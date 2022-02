Muere Monica Vitti, la “reina del cine italiano”, a los 90 años

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Monica Vitti, la legendaria actriz del cine italiano, murió este miércoles a los 90 años, anunció en Twitter el político y amigo de la familia, Walter Veltroni.

“Roberto Russo, su compañero de vida por muchos años, me pidió que informara que Mónica Vitti ya no está. Lo hago con dolor, cariño y pesar”, escribió Veltroni.

Mónica Vitti, cuyo nombre era Maria Luisa Ceciarelli, había estado luchando contra la enfermedad de Alzheimer durante los últimos 20 años.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento de Vitti.

El actor francés Alain Delon junto a Mónica Vitti en una escena de la película L’Eclipse de 1962 dirigida por Michelangelo Antonioni. (Crédito: AFP via Getty Images)

“Actriz de gran ironía y extraordinario talento que ha conquistado generaciones de italianos con su espíritu, sus habilidades, su belleza”, dijo en un comunicado. “Has dado prestigio al cine italiano en el mundo. A tu esposo Roberto Russo y a todos tus seres queridos, las condolencias del Gobierno”.

El ministro de Cultura de Italia, Dario Franceschini, también expresó sus condolencias, diciendo en un comunicado: “Adiós Monica Vitti, adiós a la reina del cine italiano. Hoy es un día verdaderamente triste, un gran artista y una gran italiana se ha esfumado”.

Vitti compartió producciones con algunos de los actores italianos más famosos, incluidos Alberto Sordi y Marcello Mastroianni, así como con algunos de los directores más reconocidos, como Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli y Ettore Scola.

Ganó varios premios, incluido el de mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín en 1984 y un León de Oro por su carrera en el Festival de Cine de Venecia en 1995.

