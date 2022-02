Las 5 cosas que debes saber este 28 de febrero: Conversaciones mientras Ucrania frena avance ruso

olivertapia

Putin le sigue apostando al conflicto bélico en Ucrania. Expulsan algunos bancos rusos de SWIFT. Nueva evidencia sobre el origen del coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Putin ordena alerta máxima para fuerzas con armas nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el domingo que las fuerzas de disuasión de su país, que incluyen armas nucleares, entraran en su máximo estado de alerta, lo que generó fuertes críticas por parte de países de Occidente y de la OTAN. Mientras tanto, delegados de Ucrania y Rusia sostendrán un diálogo en la frontera de Ucrania con Belarús este lunes. ¿Qué se puede esperar de esta reunión?

Expulsarán algunos bancos rusos de SWIFT

Estados Unidos, Canadá y varios países de la Unión Europea anunciaron que expulsarán a ciertos bancos rusos de SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. Se trata de una de las sanciones para castigar a Rusia por continuar con la invasión. Otras medidas incluyen el bloqueo de aeronaves y aerolíneas rusas en el espacio aéreo de muchos países.

Ecuador espera evacuar a más de 300 ciudadanos de Ucrania

La Cancillería de Ecuador estima evacuar a por lo menos 350 ecuatorianos en un vuelo humanitario entre lunes y martes desde Polonia. Según informó el canciller Juan Carlos Holguín, ya son casi 800 ciudadanos registrados en Ucrania, y hasta el domingo al menos 201 ecuatorianos ya estaban en Polonia.

Habría más evidencia sobre el origen del coronavirus

Hay nueva información sobre cuál pudo haber sido el origen del coronavirus SARS-CoV-2. Dos estudios preliminares publicados este sábado ofrecen más evidencia de que el coronavirus se originó en animales y se propagó a los humanos a finales de 2019 en el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, China. Ninguno de los dos estudios ha sido revisado por pares ni publicado en una revista profesional.

¿Un río atmosférico categoría 4? Sí, y esto es lo que traerá a EE.UU.

Se pronostica que un río atmosférico de categoría 4 de 5 causará fuertes lluvias, crecida de ríos y nieve en el noroeste del Pacífico, a principios de la semana. En la escala del río atmosférico, la categoría 4 se caracteriza por ser “principalmente peligrosa”, pero también “beneficiosa” en términos de la cantidad de lluvia esperada. La lluvia más intensa se espera de lunes a martes por la mañana a lo largo de partes de las costas de los estados de Washington y Oregon.

A la hora del café

Los ganadores de los premios SAG 2022

La entrega número 28 de los Screen Actors Guild Awards a las mejores interpretaciones de actores y actrices en televisión y cine se transmitió el domingo. Esta es la lista completa de ganadores.

Destruyen el avión más grande del mundo en una base aérea de Ucrania

El Antonov AN-225 Mriya fue destruido por un ataque ruso en un aeropuerto cerca de Kyiv, según la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Ucrania. Mira esta imagen de satélite.

FOTOS: El mundo se une en apoyo a Ucrania

Mientras la invasión rusa sigue conmocionando al mundo, en muchos países han ocurrido manifestaciones, vigilias y reuniones de oración en apoyo a Ucrania.

La sorprendente razón por la que las hamburguesas de Wendy’s son cuadradas

El motivo de la forma atípica de cuatro lados se remonta al fundador de Wendy’s, Dave Thomas. Esta es la historia.

Ucrania pidió internet satelital a Elon Musk. Él dice que ya cumplió

El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció que los satélites de internet Starlink de la compañía ya están activos en Ucrania. Indicó que más terminales van en camino.

La cifra del día

US$ 500 millones

Es la cifra que la Unión Europea proporcionará a Ucrania en asistencia letal, según informó el principal diplomático del bloque, Josep Borrell.

La cita del día

“No pensé que me uniría a esta unidad hace apenas dos días. No sé cómo manejar las armas. Y ayer pensando en que los rusos están en la ciudad, [la situación] llega al punto en que he cambiado completamente de opinión, y he decidido hacer algo al respecto”.

Yuri, analista económico y uno de los civiles ucranianos en los suburbios de Kyiv que decidieron tomar las armas.

La selección del día

Todo lo que presentó Huawei durante el MWC 2022

Huawei aprovechó su oportunidad para brillar durante el Mobile World Congress (MWC 2022) y presentó nuevos altavoces Bluetooth, un e-reader con bastantes funciones complementarias y otros dispositivos.

Peatones esquivan capas de hielo que caen desde los rascacielos en Nueva York

La policía cerró varias calles en el centro de Manhattan, luego de que grandes trozos de hielo comenzaran a caer desde los rascacielos y pusieran en riesgo a los peatones.

