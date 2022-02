Sofía Reyes presentó “Mal de amores”, el disco que la llevó a realmente amarse y reconocerse a sí misma

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Sofía Reyes no sabía lo que era tener el corazón roto. Hubo momentos, cuenta a Zona Pop CNN, que se preguntaba qué se sentía.

Precisamente de eso va “Mal de amores”, su muy esperado segundo disco, que llega tras casi seis años de trabajo.

En la producción, cuenta Sofía Reyes, habla con un poco de humor negro, ironía y sí, dolor, de tres relaciones que vivió, más la de una amiga.

“Viví momentos muy interesantes donde yo de repente me decía, y suena un poco masoquista la verdad, yo no sé lo que es tener el corazón roto, que se sentirá, ¿por qué la gente habla en las canciones de todo esto y yo nunca lo he sentido?”, dijo la cantante mexicana.

El desamor llega a Sofía Reyes

La pregunta de qué se siente el despecho y un mal de amor le fue respondida.

“Me tocó vivirlo y la verdad estuvo bien fuerte. Me di cuenta que duele físicamente. Fue un journey fuerte, ¿sabes? Especialmente los últimos dos años y medio”, dice Reyes.

Pero, como dicen muchos artistas, ese dolor que se siente en las entrañas puede mutar en excelentes canciones, del tipo que pones en tu teléfono, carro o hasta en un karaoke y las cantas tan fuertes que sientes que te quedarás sin voz.

“[Fue] muy fuerte, pero al mismo tiempo fue cuando más inspirada estuve y cuando escribí más canciones”, agrega.

La experiencia llevó a Reyes a moldear lo que es esta producción y a comprender las diferentes facetas del amor. Inclusive llegó a conocerse a sí misma como compositora, descubrió que el dolor que sentía lo lograba expresar en forma de ironía.

“Me di cuenta que cuando yo estoy dolida o triste, o siento ese tipo de sensaciones, a la hora de escribir canciones le meto un humor más oscuro y son como de juego”, cuenta.

“Me di cuenta que a través de un mal de amor uno también aprende a amar”, agrega Reyes a Zona Pop CNN.

“1, 2, 3”, la canción con la que comenzó todo

Para la cantante, “1, 2, 3”, un tema que dio a conocer en 2018 pero que escribió alrededor de un año y medio antes, fue el punto de quiebre, no solo de su carrera sino a nivel personal. A tal nivel que asegura que el sencillo le cambió la vida.

El tema, según una publicación de Instagram de la cantante, fue escrito el 26 de mayo de 2016, y bien podría ser esa la fecha en la que comenzó a gestarse este disco, un año antes de que la mexicana lanzara su primera producción discográfica, “Louder!”.

“Siento que me cambió la vida porque yo venía de sacar un álbum que era mucho más todavía pop. Sale Llegaste tú, que es una canción que tiene más esta onda latina y de repente escribimos 1, 2, 3. La canción inicialmente ni siquiera era para mí”, cuenta Reyes a Zona Pop CNN.

El tema significó no solo la primera vez que la cantante escribía para otro artista –algo que cambió por una corazonada– sino su incursión en la cumbia.

Reyes recuerda que ella sintió que esa canción debía ser de ella pero que, inicialmente, tenía miedo porque era un sonido muy diferente a lo que su público ya conocía, más dirigido al pop.

“A mí me daba nervios decirle a todo el mundo ¿que qué pasa si yo la canto? Me daba nervios porque [era] diferente a lo que yo estaba haciendo antes”, dijo.

“Tomó tiempo el proceso de entender la canción, de toda la colaboración”, dijo la cantante, quien reclutó a Jason Derulo y De La Ghetto para el tema.

“1, 2, 3 de repente explota de una manera que yo no veía venir, ni mi equipo”, dice. “Ahí a mí me entra mi primera como crisis existencial, por así decirlo”, agrega Reyes.

La feminidad según Sofía Reyes

La producción inicia con el tema “Mujer”, una canción con ritmos en el estribillo que evocan la música árabe y que, por ende, la hace hipnótica. La canción habla del reconocimiento de la feminidad y de sentirse de alguna manera empoderada.

Y que este sea el primer track del álbum no fue casualidad.

“Creo que Mujer [tiene] un mensaje muy fuerte, de ¡hey… esta soy yo! Este tema nace de un momento en donde a mí me gusta mucho esta persona, que yo si lo pudiera [describir] en una visión, lo vería como en colores rojo y morado, como con llamas, como en llamas gemelas”, dice Reyes a Zona Pop CNN.

“Esta canción… siento que despierta mucho esta mujer en mí. Es como empezarte a preguntar: ¿qué está bien? ¿qué está mal? ¡me gustas mucho y yo no soy ni buena ni mala! ¡soy una mujer y yo puedo ser lo que yo quiera porque soy una mujer! Y, me llevas a otras dimensiones. Me pareció muy interesante empezar el álbum con esta canción… creo que es una bienvenida muy fuerte”, agregó.

Un tema para los místicos

Sofía Reyes dijo que, entre esos males de amores, vio red flags. Y uno de ellos fue el del protagonista de la última canción del disco “Palo Santo”.

La canción la escribió a un chico con el que salió que era místico, muy espiritual, que creía en el palo santo, en quemar salvia (también conocida como sage), entre otros temas. También es el cierre del disco porque, cronológicamente, es la última canción que escribió para la producción.

“Palo Santo, es la que cierre el álbum, porque fue la última canción que escribí. Entonces para mí fue lógico, de este es el cierre y es la emoción más reciente en la que he estado”, dice.

“Rápidamente, yo estaba saliendo con ese tipo que de la nada se fue. O sea, me vino a visitar y de la nada [dijo] no sé qué siento, me tengo que ir, me tengo que ir, y se fue. ¡Y yo no entendí nada! Para mí fue como un red flag gigante”, recuerda.

La canción terminó siendo un escape, en tono de burla, a la inverosímil experiencia que dice la cantante vivió.

El talento no tan escondido de la cantante

Y una de las canciones que más humor tiene de la producción es Gallina, en el que habla de un hombre que no tiene las, digamos agallas, de decir cuando algo ya no está funcionando en la relación.

Como su nombre lo indica, en el tema se escuchan a gallinas cacarear. Y quizás uno pensará, ¿de dónde sacó Reyes a estas gallinas para que colaboraran en su tema? La respuesta es tan graciosa como la canción: ella misma las “interpretó”.

“Esa canción es de risa… también es una de mis favoritas. Yo metí las gallinas (risas). De hecho al principio, yo fui la que hizo el sonido de la gallina, ahorita no lo voy a hacer porque me da pena, pero siempre yo soy la que hace los sonidos de animales, ¡te lo juro que yo los grabo y luego los editamos! Yo hice el sonido de la gallina primero”, confiesa Reyes entre risas.

“Mal de amores” ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.