Video que muestra a la policía interrumpiendo una pelea entre un adolescente negro y un adolescente blanco en un centro comercial de Nueva Jersey provoca indignación

(CNN) — Un video que muestra a policías interrumpiendo una pelea entre un adolescente negro y un adolescente blanco en un centro comercial de Nueva Jersey ha provocado indignación por la respuesta de los uniformados.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo el miércoles que “la apariencia de lo que es un trato racialmente dispar es profundamente perturbadora”.

Un video del incidente revisado por CNN muestra a los adolescentes discutiendo antes de que el adolescente blanco señale con el dedo la cara del adolescente negro, y el adolescente negro empuja la mano del adolescente blanco hacia atrás. El adolescente blanco empuja al adolescente negro, quien comienza a lanzar puñetazos al otro chico. El adolescente blanco le devuelve el golpe.

El adolescente negro termina en el suelo. Dos policías de Bridgewater Township llegan y separan a los dos menores.

El adolescente negro comienza a levantarse y un policía lo sujeta contra el suelo y lo hace rodar boca abajo, con las manos detrás de la espalda. El otro policía empuja al adolescente blanco a un sofá cercano y luego ayuda a esposar al adolescente negro. Eventualmente, los policías levantan al adolescente negro esposado.

No está claro en el video cómo se intensificó el incidente entre los menores o qué sucedió después de que esposaron al adolescente negro.

El Departamento de Policía de Bridgewater Township dijo en una publicación de Facebook que saben que el video del incidente molestó a miembros de la comunidad. Han pedido a la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset que investigue el incidente.

“Reconocemos que este video ha molestado a miembros de nuestra comunidad y estamos pidiendo una investigación de asuntos internos”, escribió el departamento.

Madre del adolescente negro enojada por la respuesta de la policía

El adolescente negro, cuyo nombre es Kye, y su madre, Ebone, hablaron con CNN el miércoles sobre las circunstancias de la pelea y sus pensamientos sobre la reacción de la policía. CNN no está usando el apellido de la familia a pedido de ellos.

“Odio decir esto, pero si no es por la raza, ¿entonces por qué es?”, le dijo Ebone a Don Lemon de CNN. “¿Qué los hizo atajar a mi hijo, no al otro niño? ¿Qué los hizo ser tan agresivos con mi hijo, no con el otro niño? ¿Por qué el otro niño está sentado, mirando cómo humillan a mi hijo y lo esposan? Simplemente no tiene sentido. Y me enfada”.

“Sentí que lo estaban tratando como si fuera superior a mí”, dijo Kye sobre los policías que dejaron al adolescente blanco en el sofá mientras estaba esposado.

Kye dijo que la pelea comenzó cuando el otro adolescente estaba intimidando a su amigo y Kye intervino.

“Sigo tratando de entenderlo y en ningún escenario posible tiene sentido para mí”, dijo Ebone sobre las respuestas de los policías. “Quiero que les quiten sus insignias”, agregó.

El abogado Ben Crump, que representa a la familia, dijo que las autoridades no le han dado ninguna información sobre por qué Kye fue esposado.

“¿Por qué se presume que el niño negro es culpable y el niño blanco es inocente?”, dijo Crump. “¿Se pone al niño negro boca abajo con una rodilla en la espalda y al niño blanco se le permite sentarse en el sofá y observar cómo lo humillan?”.

“Realmente nos preocupa”, agregó Crump.

CNN no ha podido hablar con el otro adolescente involucrado ni con su familia.

Las autoridades investigan la pelea y la respuesta de los uniformados

La policía del municipio de Bridgewater dijo en su declaración: “Los agentes pudieron responder rápidamente a este incidente y evitar que se intensificara debido a un aviso que recibimos de la comunidad. Hemos solicitado que el fiscal del condado de Somerset nos ayude en este asunto y solicitamos paciencia ya que nos adherimos estrictamente a la Directiva de Asuntos Internos del Fiscal General de Nueva Jersey.

“Apreciamos los videos que ya hemos recibido de los miembros de la comunidad y le pedimos a cualquier persona que tenga un video de este incidente que lo envíe por correo electrónico a tips@bridgewaterpd.com. Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Bridgewater Township están agradecidos por nuestros socios comunitarios y esperan continuar construyendo nuestras relaciones positivas”.

El gobernador Murphy dijo el miércoles que el incidente es “solo otro recordatorio del progreso que logramos en el relaciones entre las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven… nuestro trabajo no ha terminado y debemos continuar con eso”.

La Oficina del Fiscal del Condado de Somerset confirmó a CNN el miércoles que su Unidad de Asuntos Internos está investigando tanto la pelea como la respuesta policial. El alcalde de Bridgewater, Matthew Moench, dijo en una carta a los residentes que “no es apropiado que [él] o cualquier otro funcionario del municipio haga más comentarios” mientras la investigación está en curso, pero dijo que está “completamente seguro de que la revisión del fiscal será imparcial, objetiva y exhaustiva”.

La oficina del Fiscal General de Nueva Jersey también dijo en un comunicado el miércoles que están trabajando en estrecha colaboración con la fiscalía sobre la investigación. “La SPCO seguirá las estrictas pautas y procedimientos de la Oficina del Fiscal General para investigar posibles malas conductas y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo un portavoz.

