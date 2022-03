Gobierno de Nicaragua retira a su embajador en España alegando “amenazas injerencistas”

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que retiró a su embajador en España, a través de una breve carta dirigida a la cancillería de ese país.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa Cancillería del Reino de España, su decisión de retirar de funciones al Embajador Carlos Midence”, expresó la cancillería.

“Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática”, justificó la cancillería nicaragüense.

La decisión se anuncia luego de una nota de protesta del Gobierno de Nicaragua, del 24 de febrero donde se reclama a España por unas supuestas declaraciones que brindó el canciller español José Manuel Albares.

“Ante las insolentes, anacrónicas, desfasadas declaraciones del canciller de España, Don José Manuel Albares, sobre Nicaragua y las Funciones Diplomáticas en este país libre y soberano, reiteramos: Nicaragua no es colonia de nadie. No somos súbditos de la Corona española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia alguna de ese o de ningún país, en nuestros asuntos internos”, expresó en ese momento la cancillería nicaragüense.

En el 2021, el canciller español llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández el 11 de agosto, en respuesta a lo que España consideró “graves e infundadas acusaciones ” del gobierno nicaragüense.

CNN está buscando una reacción del Gobierno de España ante esta medida diplomática anunciada este jueves por Managua.

Durante los últimos años, España ha mantenido una posición crítica frente a lo que considera violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el retroceso democrático en el país centroamericano.

“España reitera su profunda preocupación por los acontecimientos en Nicaragua, que han llevado a la numerosa detención de precandidatos”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, en junio de 2021.

Suspenden la Asociación Española-Nicaragüense, la Casa España

El Ministerio de Gobernación, entidad estatal reguladora de organizaciones y alianzas civiles del Gobierno de Nicaragua suspendió temporalmente a la Asociación Española- Nicaragüense, popularmente conocida como Casa España, a través de una comunicación emitida por Franya Urey, responsable del Registro y Control de Asociaciones.

“La suspensión temporal del funcionamiento de la Casa España con el objetivo que lo asociados registrados en el Ministerio de Gobernación hasta antes de enero 2017 resuelvan las contradicciones y falta de entendimiento que existen desde esa fecha”, cita el comunicado.

Por su parte Casa España informó a través de un comunicado que atendiendo las “indicaciones” del Ministerio de Gobernación procedieron a “suspender temporalmente su funcionamiento hasta nuevo aviso”. Los directivos afirmaron que están trabajando “para normalizar las operaciones tan pronto como sea posible”.

