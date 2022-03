Encuentran 169 presuntas tumbas sin marcar en antigua escuela residencial de Canadá, dicen autoridades

urielblanco

(CNN) — Autoridades descubrieron 169 posibles tumbas sin marcar en los terrenos de una antigua escuela residencial católica en Canadá, dijo este martes una tribu indígena en Alberta.

La Kapawe’no First Nation, que se encuentra a más de 320 kilómetros al noroeste de Edmonton, dijo que el descubrimiento se hizo en la antigua Escuela de la Misión de San Bernardo en el sitio de la Grouard Mission. Las posibles tumbas se identificaron utilizando un radar de penetración del suelo (GPR) e imágenes de drones, dijeron las autoridades.

Esta escuela residencial fue una de las varias que hubo en Canadá en las que miles de niños, en su mayoría indígenas, se vieron obligados a asistir tras ser separados de sus familias entre el siglo XIX y la década de 1990. Al menos 150.000 niños indígenas de todo el país se vieron afectados por esta práctica, según el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Recordamos la devastación que sintió nuestro pueblo cuando nuestros niños fueron apartados a la fuerza de sus familias, de sus comunidades para ser internados en escuelas residenciales indias”, dijo el jefe kapawe’no Sydney Halcrow durante una conferencia de prensa este martes. “Podemos iniciar nuestro camino de sanación de nuestras identidades que tanto lucharon por arrebatarnos”.

Halcrow dijo que la información de los supervivientes, los miembros de la comunidad y los registros de los archivos indican que varios niños murieron durante su estancia en la escuela. La Iglesia Católica abrió la Escuela de la Misión de San Bernardo en 1894 y cerró en 1961, según el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación de Canadá.

La investigación para encontrar las tumbas sin marcar de los niños que supuestamente murieron en la escuela comenzó en octubre de 2021 gracias a un esfuerzo conjunto de la Kapawe’no First Nation y el Institute of Prairie and Indigenous Archaeology (IPIA) de la Universidad de Alberta.

“Se identificaron ciento sesenta y nueve tumbas potenciales basándose en el análisis de anomalías dentro de los datos del GPR que tenían características asociadas con tumbas sin marcar”, dijo la directora del IPIA, Kisha Supernant.

En el transcurso de seis días, se encontraron 115 tumbas potenciales dentro del cementerio comunitario existente en el que no se encontraron marcas de tumbas, según Supernant. Además, se localizaron 54 posibles tumbas en los alrededores de la propiedad de la escuela, fuera de la zona del cementerio.

Se espera que la investigación continúe en dos fases adicionales, dijo Supernant.

Una Línea de Crisis de Escuela Residencial India está disponible las 24 horas del día para los antiguos estudiantes y otros afectados en el 1-866-925-4419.

El doloroso descubrimiento de las posibles tumbas sin marcar se produce después de que el año pasado se encontraran los restos de cientos de niños indígenas en varios lugares, en medio de un reconocimiento de cómo Canadá había tratado a las comunidades de las Primeras Naciones.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá escribió, en un informe de 2015 sobre las repercusiones del sistema de internados, que se calcula que más de 4.000 niños murieron en ellos durante varias décadas. En él se detallan décadas de abusos físicos, sexuales y emocionales sufridos por los niños en instituciones gubernamentales y eclesiásticas.

“Estas escuelas residenciales fueron creadas con el propósito de separar a los niños indígenas de sus familias, para minimizar y debilitar los lazos familiares y los vínculos culturales, y para adoctrinar a los niños en una nueva cultura, la cultura de la sociedad canadiense eurocristiana legalmente dominante”, decía el informe.

En mayo de 2021, la comunidad Tk’emlúps te Secwépemc confirmó que se habían encontrado restos de 215 niños que habían asistido a la escuela residencial india de Kamloops. Un mes más tarde, la Primera Nación Cowess en Saskatchewan anunció el descubrimiento de al menos 750 tumbas sin marcar en los terrenos de la antigua Escuela Residencial India Marieval.

En la Columbia Británica, en julio de 2021 se encontraron 182 restos humanos en tumbas sin marcar en el emplazamiento de la antigua Escuela de la Misión de San Eugenio, cerca de la ciudad de Cranbrook, dijo la Lower Kootenay Band, un grupo miembro de la Nación Ktunaxa.

El año pasado, la Conferencia Episcopal Canadiense pidió disculpas por su papel en el sistema de escuelas residenciales y expresó su “profundo remordimiento”.

“Reconocemos los graves abusos que cometieron algunos miembros de nuestra comunidad católica; físicos, psicológicos, emocionales, espirituales, culturales y sexuales”, dijo la organización en un comunicado. “También reconocemos con dolor el trauma histórico y continuo y el legado de sufrimiento y desafíos que enfrentan los pueblos indígenas que continúan hasta el día de hoy”.

