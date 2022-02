Las aerolíneas Spirit y Frontier planean fusión de US$ 6.600 millones: crearían la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Las aerolíneas Spirit y Frontier Airlines anunciaron este lunes una fusión de US$ 6.600 millones, una combinación de compañías de bajo costo que crearía la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos.

Las compañías aún no han dicho bajo qué marca volarán ni quién dirigirá la gestión de la nueva aerolínea. La compañía combinada ofrecería más de 1.000 vuelos diarios a más de 145 destinos.

La nueva aerolínea superaría a JetBlue y Alaska Air en el número de millas voladas por los pasajeros de paga, según las estadísticas de 2021, situándolas por detrás de las cuatro principales aerolíneas que controlan alrededor del 80% del tráfico aéreo del país: American, Delta, United y Southwest Airlines.

“Esta operación se centra en la creación de un competidor agresivo de tarifas ultrabajas para servir aún mejor a nuestros clientes, ampliar las oportunidades de carrera de los miembros de nuestro equipo y aumentar la presión competitiva, lo que se traduce en tarifas más favorables para el público que vuela”, dijo el CEO de Spirit, Ted Christie.

Según la empresa de análisis de la aviación Cirium, de las 2.832 rutas combinadas, ambas aerolíneas solo cubren actualmente 519 rutas. Eso equivale al 18% de sus rutas, lo que sugiere que la combinación tendrá un impacto limitado en la reducción de la competencia para los pasajeros.

Al igual que la mayor parte del sector aéreo estadounidense, Spirit y Frontier han sufrido pérdidas en los dos últimos años debido a la caída del transporte aéreo durante la pandemia. El lunes, Spirit informó de una pérdida en 2021 de US$ 440,6 millones, excluyendo factores especiales, como la ayuda federal que se destinó a todas las aerolíneas estadounidenses. Esto supuso una mejora con respecto a los US$ 719,6 millones que perdió por este concepto en 2020. Frontier informó que perdió US$ 299 millones sobre en 2021, más o menos lo mismo que en 2020.

Pero los ingresos combinados de las dos aerolíneas en el cuarto trimestre bajaron solo un 2% respecto a sus ingresos combinados en los últimos tres meses de 2019. Eso está mucho más cerca de los niveles previos a la pandemia que en las cuatro principales aerolíneas. Gran parte de eso se debe al hecho de que dependen principalmente de los viajeros de ocio, no de los pasajeros de negocios, que han sido más lentos en volver a volar.

Tarifas bajas y aprobación baja

La combinación reuniría a dos aerolíneas que tienen tarifas básicas muy bajas, pero que cobran a los pasajeros un suplemento por la mayoría de las cosas, incluyendo el equipaje de mano. Aunque a sus pasajeros les gustan las tarifas bajas, a muchos no les gusta la experiencia de volar en estas aerolíneas.

Spirit es, por mucho, la compañía con más quejas de los pasajeros, con 13,25 quejas por cada 100.000 pasajeros, según las estadísticas de enero a septiembre de 2021 del Departamento de Transporte de Estados Unidos. JetBlue fue la segunda compañía con más quejas, con 6,85, mientras que Frontier fue la tercera del sector, con 5,76. Frontier tuvo, por mucho, el peor índice de quejas en el mismo periodo de 2020, cuando registró 60,24 quejas por cada 100.000 clientes.

Frontier y Spirit también tuvieron los peores índices de satisfacción de los clientes del sector, según el Índice de Satisfacción de Clientes de Estados Unidos.

Frontier sufrió algunos problemas de servicio el lunes por la mañana, poco después de anunciar la fusión prevista. Un problema tecnológico provocó la suspensión temporal de todos sus vuelos, según informó la FAA. El comunicado de la aerolínea dice que el problema se solucionó rápidamente.

“A primera hora de hoy, experimentamos un problema tecnológico que provocó algunos retrasos y cancelaciones de vuelos”, dijo en un comunicado al mediodía. “El problema fue identificado y resuelto. Estamos trabajando para restablecer nuestro itinerario de vuelos para el resto del día”.

Obstáculos reglamentarios

Sigue siendo incierto si la fusión será aprobada por los reguladores antimonopolio federales. El gobierno de Biden ha adoptado un enfoque mucho más agresivo en cuestiones antimonopolio. Recientemente bloqueó una alianza entre American y JetBlue que no llegó a ser una fusión completa. Aumentar la competencia en el sector de las aerolíneas es una de las cuestiones que la administración ha citado como prioridad.

Los ejecutivos implicados en la propuesta de acuerdo Spirit-Frontier dicen que creen que la fusión traerá más competencia al sector.

“Este es el tipo de transacción que la administración debería apoyar”, dijo Bill Franke, presidente de la junta directiva de Frontier y socio gerente de Indigo Partners, accionista mayoritario de Frontier, en una entrevista el lunes en la cadena CNBC. “Es benéfico para los consumidores. Es benéfico para los empleados. Es benéfico para las comunidades a las que sirven las aerolíneas. Y al final del día, incluso en combinación, estas dos aerolíneas controlarán menos del 10% del mercado”.

Pero los expertos no están seguros de que la aprobación reglamentaria sea tan fácil como esperan las aerolíneas.

“En un entorno normal no esperaríamos ningún obstáculo regulatorio dada la cuota de mercado relativamente pequeña de cada aerolínea. Pero teniendo en cuenta el enfoque del gobierno de Biden de que ‘lo grande es malo’, cabría esperar alguna objeción”, dijo Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James.

El sector de las aerolíneas de Estados Unidos se ha modificado ampliamente por las fusiones en los últimos 25 años. Las cuatro mayores aerolíneas actuales se formaron a partir de una serie de fusiones de 10 compañías aéreas. Esta sería la primera fusión de aerolíneas de Estados Unidos desde que Alaska Air adquirió Virgin America en 2016.

El valor de US$ 6.600 millones de la operación incluye la deuda asumida, así como los arrendamientos de aviones. El valor de las acciones y el efectivo que se intercambian sería de US$ 2.800 millones, según el precio al cierre de operaciones del viernes.

Frontier sería la aerolínea compradora en esta operación, ya que los accionistas de Spirit recibirían 1,9126 acciones de Frontier más US$ 2,13 en efectivo por cada una de sus acciones. Esto representaría una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio de cierre del viernes. Sin embargo, las acciones de Spirit solo han subido un 13% en las operaciones del mediodía, mientras que las de Frontier apenas han variado, lo que sugiere la incertidumbre de los inversores respecto a la conclusión de la operación.

