Rusia envía un mensaje a toda Ucrania al atacar estas áreas civiles en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país

(CNN) —- Tres escuelas bombardeadas, una de ellas quedó con un enorme agujero en el costado del edificio. Múltiples cohetes cayeron sobre los compradores que estaban afuera de un supermercado. Unas personas que caminaban por un parque se vieron obligadas a correr hacia un lugar seguro mientras los proyectiles explotan a su alrededor.

Estos fueron algunos de los ataques que los residentes de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, sufrieron en los últimos días cuando las fuerzas rusas atacaron áreas residenciales y atacaron infraestructura civil como escuelas, tiendas, hospitales, bloques de apartamentos e iglesias.

CNN geolocalizó y verificó 13 incidentes que involucraron a civiles en los últimos tres días, a medida que se intensificaron los ataques en Járkiv, una ciudad de alrededor de 1,5 millones de habitantes, tras la resistencia de Ucrania.

La mayoría de los ataques tuvieron lugar en la parte noreste de Járkiv, en la zona residencial de Saltivka. Pero también se vieron afectados otros distritos del noroeste, sureste y suroeste de la ciudad. Se cree que la Plaza de la Libertad de la ciudad, el centro de la vida pública en Járkiv, fue alcanzada por un misil de crucero, dijo un asesor del ministro del Interior de Ucrania.

En 24 horas, 34 civiles murieron y 285 resultaron heridos, incluidos 10 niños, en la región de Járkiv, dijo el jueves por la mañana el Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania.

A medida que aumentaba la ofensiva de Járkiv, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya anunció el miércoles que había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se refirió al bombardeo implacable de Járkiv por parte de Rusia, incluido el ataque deliberado a áreas residenciales con “artillería a reacción”, como un “crimen de guerra” en un discurso nocturno este lunes.

CNN ha analizado y verificado evidencia digital, incluyendo videos y fotos, de varios ataques indiscriminados en Járkiv.

Tres escuelas bombardeadas en un día

Al menos tres escuelas en Járkiv fueron atacadas por ataques militares rusos este martes, según videos y fotos publicados en las redes sociales.

En un clip, se muestra una escuela en el vecindario norteño de Saltivka con un gran agujero en la pared, escombros y vidrios rotos esparcidos por el patio.

“Escuela número 17 de la ciudad de Járkiv”, se puede escuchar a alguien decir en el video. “Explotó justo aquí, todo está en ruinas, todo se ha caído, fragmentos de proyectiles por todas partes, hay humo”.

Las otras dos escuelas afectadas por los bombardeos estaban a poco más de un kilómetro (alrededor de 0,6 millas) de distancia, en un distrito industrial en el área sureste de Járkiv.

Las escuelas no han estado en sesión desde que comenzó la invasión rusa.

Otras escuelas se vieron indirectamente afectadas durante el bombardeo del centro de Járkiv este martes. Viktor Kruglov, el fundador de Ranok, una escuela privada, dijo que lograron evacuar a unos 54 huérfanos de un internado para niños ciegos y con discapacidad visual solo 15 minutos antes de la explosión.

Sin embargo, 65 personas todavía están escondidas en el sótano de la escuela, sin electricidad ni agua debido a los bombardeos. Dependen de la comida y el agua que les traen los voluntarios, según Valentyna Butenko, directora de la organización no gubernamental “Derecho a elegir” (Pravo Vyboru).

La escuela está ubicada a 300 metros (aproximadamente 985 pies) del epicentro de la explosión en la Plaza de la Libertad.

Bloques de apartamentos bombardeados

Los socorristas combaten un incendio en un complejo de apartamentos afectado por ataques militares rusos en Járkiv el martes.

Este martes, dos edificios de apartamentos fueron atacados directamente, en las afueras del hospital municipal número 3 de la ciudad de Járkiv. Los ataques también alcanzaron un edificio de oficinas.

En un video, un incendio se desata en un complejo de apartamentos dañado al otro lado de la calle del hospital.

“El edificio ya no está”, dice alguien en el video.

Otro video muestra a niños y familiares huyendo del complejo de apartamentos y al menos dos cuerpos en el suelo.

“…animales, simplemente animales”, dijo alguien, al parecer refiriéndose a los responsables de los ataques militares. “La gente estaba conduciendo aquí”.

“Una casa”, dijo otra persona, y agregó: “Mira lo que han hecho”.

CNN no pudo identificar ningún objetivo militar en el área.

Otras imágenes del barrio de Saltivka, que se compartieron en los medios locales, mostraban una fila de tiendas, frente a un edificio de apartamentos, destruida por los impactos. También se vio un edificio cercano en llamas.

Cámara de seguridad capta dramático incidente

Cinco barrios residenciales de Járkiv fueron atacados el lunes, según un análisis de CNN.

Lo que parecían ser imágenes de vigilancia de un complejo de apartamentos en la calle Velyka Kil’tseva captaron a los residentes en pánico que corrían en busca de seguridad mientras los cohetes explotaban a su alrededor.

Some of the videos showing Russia’s indiscriminate bombing of homes in Kharkiv today are too graphic to share here. This one, while not graphic, is haunting in its own right. Residents walking through a park scramble for safety as cluster munitions explode around them. pic.twitter.com/qOnk5rYNel — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) February 28, 2022

El intenso bombardeo (se ven al menos ocho explosiones pero se escuchan más) dura 20 segundos. A medida que caen las municiones, se ve a la gente huyendo. Se ve a un individuo cayendo al suelo mientras las explosiones siguen impactando. Un automóvil estacionado explota después de recibir un impacto directo. Después de que se detiene la lluvia de explosiones, el individuo que cayó parece alejarse arrastrándose, pero luego deja de moverse. CNN no sabe cuál es su condición actual.

Los complejos de apartamentos en la calle Klochkivska en el noroeste de Járkiv, y en la calle Vasylia Stusa en el este de Kharkiv también fueron atacados el lunes.

Ataque de sistema de cohetes de lanzamiento múltiple cerca de un supermercado

El vecindario de Saltivka también fue atacado el lunes por un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, o MLRS, por sus siglas en inglés.

Los videos geolocalizados por CNN muestran varios cohetes explotando muy juntos cerca del supermercado Equator, mientras los compradores se apresuran a ponerse a salvo.

Un video muestra un propulsor de cohete incrustado en el pavimento de la calle, mientras algunas personas lo miran.

Según el Ayuntamiento de Járkiv, ese bombardeo dejó una mujer civil muerta y 31 heridos. Los heridos están compuestos por 15 militares y 16 civiles, informa el Ayuntamiento en un comunicado de prensa. CNN no puede verificar de forma independiente estos números.

Dan Kaszeta, especialista en defensa y miembro asociado del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en Londres, dijo que las imágenes eran consistentes con un ataque de sistema de lanzamiento de cohetes múltiples.

“La aparición de al menos una imagen de una sección de refuerzo de cohetes da crédito a que se trató de un ataque con cohetes”, dijo.

Al comentar sobre ese ataque, Anton Gerashchenko, asesor del ministro de asuntos internos de Ucrania, dijo: “¡Járkiv acaba de ser objeto de un bombardeo masivo de Grad! Docenas de víctimas”.

Dijo que la situación es “una pesadilla”.

