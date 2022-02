Funcionarios de EE.UU. temen que lo peor esté por llegar para Kyiv

urielblanco

(CNN) — Las fuerzas ucranianas han logrado hasta ahora mantener a raya a las fuerzas terrestres rusas, las cuales se encuentran a menos de 32 kilómetros al norte de la asediada capital de Ucrania, Kyiv.

Pero, a pesar de que han desafiado las predicciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según las cuales la ciudad probablemente caería en un plazo de uno a cuatro días tras un ataque ruso a gran escala, funcionarios estadounidenses advierten que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría aumentar la intensidad del ataque de forma inminente.

Una resistencia ucraniana más dura de lo esperado y los propios errores logísticos de Rusia frenaron el avance ruso, según funcionarios estadounidenses y de Occidente, lo que ha provocado un frágil optimismo. EE.UU. también ha seguido compartiendo con los ucranianos información de inteligencia degradada, incluso sobre los movimientos militares rusos, en un intento de ayudar a Ucrania en el campo de batalla, dijeron dos de las fuentes a CNN.

Pero los funcionarios de inteligencia y defensa que siguen de cerca la campaña rusa dicen que Putin todavía mantiene una serie de movimientos en reserva que podrían devastar la resistencia ucraniana.

“Desde un punto de vista puramente militar/táctico, Rusia tiene la fuerza de trabajo y la potencia de fuego para tomar Kyiv. No hay duda”, dijo una fuente estadounidense familiarizada con la información de inteligencia. “Y no importa cuánta resistencia opongan los ucranianos”.

Alrededor de una cuarta parte de las tropas rusas acumuladas aún no han entrado en Ucrania, dijo un alto funcionario de defensa a periodistas el lunes, una potencial “segunda ola”, según dos fuentes familiarizadas con la información de inteligencia, y los funcionarios de defensa dicen que Putin aún podría ordenar una campaña de bombardeo mucho menos contenida, incluyendo ataques aéreos, misiles de largo alcance y artillería.

“Se han visto frenados y frustrados por su falta de progreso en Kyiv, y una de las cosas que podría resultar es una revaluación de sus tácticas y la posibilidad de que sean más agresivos y más abiertos tanto en el tamaño como en la escala de sus objetivos en Kyiv”, dijo un alto funcionario de defensa a periodistas el lunes.

Y al final del día, dicen los funcionarios que siguen la campaña, la fea verdad sigue siendo que Ucrania está masivamente superada en armamento y personal, aun cuando Rusia ha hecho lo que los estrategas militares dicen que son una serie de errores obvios.

Rusia ya parece estar intensificando su ofensiva en el este y el sur del país. En la ciudad nororiental de Járkiv, las fuerzas rusas lanzaron ataques con cohetes contra al menos un barrio residencial que causó la muerte de civiles, según funcionarios ucranianos y múltiples videos en las redes sociales geolocalizados por CNN. Mientras tanto, en la pequeña ciudad sureña de Mykolaiv, situada en una ensenada que sería un punto de acceso útil para que los rusos introduzcan tropas y suministros, los combates han sido de los más intensos en Ucrania en los últimos días.

Preocupación por el estado mental de Putin

Tal vez lo más inquietante sea que los funcionarios occidentales también observan con cautela a Putin, presionado por las aplastantes sanciones económicas que hundieron el rublo y provocaron el cierre de la bolsa rusa. Temen que esas sanciones, combinadas con la falta de progreso en Kyiv, puedan hacer que el impredecible líder ruso arremeta aún más.

Altos legisladores estadounidenses familiarizados con la información de inteligencia, funcionarios occidentales y ex altos funcionarios estadounidenses con gran experiencia en Rusia comenzaron a plantear abiertamente preguntas sobre la estabilidad mental del líder ruso.

“Putin quedó completamente aislado, en parte por culpa del covid”, dijo la fuente estadounidense familiarizada con la información de inteligencia. “Ahora está básicamente solo, completamente aislado de la mayoría de sus asesores, aislado geográficamente… los únicos que hablan con él son aduladores que solo alimentan su resentimiento”. La fuente añadió que la información sugiere que Putin ni siquiera ha escuchado a sus oligarcas, que tradicionalmente tienen una influencia clave en su toma de decisiones.

