Dwayne Johnson reconsidera su apoyo a Joe Rogan luego de un “momento de aprendizaje”

(CNN) — Dwayne “The Rock” Johnson apoyó inicialmente a Joe Rogan, pero se ha “educado” desde que se enteró del uso de Rogan de un insulto racial.

Rogan ha sido el centro de la polémica por su podcast “The Joe Rogan Experience”, en el que ha hecho afirmaciones inexactas sobre las vacunas y el covid-19.

El CEO de Spotify condena el uso de insultos raciales por parte de Joe Rogan, pero dice que la compañía no lo “silenciará”

Spotify ha sido objeto de críticas por el podcast y varios artistas, entre ellos Neil Young y Joni Mitchell, han retirado su música del servicio de streaming en señal de protesta.

La semana pasada Rogan publicó un video en su cuenta verificada de Instagram en el que compartía su opinión sobre la polémica y Johnson le ofreció su apoyo en los comentarios.

“Gran material aquí, hermano”, escribió Johnson en respuesta a la publicación de Rogan. “Perfectamente articulado. No puedo esperar a ir un día y compartir un tequila contigo”.

Poco después, la cantante India Arie, que también retiró su catálogo de Spotify, compartió una recopilación de Rogan utilizando la palabra “n” (un insulto racial) varias veces en su programa.

El autor Don Winslow tuiteó a Johnson sobre su apoyo.

“Eres un héroe para mucha gente y usar tu plataforma para defender a Joe Rogan, un tipo que usó y se rió de usar la palabra N docenas de veces, es un uso terrible de tu poder”, escribió Winslow. “¿Has escuchado realmente las numerosas declaraciones racistas de este hombre sobre los negros?”.

Johnson, cuyo padre, el luchador Rocky Johnson, era negro, respondió a Winslow escribiendo “Muchas gracias por esto”.

Dear @donwinslow Thank you so much for thisI hear you as well as everyone here 100%I was not aware of his N word use prior to my comments, but now I’ve become educated to his complete narrative.Learning moment for me. Mahalo, brother and have a great & productive weekend.DJ https://t.co/3mBf85wRoe — Dwayne Johnson (@TheRock) February 5, 2022

“Te escucho al igual que a todos aquí al 100%”, continuaba el tuit. “No era consciente de su uso de esa palabra antes de mis comentarios, pero ahora me he educado a su narrativa completa. Momento de aprendizaje para mí”.

Durante el fin de semana, Rogan publicó un video de disculpa por haber utilizado el insulto.

Joe Rogan se disculpa por usar insultos raciales en su podcast

“Sé que para la mayoría de la gente, no hay ningún contexto en el que una persona blanca pueda decir eso, y menos aún públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso”, dijo.

