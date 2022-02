“Se puede fracasar y no ser un fracaso”: Mikaela Shiffrin reflexiona sobre la decepción de Beijing 2022

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 fueron las dos semanas más difíciles de la carrera de Mikaela Shiffrin.

Después de llegar a los Juegos de Invierno con una posibilidad realista de convertirse en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres oros en unos mismos Juegos Olímpicos, la joven de 26 años sufrió el 60% de los abandonos de su carrera en el Centro Nacional de Esquí Alpino este mes.

Shiffrin no pudo terminar tres de las seis pruebas en las que compitió, y se estrelló después de solo cinco puertas en las competencias de eslalon y eslalon gigante.

A pesar de esa decepción, en la que Shiffrin terminó su estancia en Beijing sin una medalla tras la derrota de Estados Unidos ante Noruega en la pequeña final del paralelo por equipos mixtos el domingo, la esquiadora se mantiene notablemente optimista sobre su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

“La cúspide de los últimos cuatro años de trabajo terminó, y la verdad es que no me fue muy bien”, dice Shiffrin. “Sin embargo, se puede fracasar y no ser un fracaso. Puedes perder y ser realmente un perdedor porque has perdido, pero también ser un ganador”.

“Es simplemente lo que haces en el día a día. Algunos días pierdes y otros ganas, y puedes pasar por todo eso y tener los momentos más turbulentos y aun así levantarte mañana”.

“No da tanto miedo fracasar, sobre todo porque yo fracasé porque me esforcé mucho… quizá demasiado”.

“Y tal vez después de 12 años en una carrera de esquí, debería haber sabido hasta dónde empujar y no sobrepasar ese límite, pero empujé de más porque lo quería y eso no es realmente una excusa”.

“Voy a volver a intentarlo la próxima vez, pero habrá menos gente mirando”, se ríe.

Después de que se estrellara en el eslalon, la imagen de Shiffrin sentada a un lado de la pista, con los brazos sobre las rodillas y la cabeza inclinada, se convirtió en una de las imágenes memorables de los Juegos de Beijing 2022.

Shiffrin, una de las más grandes que se ha subido a un par de esquís, se ha acostumbrado al éxito a lo largo de su carrera, que incluye medallas de oro de los Juegos Olímpicos de Sochi y Pyeongchang.

Sin embargo, tras sufrir su segundo abandono en el espacio de tres días en Beijing, Shiffrin dice que solo necesitaba un momento a solas con sus pensamientos en la colina.

Mikaela Shiffrin se sienta a un lado de la pista después de esquiar en la primera manga del eslalon femenino.

“Tal vez no sea tan perspicaz como uno espera”, dice cuando se le pregunta en qué estaba pensando en ese momento.

“Tenía frío, me senté en la nieve y enseguida pensé: ‘Esa fue una mala, mala idea porque ahora mi trasero también está frío y mojado’, y me sentí realmente atrapada allí”.

“Solo quería alejarme lo más posible de la línea de visión de los otros atletas que seguían en carrera y que salían en menos de un minuto, y esperaba estar lo suficientemente lejos a un lado porque salí tan pronto, que ellos seguían literalmente en el punto de salida”.

“Estoy como: ‘Oh Dios mío, Paula [Moltzan], mi compañera de equipo, viene muy pronto. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, va a verme, va a alucinar. Solo tengo que llegar hasta aquí y quedarme quieta como una piedra'”.

En los días que siguieron a su tercer abandono de la pista, Shiffrin publicó algunos de los mensajes abusivos que había recibido en las redes sociales durante su estancia en Beijing.

“Tienes lo que te mereces”, “rubia tonta” y “tonta p***a” fueron algunos de los mensajes, y otros le decían que se retirara del deporte.

Shiffrin admitió en su publicación de Instagram que había empezado a cuestionarse por qué seguía volviendo a esquiar, pero ahora dice que la idea de volver a subir al podio la impulsa a volver a las pistas.

“En realidad son muchas de las cosas que más temo de mí misma”, dice. “Que he perdido mi toque en el deporte, que debería dejarlo… son las peores cosas que uno piensa de sí mismo, y sin embargo alguien encuentra la manera de tocar esos botones”.

“Y te quedas como: ‘Quiero discutir contigo, pero no sé ni qué decir’. Hoy vi un comentario que decía: ‘Eres una perdedora y no has aportado nada’. Y yo dije: ‘¡Lo sé!'”. Shiffrin se ríe.

“Me doy cuenta y soy una perdedora, pero también he sido una ganadora y creo que puedo volver a ganar”.