El senador Marco Rubio, de Florida, el principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado, tuiteó el viernes que “es bastante obvio para muchos que algo está mal con #Putin”, insinuando que su apreciación se basaba en los informes de inteligencia. “Siempre ha sido un asesino, pero su problema ahora es diferente y significativo. Sería un error asumir que este Putin reaccionaría de la misma manera que hace 5 años”.

El domingo, Putin ordenó a las fuerzas nucleares de Rusia que entraran en “preparación especial para el combate”, un estado de alerta elevado que el gobierno de Biden calificó como parte de un patrón de escalada no provocada y de “amenazas fabricadas”.

Fallos logísticos

Tras cinco días de asalto múltiple a Ucrania, Rusia sufrió repetidos fallos logísticos que, según funcionarios de defensa y analistas militares independientes, son en gran parte de su propia cosecha. Las fuerzas mecanizadas rusas, que han sido la punta del ataque, a menudo han sobrepasado a sus propias unidades de apoyo que transportan combustible y otros suministros, dejando a las unidades de apoyo expuestas a emboscadas y dejando varadas a las fuerzas que avanzan sin combustible en el tanque.

“No sé si superaron [las capacidades de apoyo] o si simplemente no lo planearon adecuadamente, o si simplemente no ejecutaron su plan al respecto”, dijo el alto funcionario de defensa. Pero, “en el cuarto día, se están quedando sin gasolina y tienen problemas de logística. Nuestra evaluación fue que no creían que iban a tener ese tipo de problemas tan pronto”.

Mientras tanto, los funcionarios occidentales se alegraron de que las fuerzas ucranianas se mostraran mejor de lo previsto, en particular por la eficacia con la que utilizaron los misiles Stinger disparados desde el hombro y la artillería antiaérea proporcionada por Occidente para derribar un número desconocido de helicópteros y aviones rusos.

“Los rusos no tienen el control total del espacio aéreo de todo el país”, dijo el alto funcionario de inteligencia occidental. “En las zonas en las que las operaciones militares rusas son más intensas sobre el terreno, esas son las zonas en las que los rusos tienen más control sobre el espacio aéreo en términos de combate en el aire”.

No es posible saber cuánto durará Kyiv en pie

Pero los funcionarios occidentales todavía no están del todo seguros de por qué Rusia mantiene algunas fuerzas fuera de las fronteras de Ucrania, o por qué Rusia todavía no lleva a cabo el tipo de guerra electrónica contra Ucrania que Occidente había estado anticipando, como campañas masivas de hacking y ataques a infraestructuras críticas.

Un funcionario dijo que EE.UU. cree que Rusia ha estado reteniendo el corte de las comunicaciones sobre el terreno —una táctica que Occidente esperaba desde el principio pero que aún no se produce— porque las fuerzas militares rusas necesitan esa infraestructura para comunicarse entre sí.

En cuanto a las tropas que quedan en la frontera, es posible que Rusia haya planeado el ataque en oleadas en un esfuerzo por agotar a los ucranianos con la primera oleada y luego demolerlos con una segunda oleada de tropas frescas, según dos fuentes familiarizadas con la información de inteligencia. También es posible, según una de esas fuentes, que Rusia simplemente se haya movido con cautela tras enfrentarse a una lucha más dura de lo esperado.

En este momento, según los funcionarios, es imposible establecer una cronología de cuánto tiempo podrán las fuerzas ucranianas retener a los rusos a las puertas de Kyiv.

“No puedo poner un número [sobre cuánto tiempo durará Kyiv]”, dijo el alto funcionario de inteligencia occidental. “No puedo decir que serán horas o días”.

“Aunque los ucranianos están planteando una dura defensa, y una mucho mejor de lo que creo que los rusos preveían, llegará un momento en el que se quedarán sin munición. Llegará un momento en el que se queden sin combustible y no puedan moverse”, dijo esta persona. “Somos conscientes de ello y ellos son conscientes de eso”.

