Bachelet reitera pedido de liberación de opositores detenidos en Nicaragua

(CNN Español) — La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró este lunes su preocupación por las violaciones a las garantías de opositores detenidos en el contexto de las votaciones de 2021 en Nicaragua para quienes pidió su libertad, y demandó la creación de un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones brindadas por su oficina desde 2018.

Bachelet presentó este lunes su informe sobre la situación de Nicaragua que comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2021.

“Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”, expresó Bachelet.

La alta comisionada lamentó la muerte del dirigente opositor y general de brigada en retiro Hugo Torres quien según la Fiscalía falleció “por causa de enfermedad” en febrero y reiteró su preocupación por el deterioro en la salud de otros detenidos.

“Lamento la muerte en detención, el mes pasado, de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones, varios detenidos sufrieron deterioro de salud en los últimos meses, al menos 29 de estos detenidos continúan en el complejo policial Evaristo Vásquez, en violación de las normas del debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas, el contacto con sus abogados ha sido indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa, también han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad”, detalló Bachelet.

Julio Sandino, hijo de la activista Violeta Granera, pidió a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos acciones para evitar más muertes en la prisión.

“La situación de presos políticos es insostenible y angustiante, me voy a referir a la de mi madre, una mujer de 70 años, con una serie de padecimientos crónicos, propios de su edad y que lleva más de 8 meses encerrada en una celda de 3 por 4 metros, durmiendo en una cama de concreto, en donde el bombillo no se apaga en las 24 horas y no la deja descansar, donde debido a la mala alimentación ha perdido parte de su dentadura y ha bajado más de 30 libras, esto si le sumamos las malas condiciones del lugar, el aislamiento al que es forzada y los constantes interrogatorios todos los días”, indicó Sandino.

Bachelet expresó también su preocupación por la continuidad de los juicios a los opositores y las condenas otorgadas y pidió la creación de un mecanismo que garantice la realización de juicios justos y apegados a derecho.

Gobierno de Nicaragua rechaza el informe

La procuradora general de la República Wendy Morales, quien participó de forma virtual en representación del gobierno nicaragüense, rechazó la presentación del informe por considerarlo “sesgado, tergiversado y manipulado”.

“Observamos y desaprobamos, las fuentes usadas como base para el análisis de esta Oficina de las Naciones Unidas, respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas; que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los Derechos Humanos de la sociedad, comunidad o pueblo, recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, ideológicos y económicos, definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas, en contra de los pueblos y gobiernos dignos.” expresó Morales

No obstante, el gobierno de Nicaragua no ha colaborado con las solicitudes de información por parte de la oficina de la Alta comisionada para la elaboración del informe.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de un mecanismo para atender las recomendaciones ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde el año 2018. Su oficina había reportado más de 300 fallecidos y 2.000 heridos, en el contexto de las protestas contra el gobierno, que reconoce sólo 200 víctimas fatales, incluyendo policías.

“Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, la rendición de cuentas es el núcleo del estado de derecho”, dijo Bachelet.

Finalmente, Bachelet lamentó la cancelación de 12 universidades privadas y 26 organismos no gubernamentales, durante los dos primeros meses del año 2022, sin que sus autoridades pudieran ejercer el derecho a la defensa. Mientras en 2021, 54 organizaciones fueron canceladas en los mismos términos.

La Asamblea Nacional canceló en total 14 universidades y decenas de organismos por supuestos incumplimientos de obligaciones ante el ministerio de gobernación, como inconsistencias en informes contables o falta de actualización en la elección de sus directivas.

La alta comisionada reiteró su llamado a un diálogo inclusivo, con observación internacional para diseñar una hoja de ruta y salir de la crisis y dijo que su oficina está anuente a regresar a Nicaragua para colaborar.

