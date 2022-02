Arrestan a cuatro personas en relación con la muerte por sobredosis del actor Michael K. Williams

Ángela Reyes

(CNN) — Cuatro hombres fueron arrestados por presuntamente formar parte de una organización de tráfico de drogas que vendió heroína con fentanilo al actor y productor Michael K. Williams, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.

Williams, más conocido por su papel de Omar Little en la serie de HBO “The Wire”, fue encontrado muerto en septiembre de 2021 en su apartamento de Nueva York.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York determinó posteriormente que murió de una sobredosis accidental.

La DEA responsabiliza a las ‘redes de narcos de inundar a EE.UU.’ con el mortal fentanilo

Irvin Cartagena, de 39 años, Hector Robles, de 57 años, Luis Cruz, de 56 años, y Carlos Macci, de 70 años, fueron detenidos el martes y acusados de “conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir análogos de fentanilo, fentanilo y heroína”, según los expedientes judiciales. El cargo conlleva una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 40 años.

Los cuatro hombres supuestamente siguieron vendiendo heroína con fentanilo en Manhattan y Brooklyn incluso después de enterarse de la muerte de Michael Williams, según los fiscales.

“A los opiáceos mortales como el fentanilo y la heroína no les importa quién eres o lo que has logrado”, dijo el fiscal Damian Williams en un comunicado. “Solo alimentan la adicción y conducen a la tragedia. El Distrito Sur de Nueva York y nuestros colaboradores en la aplicación de la ley no se rendirán. Utilizaremos todas las herramientas posibles. Y seguiremos exigiendo responsabilidades a los traficantes que impulsan este veneno, explotan la adicción y causan muertes sin sentido”, agregó.

Cartagena, que supuestamente suministró personalmente a Michael K. Williams heroína con fentanilo y un análogo del fentanilo, también está acusado de causar la muerte del actor y se enfrenta a una pena mínima de 20 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua, según los expedientes judiciales.

Cartagena será procesado el jueves en el tribunal federal de Puerto Rico, donde fue detenido, mientras que Robles, Cruz y Macci serán procesados el miércoles en el tribunal federal de Manhattan ante el juez federal Stewart D. Aaron, según el comunicado de prensa.

