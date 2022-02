Juwan Howard, entrenador en jefe de Michigan, lanza un puñetazo a rival al final de un juego de baloncesto universitario

olivertapia

(CNN) — El entrenador en jefe de baloncesto masculino de la Universidad de Michigan, Juwan Howard, lanzó un puñetazo mientras estrechaba las manos con los rivales después del partido de su equipo contra Wisconsin el domingo.

Luego de la derrota de los Wolverines de Michigan por 77-63 contra los Badgers de Wisconsin, Howard y el entrenador en jefe de Wisconsin, Greg Gard, se dieron la mano y se pudo ver a Howard diciéndole algo a Gard.

Juwan Howard habla con los medios sobre una pelea que estalló en la cancha después de un partido de baloncesto universitario de la NCAA contra Wisconsin.

Gard agarró a Juwan Howard con la mano izquierda para evitar que el entrenador de Michigan pasara a la siguiente persona para darle la mano, lo que pareció enojar a Howard.

Después de discutir por unos momentos, los dos se separaron antes de que otro asistente de Wisconsin comenzara a gritarle a Howard.

Poco después, Juwan Howard lanzó un puñetazo a un miembro del equipo de entrenadores de los Badgers, lo que provocó empujones entre ambos grupos de jugadores y el personal.

Gard habló con CBS Sports después del juego en la cancha para explicar su perspectiva del altercado.

“Aparentemente, no le gustó que pidiera un tiempo fuera para reiniciar el reloj de 10 segundos porque solo teníamos cuatro segundos para llevar el balón a la mitad de la cancha”, dijo Gard. “Y no quería poner a mis suplentes, tenía a todos los muchachos de mi banco en el juego, no quería ponerlos en esa posición de lucha con solo cuatro segundos.

“Así que tomé un tiempo fuera y nos dio 10 segundos nuevos y los ayudó a organizarse y meter el balón. No le gustó eso cuando cruzó la línea del apretón de manos, así que lo dejaré así y la cinta mostrará el resto”.

Juwan Howard se refirió al incidente en la conferencia de prensa posterior al juego: “No me gustó el tiempo muerto que pidieron, seré totalmente honesto, pensé que no era necesario en ese momento, especialmente con una gran ventaja … Pensé que no era justo para nuestros muchachos.

“Básicamente, le dije al entrenador en jefe que lo recordaría debido a ese tiempo muerto. Pero que alguien me toque… creo que fue muy inapropiado que me tocara mientras hablábamos y nos comunicábamos. Así que eso es lo que terminó sucediendo, eso es lo que lo intensificó”.

El entrenador asistente de los Wisconsin Badgers, Joe Krabbenhoft, reacciona después de que estallara una pelea entre Wisconsin y Michigan.

El director atlético de la Universidad de Michigan, Warde Manuel, emitió un comunicado después del final del juego.

“Estoy al tanto y observé el final de nuestro juego de baloncesto masculino”, dijo Manuel. “No hay excusa para que ningún miembro de nuestro personal o estudiante-atleta tenga un altercado físico con otros, independientemente de los factores instigadores.

“Me acerqué y me disculpé con Chris McIntosh y la presidenta (de Michigan, Mary Sue) Coleman se comunicó con el canciller de la Universidad de Washington, Blank, para disculparse por el comportamiento totalmente inaceptable. Revisaremos la situación más a fondo y trabajaremos con la Conferencia de los 10 Grandes a medida que determinen sus acciones disciplinarias y si se justifican más acciones disciplinarias”.

La Conferencia de los 10 Grandes dijo que está “consciente” del incidente y que “actualmente está evaluándolo”.

“La conferencia proporcionará más información y tomará medidas disciplinarias rápidas y apropiadas cuando complete su revisión”, dijo en un comunicado.

CNN se comunicó con la Universidad de Wisconsin para obtener una declaración

