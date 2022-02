Misión de Observación Electoral de la UE advierte en informe final de “deficiencias estructurales” en los comicios regionales del 21 de noviembre en Venezuela

Sol Amaya

(CNN Español) — El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre los comicios regionales de Venezuela, presentado este martes desde Bruselas, insiste en la falta de separación de poderes, la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenga mayor autonomía, la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de los recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación, entre otras.

Los observadores destacaron que existen “deficiencias estructurales” de larga data como el irrespeto al Estado de Derecho que, a su juicio, compromete la transparencia del evento. Asegura, que en el informe se registraron “luces y sombras” en el proceso, con avances en algunas áreas, pero sin que dejara de haber problemas.

La presentación incluye las recomendaciones de posibles reformas para los procesos futuros.

Destacaron una mejoría en términos de condiciones generales para la participación electoral en el país y precisaron que se observa un CNE compuesto de una forma más equilibrada; a su juicio, el más plural y equilibrado de los últimos 20 años.

El informe se presentó desde Bruselas y no en Caracas

El cierre del proceso fue presentado desde Bruselas y no en Caracas como se había anunciado. Isabel Santos, jefa de la Misión, aseguró: “Hemos informado de nuestra intención de hacer la presentación en Venezuela. Las autoridades, en este caso el CNE, no nos han contestado a eso. Cuando estábamos por llegar al término del plazo establecido por los acuerdos administrativos, entonces hemos propuesto hacer una presentación telemática al CNE y esta presentación que estamos haciendo ahora aquí. No es nada nuevo en nuestra metodología, ya ha ocurrido con otros países, es otra forma de presentar el informe haciéndolo a la distancia”.

La Misión de la Unión Europea estuvo en Venezuela entre el 14 de octubre y el 5 de diciembre de 2021 con presencia en todos los estados del país el día de la elección, al desplegar 134 observadores provenientes de 22 países miembros del bloque. El 23 de noviembre realizaron una declaración preliminar sobre el proceso de observación.

Pero su trabajo no fue siempre bien recibido en el oficialismo. Incluso antes del informe, el cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro criticó ala Misión, acusándola de espionaje sin presentar prueba alguna.

Los observadores de la Unión Europea en las elecciones regionales y municipales en Venezuela se retiraron antes de lo programado debido a que el gobierno de Maduro no les extendió las visas, según dijo a CNN una integrante de la Misión. La fuente agregó que tenían previsto salir del país el 13 de diciembre y que por falta de visados lo hicieron entre el 4 y el 5 de diciembre. CNN tuvo acceso a un correo oficial de la Misión en el que se le notificó al personal local que el contrato quedaría rescindido antes de lo previsto “debido a circunstancias que todos conocen”.

CNN se comunicó con la Cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener comentarios y hasta ahora no ha obtenido respuestas.

