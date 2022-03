Estados Unidos y Europa sopesan planes para un gobierno ucraniano en el exilio

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Funcionarios estadounidenses y europeos han estado discutiendo cómo Occidente apoyaría a un gobierno en el exilio dirigido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, si tuviera que huir de Kyiv, dijeron funcionarios occidentales a CNN.

Las discusiones han abarcado desde apoyar a Zelensky y a altos funcionarios ucranianos en un posible traslado a Lviv, en el oeste de Ucrania, hasta la posibilidad de que Zelensky y sus asistentes se vean obligados a huir de Ucrania y establecer un nuevo gobierno en Polonia, dijeron los funcionarios.

Las discusiones son solo preliminares y no se han tomado decisiones, dijeron las fuentes.

Los funcionarios occidentales también desconfían de discutir un gobierno en el exilio directamente con Zelensky porque quiere quedarse en Kyiv y hasta ahora ha rechazado las conversaciones que se centran en otra cosa que no sea impulsar a Ucrania en su lucha contra Rusia, dijeron dos diplomáticos occidentales. Agregaron que ha habido discusiones sobre el envío de uno o más miembros del gobierno de Zelensky a un lugar externo donde se podría establecer un gobierno en caso de que caiga Kyiv y Zelensky no quiera o no pueda salir.

“Los ucranianos tienen planes de los que no voy a hablar ni a entrar en detalles para asegurarme de que haya continuidad de gobierno de una forma u otra, y lo dejaré así”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken a CBS el domingo.

Los funcionarios estadounidenses y europeos creían en los primeros días de la guerra que Zelensky podría mudarse a Lviv porque no estaba claro si Rusia atacaría el oeste de Ucrania. Pero ahora, dada la dramática escalada de Rusia en los últimos días contra objetivos civiles en toda Ucrania, no están tan seguros de que Rusia vaya a dejar un centímetro de territorio ucraniano.

“Todo indica que [Putin] va a continuar”, dijo el viernes un alto funcionario de inteligencia occidental. “Y creo que arrasar algunos de estos otros lugares es indicativo de que ahora realmente tienen que ir con todo, literalmente, no solo en sentido figurado, para asegurarse de que puedan proceder” a tomar todo el país.

Una idea que ha surgido, pero sigue siendo poco probable, es la posibilidad de que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre una pequeña parte del oeste de Ucrania, dijeron funcionarios occidentales y legisladores estadounidenses familiarizados con las discusiones. Eso, en teoría, proporcionaría una posición privilegiada para el gobierno de Zelensky y permitiría a Ucrania construir y perfeccionar una insurgencia contra las fuerzas rusas, algo que, según dijo el funcionario de inteligencia, no requeriría que Kyiv permanezca en pie.

“Las señales son que [los ucranianos] pueden sostener una lucha, incluso una convencional, sin un mando y control centralizados desde el Capitolio”, dijo el funcionario.

Pero las fuentes reconocieron que para que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre el oeste de Ucrania es muy improbable por las mismas razones por las que se ha negado a imponer una zona de exclusión aérea en todo el país, porque probablemente significaría un enfrentamiento directo con el ejército ruso.

Si hubiera un intento de cerrar algunas partes del espacio aéreo ucraniano, es más probable que sea coordinado por una “coalición de los dispuestos”, en lugar de por la OTAN como bloque, dijo una de las fuentes. Del mismo modo, la voluntad de Occidente de financiar y apoyar una insurgencia ucraniana varía entre los estados miembros de la OTAN, dijeron las fuentes, y algunos son más reacios que otros debido al riesgo de represalias rusas.

Funcionarios estadounidenses y europeos le han dicho a Zelensky que están preparados para ayudarlo a evacuar Ucrania, informó CNN anteriormente. Pero hasta ahora se ha negado.

