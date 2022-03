¿Qué es la SPR y por qué Biden quiere usarla para luchar contra Rusia?

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, por sus siglas en inglés) es un complejo de almacenamiento subterráneo del Gobierno que fue construido dentro de cuatro domos de sal separados en la costa del golfo de Texas y Louisiana.

Combinadas, las cuatro ubicaciones de la SPR actualmente contienen alrededor de 600 millones de barriles de petróleo crudo. Están a punto de perder 30 millones de barriles.

La administración de Biden, junto con las otras 30 naciones miembro de la junta directiva de la Agencia Internacional de Energía, autorizó la liberación de 60 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia para evitar los aumentos de precios resultantes de la invasión rusa de Ucrania. La mitad de ese petróleo saldrá de la SPR.

Occidente espera que al agregar suministro al mercado energético global se ponga un techo a los precios del petróleo. Aunque Rusia no ha cortado el suministro al resto del mundo, y los analistas de mercado no esperan que lo haga, los precios del petróleo han subido por encima de los US$ 100 en las últimas semanas. El petróleo ruso se ha vuelto tóxico para muchos comerciantes de petróleo, quienes reportan problemas para obtener financiamiento de los bancos occidentales para comprarlo.

Si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decide restringir los envíos de petróleo, incluso en una pequeña cantidad, eso podría hacer que los precios mundiales del petróleo se disparen. La SPR sigue siendo una opción dentro de la caja de herramientas del presidente Joe Biden para contrarrestar las limitaciones de suministro.

Pero no es una garantía. De hecho, es posible que ni siquiera tenga impacto.

¿Qué es la SPR?

La SPR se creó a raíz del embargo petrolero árabe de 1973-74, cuando las naciones productoras de petróleo en el Medio Oriente detuvieron las exportaciones. La escasez de petróleo y gasolina resultante disparó los precios de la energía y la economía estadounidense entró en recesión.

La SPR tenía un récord de 727 millones de barriles de petróleo en 2009, pero Estados Unidos ha ido reduciendo gradualmente su almacenamiento durante la última década. Desde entonces, su capacidad máxima se ha reducido un poco, a 714 millones de barriles.

Con la intención de aislar a Estados Unidos de los impactos en el suministro, se ha utilizado más como una herramienta política para los presidentes que se enfrentan a votantes enojados cuando los precios de la gasolina son altos.

Por ejemplo, Biden liberó 50 millones de barriles en noviembre —la mayor liberación de la SPR registrada— cuando los precios de la gasolina rondaban los US$ 3,50 por galón.

La administración Obama liberó 30 millones de barriles (el récord anterior) en 2011, cuando el petróleo subió a US$ 100 el barril. La administración de George W. Bush liberó 20,8 millones de barriles en 2005 justo antes de que el huracán Katrina azotara la costa del Golfo.

Por qué no hará una gran diferencia

El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo al día. Aunque 60 millones de barriles pueda parecer mucho, eso es lo que el mundo consume en unas 16 horas.

Los inversores petroleros, claramente poco impresionados por el plan de las naciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), reaccionaron subiendo aún más los precios después del anuncio. El petróleo alcanzó nuevos máximos de siete años el martes.

“La conclusión es que esto no es suficiente para enfriar el mercado. Es una solución momentánea”, dijo Michael Tran, director general de estrategia energética global de RBC Capital Markets.

El crudo estadounidense subió un 10% el martes por la mañana a un máximo intradiario de US$ 105,14 el barril. Ese es el nivel más alto desde 2014. El crudo Brent, la referencia mundial, se disparó alrededor de un 8% a US$ 105,40 el barril.

“Es necesario aumentar las cifras [de publicación de SPR]”, dijo Robert Yawger, vicepresidente de futuros de energía de Mizuho Securities.

En noviembre, cuando la administración de Biden liberó una cantidad récord de petróleo de la SPR, los precios bajaron un poco, y se desplomaron cuando la variante ómicron impidió que la gente volviera a viajar. Pero en cuestión de meses, los precios de la energía volvieron al punto de partida.

“Lanzamos 50 millones de barriles y el mercado pasó como un tren. No sé por qué sería diferente esta vez”, dijo Yawger.

Aún así, los ejecutivos y analistas de la industria energética admitieron que la crisis entre Rusia y Ucrania es precisamente para lo que está diseñado la SPR: para amortiguar el mercado contra los choques de oferta relacionados con la seguridad nacional. “Es mejor que no hacer nada”, agregó Yawger.

Pero no es una solución a largo plazo. Las reservas de emergencia solo pueden contener una cantidad finita. De hecho, la SPR tiene la menor cantidad de petróleo desde septiembre de 2002, según estadísticas del gobierno.

Matt Smith, analista principal de petróleo de las Américas en Kpler, dijo que las publicaciones de emergencia son posiblemente optimistas desde el punto de vista del sentimiento del mercado. Pero tienen un precio.

“Cada vez que EE. UU. anuncia un lanzamiento de la SPR”, dijo Smith, “es una bala menos que puede usar más adelante”.

