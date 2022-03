Mila Kunis y Ashton Kutcher prometen recaudar US$ 3 millones en donaciones para refugiados ucranianos

macamilarincon

(CNN) –– La “ucraniana orgullosa” Mila Kunis y su esposo, Ashton Kutcher, se comprometieron a recaudar hasta US$ 3 millones en donaciones para ayudar a los refugiados que huyen de Ucrania en medio del conflicto con Rusia.

La pareja de Hollywood lanzó este jueves la campaña de GoFundMe “Stand With Ukraine” (“Apoya a Ucrania”) con el objetivo de recoger US$ 3 millones para Flexport.org y Airbnb.org. Según dijeron los actores, estas son “dos organizaciones que están activamente en el terreno proporcionando ayuda inmediata a aquellos que más lo necesitan”.

Kunis nació en Chernivtsi, Ucrania ––entonces parte de la Unión Soviética––, y se mudó con su familia a Estados Unidos cuando tenía 7 años. Si bien la actriz reconoció todo lo que Estados Unidos ha hecho por ella y su familia, dijo que no podía olvidar sus raíces.

“Hoy soy una ucraniana orgullosa”, dijo la estrella de Black Swan en una declaración conjunta que se compartió en la página de recaudación de fondos. “Los ucranianos son personas orgullosas y valientes que merecen nuestra ayuda en su momento de necesidad”, añadió.

“Nuestra familia empezó este fondo para ayudar a brindar apoyo inmediato”, escribió Kunis. “Y estaremos llegando a los hasta US$ 3 millones”.

Según la página de recaudación de fondos, el transportista de carga Flexport organiza envíos de suministros de socorro a sitios de refugiados en Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldova. La organización sin ánimo de lucro Airbnb.org proporciona alojamiento gratuito a corto plazo a los refugiados que huyen de Ucrania.

Kunis también apareció junto a su esposo en un video compartido en su cuenta de Instagram, donde habló sobre el conflicto “devastador” en Ucrania.

“Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”, dijo Kunis.

En el clip, Kutcher, de 44 años, aplaudió la “valentía de la gente del país en el que (Kunis) nació” mientras enfatizaba a sus 4,4 millones de seguidores en Instragram “las necesidades de aquellos que han elegido la seguridad”.

Kunis y Kutcher son las últimas celebridades en manifestar su apoyo a los ucranianos afectados por el conflicto. Blake Lively y Ryan Reynolds también están recaudando fondos para ayudar a los refugiados del país.

“En 48 horas, innumerables ucranianos se vieron obligados a huir de sus hogares a los países vecinos. Necesitan protección. Cuando dones, nosotros lo igualaremos a US$ 1.000.000, creando el doble de apoyo”, escribió Reynolds el sábado en Twitter, promoviendo las donaciones a los Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Según la ONU, un millón de refugiados han huido de Ucrania en solo una semana.

