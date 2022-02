Después de 8 años, un policía será juzgado por matar a un hombre tras discutir por enviar mensajes de texto en un cine

urielblanco

(CNN) — Se espera que finalmente un policía retirado de 79 años sea juzgado esta semana, ocho años después de que disparara mortalmente a un hombre que estaba enviando mensajes de texto en un cine de Florida.

Las declaraciones de apertura están programadas para comenzar este lunes por la mañana en el juicio de Curtis Reeves, quien se declaró no culpable de asesinato en segundo grado y agresión agravada en el asesinato de Chad Oulson en enero de 2014.

La selección del jurado se llevó a cabo durante cuatro días la semana pasada. Terminó el jueves cuando seis jurados y cuatro suplentes fueron seleccionados para escuchar el caso, según Stephen Thompson, un portavoz del Tribunal del Sexto Circuito Judicial de Florida.

El caso recibió amplia atención en el momento del asesinato, en parte debido a la reclamación de defensa propia de los acusados en virtud de la controvertida ley “stand your ground” de Florida. Esa reclamación finalmente la rechazó un juez, quien dijo tras dos semanas de testimonios previos al juicio en 2017 que la ley no se aplicaba en este caso, lo que obligó a llevarlo a juicio.

Reeves fue detenido inicialmente sin fianza, pero fue liberado con una fianza de US$ 150.000 en julio de 2014 bajo las condiciones de que se le permitiera salir de su casa solo para asistir a la iglesia, al tribunal, a las citas médicas o para ir al supermercado.

El juicio se produce después de años de retrasos que WFTS, afiliada de CNN, atribuyó a varias mociones, audiencias previas al juicio y a la pandemia de covid-19. Pero un abogado de la esposa de Oulson, que resultó herida en el tiroteo pero sobrevivió, calificó los retrasos de “vergonzosos”.

“El retraso de ocho años es, en mi opinión, vergonzoso y solo benefició a Curtis Reeves, ya que le permitió contribuir a estar en casa con sus seres queridos y pasar tiempo con su familia”, dijo TJ Grimaldi en un comunicado, “todo mientras la Sra. Oulson estaba atrapada esperando que se resolviera retraso tras retraso”.

Chad Oulson, a la derecha, y su esposa aparecen juntos en esta foto tomada de Facebook.

El tiroteo se produjo después de una discusión sobre mensajes de texto

Reeves afirmó inicialmente que disparó a Oulson en defensa propia cuando ambos se enfrascaron en una discusión sobre los mensajes de texto de Oulson durante una proyección de “Lone Survivor” en un cine de Wesley Chapel, a las afueras de Tampa.

La esposa de Oulson declaró que él estaba enviando mensajes de texto a la niñera de su hija.

Reeves, que entonces tenía 71 años, se enfrentó a Oulson por haber enviado mensajes de texto durante los tráileres antes de la película, según una denuncia penal. Reeves se marchó y se quejó con un empleado del cine, y cuando volvió a su asiento, él y Oulson discutieron.

Oulson lanzó una bolsa de palomitas de maíz a Reeves, según la denuncia, momento en el que Reeves, antiguo capitán de policía, sacó una pistola y disparó, hiriendo mortalmente a Oulson, que fue trasladado a un hospital, donde murió. La esposa de Oulson, Nicole, recibió un disparo en la mano.

Reeves y sus abogados han argumentado que Oulson lanzó un teléfono móvil a la cabeza del policía retirado y se inclinó agresivamente sobre una silla hacia él cuando se produjo el tiroteo. En las audiencias previas al juicio en 2017 sobre su defensa “stand your ground”, Reeves testificó que “percibió” que Oulson estaba a punto de golpearlo, informó WFTS en ese momento.

En el audio que los fiscales reprodujeron en el tribunal de Reeves hablando con los detectives poco después del tiroteo, dijo: “Si tuviera que hacerlo de nuevo, nunca habría sucedido. No me habría movido. Pero no se puede volver a hacer”.

Curtis Reeves, en el centro, junto a sus abogados durante su audiencia de reducción de fianza en Dade City, Florida, el miércoles 5 de febrero de 2014.

Los fiscales replicaron que las palomitas no eran un arma y añadieron que los testigos no habían visto a Oulson lanzar su teléfono móvil.

Florida fue el primer estado del país en promulgar la ley “stand your ground” en 2005. La ley -famosa en el juicio de 2013 de George Zimmerman por el asesinato de Trayvon Martin- permite a los residentes usar la fuerza mortal cuando temen estar en riesgo de muerte o de grandes daños corporales. Zimmerman finalmente no invocó la ley, y fue absuelto en ese caso.

En el caso de Reeves, sin embargo, los abogados de la defensa pidieron a la jueza que desestimara el cargo de asesinato en segundo grado en virtud de la ley estatal “stand your ground”, que habría dado al policía retirado inmunidad frente a la acusación.

Pero la jueza Susan Barthle expresó sus dudas de que el acusado actuara en defensa propia y rechazó la petición. La jueza no estaba dispuesta a “llegar a la conclusión de que estas circunstancias son las previstas por el poder legislativo cuando se promulgó la ley “stand your ground””.

Alrededor de la mitad de los estados de EE.UU. han promulgado leyes similares hasta mayo de 2020, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Pero las leyes de “stand your ground” también han sido criticadas por algunos que dicen que pueden fomentar la violencia, especialmente contra la gente de color, y conducir a un aumento de los homicidios.

La viuda de Oulson “no puede esperar” a que se haga justicia

Los que conocían a Oulson lo describen como una “persona buena y genuina”, según WFTS.

Oulson realizaba trabajos financieros para un concesionario de vehículos deportivos en Port Richey, según la emisora, y le gustaba montar en motos de cross y navegar.

Antes de eso, había servido en la Marina de EE.UU. de 1990 a 1997 y era agente encargado de administración de mantenimiento de aviación de segunda clase, según la Marina.

Mientras tanto, los últimos 8 años han sido duros para Nicole Oulson, según dijo Grimaldi, su abogado, a CNN, ya que ha tenido que lidiar con el hecho de ser una madre soltera mientras lloraba la pérdida de su marido.

“Mientras que pasar por un juicio la obliga a revivir esta situación, que preferiría olvidar, no puede esperar el día en que se haga justicia, Curtis Reeves sea declarado culpable y pase el resto de su vida natural en prisión pagando por sus crímenes”, dijo Grimaldi.

