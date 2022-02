Periodista cubana y su esposo están varados en aeropuerto de Bogotá

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Una periodista cubana y su esposo se encuentran varados desde el 5 de febrero en la zona internacional del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de que su país de destino no los aceptara.

Yailén Insúa dijo a CNN que junto a su esposo, Boris Salgado, estaban de tránsito hacia Managua, pero que la aerolínea en la que viajaban les notificó que no podía transportarlos porque el gobierno nicaragüense no los admitía. En declaraciones a Univisión, Insúa afirmó que Nicaragua les negó la entrada argumentando que ella era una persona “regulada” en Cuba, o sea, que no podía salir del país.

CNN está intentando comunicarse con el gobierno de Nicaragua para consultar por qué no se le permite el ingreso a la periodista y a su esposo. Asimismo, CNN ha consultado a la embajada de Cuba en Washington para preguntar sobre la situación de la pareja en la isla.

“Comencé a hablar con la aerolínea a ver qué pasaba y la única explicación que me dan es que Nicaragua no me permite la entrada en su territorio. Bueno a partir de ahí comencé a hacer todo un proceso, porque soy una periodista perseguida política en Cuba por mis ideas, y sé que volver para Cuba para mí no es una opción porque salí huyendo de allá. Por lo tanto, comencé un proceso de asilo político aquí en Colombia junto a mi esposo”, afirmó Insúa.

Hasta el momento la respuesta de las autoridades colombianas ha sido negativa.

CNN consultó a la cancillería y la respuesta oficial es que “la cancillería no es competente para tramitar solicitudes de refugio que presenten extranjeros que se encuentren en zonas de tránsito”.

Tampoco es algo que pueda resolver Migración Colombia, según un vocero autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Insúa dijo a CNN que habían escogido a Nicaragua como destino porque en ese país no les piden visa a los cubanos y desde allí podrían irse a un tercer país. Para permanecer en Colombia necesitan visa o recibir asilo. Habían salido de Cuba en la aerolínea de bajo costo Wingo y debían hacer conexión a Managua desde Bogotá con Avianca. Ninguna de las dos empresas ha querido pronunciarse sobre el tema a la espera de que las autoridades definan la situación de la pareja.

Así las cosas, Insúa y su esposo se encuentran en un limbo jurídico para solucionar su situación. A través de un abogado de la Personería de Bogotá instauraron una tutela para que se les respeten sus derechos humanos y se les permita estar en el país.

“Ya van seis días aquí sin bañarnos, durmiendo en el piso… alimentándonos una o dos veces al día. Mi esposo es diabético, está con la diabetes alta”, nos narró angustiada Yailén.

