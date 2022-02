Greeicy escribió “Att: Amor” inspirada en una fan… pero el tema terminó sanándola a ella

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – El plan de Greeicy y Mike Bahía era estrenar el tema “Att: Amor” para celebrar el Día de San Valentin. Sin embargo, una razón de peso los llevó a publicar el videclip del tema dos meses antes, en vísperas de la Nochevieja.

La razón fue que la pareja esperaba su primogénito y que, a ojos de sus seguidores, era un secreto a voces.

“La especulación del embarazo era muy grande. Ella [Greeicy] ya se sentía muy cohibida de no salir, de ponerse ropa ancha y pues ella y yo queremos disfrutarnos el embarazo también. Y dijimos ‘nada, no vamos a esperar más. Hagamos este video, hagamos esta canción’. Salimos con la noticia y después salimos en las plataformas. Tuvimos que hacer una serie de cosas muy específicas y especiales para este momento y fueron así”, dijo Mike Bahía a Zona Pop CNN en una entrevista a través de Zoom.

La razón por la que Greeicy y Mike Bahía escogieron este tema

Según el intérprete de “La Rutina”, para dar la noticia “teníamos dos o tres canciones”.

Sin embargo, algo en particular con este tema lo llevó a pensar que era el indicado.

“Cuando yo escuché esta canción yo dije: ¡ah! Hice una relación con algo que es sentido y es que tú sabes que la gente cuando te habla, te habla mucho también de esos temores o te habla de ti, generalmente te hacen preguntas: ‘ve, ¿cómo vas a hacer con esto?’ Y al final sientes que te están hablando de sus temores”, dijo Bahía a Zona Pop CNN.

“De alguna manera no para todo el mundo tener un hijo es una buena noticia. Entonces yo le dije a ella [Greeicy]: ‘Amor ve, nosotros, no podemos pensar que para para todo el mundo ha sido como para nosotros’. Para muchas mamás o papás esta etapa es días de incertidumbre y quieren escaparse, coger una maleta y salir corriendo los hombres. O las chicas, también de repente salir corriendo y no saber qué hacer”, agregó Bahía.

“Me pareció que es una canción hermosa, porque al final empieza muy, muy cruda: Cuando sientes que la vida va fallando y te cuesta levantarte, y que realmente todo ese revuelto de ideas que la vida te puede poner en una situación de un bebé y de repente, pero siempre que hay amor, seremos testigos de lo más bonito de la creación. Yo decía espérate, se acaban los errores y los corazones tienen la razón, entonces yo dije estamos hablando de un mensaje muy poderoso en esta canción”, agregó Bahía.

Una canción inspirada en una fan

Ya es conocido que Greeicy se inspiró en una confesión de una fa para escribir esta canción. Según la cantante y actriz, el tema lo escribió hace tres años y será parte de su disco, “La carta”.

“Estábamos haciendo justo el campamento musical para el disco y me llega un mensajito como las nueve de la noche y yo lo revise. Era una fan muy especial, contándome algo muy personal de su vida, donde en resumidas cuentas ella me agradecía, me decía que mi música había salvado su vida y me contó algo muy personal y yo me quedé muy impactada y yo dije ¡guau! O sea, nosotros como artistas y creo que la mayoría o todos los artistas son cada vez más conscientes de que influenciamos la vida de las personas, pero yo creo que a veces uno no dimensiona al nivel que esto es tan poderoso”, explica la cantante.

Greeicy cuenta a Zona Pop CNN que tras leer el mensaje le nació la necesidad de escribir una canción.

“Yo quedé como con una sensación de necesito hacer una canción, de esas canciones que cuando uno no está tan bien emocionalmente, (uno) escucha y te sanan, yo quería hacer esa canción para la gente”, dice Greeicy.

La canción que también la ayudó a ella a sanar

La sorpresa fue que “Att: Amor”, aunque estuvo inspirada en su fan y la creo para que otros sanaran, para ella también fue bálsamo en días duros.

“Fue una canción que hice para la gente y terminó siendo una canción que terminó sanándome a mí durante mucho tiempo”, confiesa Greeicy.

“Cada vez que estaba mal, yo la yo la escuchaba y sentía que me sanaba. Pasaron tres años donde mi disco, por muchas razones con sentido y otras sin sentido, no se lanzaba y yo entraba como en momentos de mucha angustia, un poquito de depresión, de muchas preguntas, de mucha duda, de mucha inseguridad. Y escuchaba esa canción y había algo muy bonito que se activaba en mí”, dice.

La llegada de su embarazo

La pareja anunció a finales de diciembre que esperaban su primer bebé y explican que la noticia la querían dar a conocer de una manera muy especial. Pensaban que le debían a su público anunciarles esta nueva etapa ya que muchos de ellos no solo han seguido sus carreras en solitario sino también su relación.

“Viene este momento de nuestras vidas y Mike me dijo: ¡qué lindo dar la noticia con esta canción! Y decidimos que Att: Amor fuera la canción con la que diéramos esta noticia, porque nos encanta el mensaje, porque como dice la canción, vale la pena todo, vale la pena lo que te lastima porque te enseña, vale la pena si entregas el corazón y no te lo devolvieron y alguien se lo quedó”, cuenta Greeicy.

“Todo lo que dimos en la vida, tanto bueno como malo, nos enseña y nos hace más fuertes y creo que ese es el gran mensaje de esta canción”, agrega la cantante.

El playlist de Greeicy y Mike Bahía para los enamorados

Aunque Greeicy anunció en sus historias de Instagram un playlist que creo en Instagram con algunas de sus canciones de amor favoritas, la pareja seleccionó algunas de sus mejores canciones para un playlist exclusivo para Zona Pop CNN.

