Nathy Peluso se asocia con PlayStation para “Emergencia”, su nuevo sencillo inspirado en el juego “Horizon Forbidden West”

(CNN Español) – Nathy Peluso dio a conocer este jueves su nuevo sencillo, “Emergencia”. La cantautora argentina sigue sorprendiendo con su versatilidad en los ritmos y para este tema junto a PlayStation decidió apostarle a la música electrónica.

La canción llega una semana después de que Peluso publicara en sus cuentas de TikTok e Instagram un efímero adelanto. Estos posts superaron el medio millón de reproducciones y los 400.000 me gusta.

El sencillo estuvo producido por Didi Gutman y ODDLIQUOR, mientras que el videoclip fue dirigido por The Movement.

Nathy Peluso se inspiró en el juego “Horizon Forbidden West”

Un día antes de dar a conocer “Emergencia”, la cantante ya daba indicios a través de Twitter de que algo se traía entre manos con este videojuego.

“Horizon Forbidden West” es el primer gran videojuego exclusivo para PlayStation del 2022. En el mismo se presenta a Aloy, el personaje principal, una cazadora que deberá enfrentar combates contra sus enemigos robóticos en el año 3040 con el fin de salvar al mundo.

La joven arquera tiene infiltrarse en zonas especiales, seguir rastros y completar misiones extras a las de la historia central para mejorar sus habilidades mientras avanza en un mapa enorme. Se estima que a los jugadores le tomará poco más de 30 horas finalizar las hazañas.

En el videoclip, Nathy Peluso asume la estética de Aloy, con quien dice la argentina comparte la energía de superación.

“Con Aloy comparto sobre todo esa energía de superación, esa valentía y la fuerza que desprende al hacer todo lo que hace. El juego es un estado de emergencia constante porque el mundo se está desmoronando y Aloy tiene que ir a la batalla y luchar para salir adelante”, dijo Peluso a través de un comunicado.

El videojuego llega a la plataforma de PlayStation este viernes 18 de febrero, estará disponible para las consolas PS4 y PS5 y tendrá un costo de US$69.99.

Montserrrat Valle contribuyó con este reporte.

