Biden afirma que Estados Unidos está dispuesto a “dar todas las oportunidades de éxito a la diplomacia” para desescalar la crisis entre Rusia y Ucrania

(CNN) — El presidente Joe Biden hizo un llamamiento para que la diplomacia continúe mientras el mundo está a la expectativa de si el presidente de Rusia Vladimir Putin ordena una invasión de la vecina Ucrania, y recalcó a los ciudadanos rusos que EE.UU. no es su enemigo.

En un discurso pronunciado este martes en la Casa Blanca, Biden dijo a los ciudadanos rusos que Estados Unidos y sus aliados no son una amenaza para ellos.

“Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no es una amenaza para Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes para ponerlos allí también. No estamos apuntando al pueblo de Rusia; no buscamos desestabilizar a Rusia. Digo a los ciudadanos de Rusia: ustedes no son nuestro enemigo”, dijo Biden.

El presidente se mostró optimista de que la diplomacia resuelva la crisis después de que Rusia propusiera públicamente continuar las conversaciones.

“Debemos dar a la diplomacia todas las posibilidades de éxito y creo que hay formas reales de abordar nuestras respectivas preocupaciones en materia de seguridad”, dijo Biden.

Rusia ha acumulado más de 130.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania en las últimas semanas, según estimaciones de Estados Unidos, lo que hace temer a los funcionarios de inteligencia occidentales y ucranianos que una invasión podría ser inminente. Rusia anunció a primera hora del martes que algunas de sus tropas volverían a la base tras completar sus ejercicios militares recientes, pero subrayó que los principales ejercicios militares continuarían.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las tropas de sus distritos militares del sur y del oeste, partes de los cuales están al lado de Ucrania, habían comenzado a regresar a sus estaciones de origen, aunque el anuncio no dijo con precisión dónde estaban basadas permanentemente esas tropas, dónde habían estado haciendo ejercicios, o cuántas de ellas se retiraban.

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN Julianne Smith dijo este martes que EE.UU. estaba “vigilando la situación” tras el anuncio de las tropas del Kremlin, pero añadió que “tendrá que verificar” cualquier afirmación de un posible movimiento de desescalada por parte de Rusia.

Biden mantuvo llamadas telefónicas con el presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky durante el fin de semana.

Un alto funcionario del gobierno de Biden calificó la llamada con Putin de “profesional y sustantiva”, pero dijo que “no hubo ningún cambio fundamental en la dinámica que se ha desarrollado desde hace varias semanas”. Y una declaración de la Casa Blanca sobre la llamada del domingo a Ucrania indicó que Biden dijo que Estados Unidos respondería “rápida y decisivamente” si Rusia da más pasos hacia la invasión.

La semana pasada y durante el fin de semana, el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, advirtió públicamente que una invasión rusa de Ucrania podría producirse en los próximos días.

“No podemos predecir perfectamente el día, pero llevamos tiempo diciendo que estamos en la ventana, y que podría comenzar una invasión, una acción militar importante por parte de Rusia en Ucrania en cualquier momento, lo que incluye esta semana que viene, antes del final de los Juegos Olímpicos”, dijo Sullivan a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” del domingo.

Y añadió: “La forma en que han acumulado sus fuerzas, la forma en que han maniobrado en el lugar, hace que sea una clara posibilidad de que haya una acción militar importante muy pronto. Y estamos preparados para seguir trabajando en la diplomacia, pero también estamos preparados para responder de forma unida y decisiva con nuestros aliados y socios en caso de que Rusia proceda”.

Estados Unidos y otras naciones han advertido a sus ciudadanos en los últimos días que abandonen Ucrania. Y el lunes, EE.UU. anunció que trasladaría temporalmente su embajada en Kyiv a Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania, “debido a la drástica aceleración de la acumulación de fuerzas rusas”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó el viernes a los países occidentales y a la prensa de difundir una “campaña de desinformación a gran escala” sobre una supuesta invasión rusa inminente de Ucrania “con el fin de desviar la atención de sus propias acciones agresivas”.

“A finales de 2021 y principios de 2022, el espacio informativo mundial se enfrentó a una campaña mediática sin precedentes en su escala y sofisticación, cuyo propósito es convencer a la comunidad mundial de que la Federación Rusa está preparando una invasión del territorio de Ucrania”, dijo el Ministerio en un comunicado publicado en su página web.

Stephen Collinson, de CNN, escribe que la crisis en Ucrania es en gran medida una creación de Putin y de su personal y discutida versión de la historia, que sostiene que el país, que formó parte de la Unión Soviética hasta su desintegración en 1991, debería formar parte de la gran Rusia. También existe un profundo resentimiento por la forma en que terminó la Guerra Fría con la admisión en la OTAN de las naciones del antiguo Pacto de Varsovia, que estaban alineadas con los soviéticos, como Polonia, Rumanía y los países bálticos.

Aunque la alianza es de naturaleza defensiva, Putin considera que su entrada en Europa oriental es una amenaza directa para Rusia y su idea de que Moscú tiene derecho a una esfera de influencia en la región. Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo que Estados Unidos no enviará tropas para defenderla. Pero Washington también dice que no debe ser Putin quien decida el destino de otra democracia independiente y soberana.

En efecto, Putin mantiene a Ucrania como rehén con una exigencia de retirada de las fuerzas de la OTAN del este de Europa que equivaldría a una importante reescritura del mundo posterior a la Guerra Fría que Washington nunca aceptará. Pero puede percibir un momento histórico en el que puede abrir divisiones en la alianza, aplastar para siempre los sueños ucranianos de unirse a occidente, vengar la caída de la Unión Soviética y promover su noción de grandeza rusa.

A medida que se han ido intensificando las tensiones, los aliados occidentales han ofrecido cada vez más formas de ayuda y asistencia, incluida la ayuda letal. Estados Unidos ha enviado suministros de armas y municiones a Ucrania y ha ofrecido una garantía de préstamo soberano a Ucrania de hasta US$ 1.000 millones para apoyar su programa de reformas económicas y su compromiso continuo con el Fondo Monetario Internacional.

— Esta es una historia en desarrollo. Ivana Kottasová, Nathan Hodge y Uliana Pavlova contribuyeron con este reportaje.

