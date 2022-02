ANÁLISIS | Olvida la Gran Renuncia de Estados Unidos: es la Gran Actualización

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — La gran agitación en el mercado laboral estadounidense no tiene precedentes.

El año pasado, un número récord de trabajadores estadounidenses renunciaron a sus empleos: de los 68,9 millones de despidos que se produjeron en 2021, 47,4 millones de empleos se abandonaron voluntariamente.

A pesar de un número histórico de ofertas de empleo, muchos de los trabajadores que renunciaron nunca buscaron un nuevo trabajo. Millones de personas abandonaron por completo el mercado laboral para cuidar de su familia, jubilarse anticipadamente, vivir de sus ahorros o replantearse su vida debido al covid-19.

El reto ahora es cómo recuperarlos. No será fácil ni ocurrirá de la noche a la mañana.

Los economistas de Goldman Sachs hacen los siguientes cálculos: faltan unos 2,5 millones de personas en la población activa. De ellas, unas 800.000 se jubilaron anticipadamente, muchas apoyadas por el aumento del valor de la vivienda y las carteras de acciones. Eso deja a 1,7 millones de personas para atraer de nuevo al mercado de trabajo, muchos de ellos trabajadores en la “plenitud de la vida” con muchos años por delante en el mercado laboral.

¿Qué los detiene?

“Tienen preocupaciones relacionadas con el covid, tienen un colchón financiero o su estilo de vida ha cambiado”, escribieron los economistas de Goldman. “Es probable que algunas personas vuelvan si la propagación del virus disminuye o las píldoras antivirales reducen los riesgos para la salud, y otras podrían volver cuando se agoten sus ahorros”.

Goldman calcula que un millón de personas volverán a formar parte de la población activa este año, lo que elevará la tasa de participación de la población activa a un saludable, pero aún insuficiente 62,6% a finales de año. Los economistas señalan que en los próximos años se incorporarán más trabajadores al mercado laboral.

“Aun así, la baja tasa de participación implica que será aún más difícil encontrar trabajadores de lo que sugiere la tasa de desempleo”, señalan los economistas de Goldman.

Serán más difíciles de encontrar y tendrán una nueva perspectiva. No queda duda de que la gente no está volviendo a los trabajos, los salarios y el equilibrio entre la vida laboral y personal que dejaron. De hecho, millones de los llamados “desertores” no abandonaron la fuerza de trabajo, sino que subieron de nivel.

Fue Bharat Ramamurti, director adjunto del Consejo Económico Nacional, quien el mes pasado acuñó la frase “la Gran Actualización”.

Las empresas están pagando sueldos más altos, ofreciendo bonos de contratación y ajustando los horarios para atraer y retener el talento. Un número cada vez mayor de empresas paga ahora beneficios por la deuda de los estudiantes, con la esperanza de evitar que los buenos trabajadores se vayan a otros empleadores.

“Estamos viendo mucha agitación en el mercado laboral”, me dijo Nela Richardson, economista jefe del procesador de nóminas ADP. “Pero una cosa que estamos viendo es que las contrataciones son mayores. No están abandonando el mercado de trabajo, sino que se van a otros empleos en el mismo sector”.

Las oportunidades para los trabajadores estadounidenses nunca han sido mayores, y están siendo recompensados por dejar sus empleos.

“Las ofertas de empleo están en máximos históricos. La remuneración por cambiar de trabajo que encontramos en nuestros propios datos también está en máximos históricos. Las empresas están pagando mucho por el talento”, añadió Richardson.

El informe de empleo de este viernes mostró un crecimiento salarial anual del 5,7%. La inflación, por supuesto, afecta a estos aumentos salariales, pero se trata del mayor aumento salarial en años para un trabajador promedio.

Sin embargo, para muchos trabajadores, no se trata solo del dinero. No se conforman con sus antiguos empleos. Se van en busca de mejor trato, mejores horarios y mejores beneficios.

Por ahora, los que buscan trabajo tienen todas las cartas. Empleadores de todos los tamaños se encuentran en una lucha campal por los trabajadores, ofreciendo mejores condiciones de trabajo y más desarrollo profesional para cubrir los casi 11 millones de puestos de trabajo que estaban vacantes en diciembre.

Con semejante desequilibrio entre los empresarios que buscan contratar y los trabajadores que buscan una mejora, Richardson cree que la era del empoderamiento de los trabajadores tiene sus ventajas.

“El empleador siempre está conduciendo el coche. Ellos son los que deciden las oportunidades, el salario, las habilidades, la descripción del trabajo, las horas”, dice Richardson. “Pero, más que nunca, están escuchando a la mano de obra y tratando de incorporarla y ser sensibles”.

