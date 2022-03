Mientras los ucranianos se enfrentan a la invasión no provocada de Rusia, el covid-19 complica el panorama

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La invasión de Rusia a Ucrania está provocando una crisis humanitaria devastadora en el país, con al menos dos millones de personas huyendo a los países vecinos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiendo que el deterioro de las condiciones facilitará la propagación del covid-19.

“Cada vez que alteras a la sociedad de esta manera y pones literalmente a millones de personas en movimiento, las enfermedades infecciosas explotarán eso”, dijo la semana pasada el Dr. Mike Ryan, director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. “La gente está amontonada, estresada y no come, no duerme bien. Son muy susceptibles a los impactos… Y es mucho más probable que la enfermedad se propague”.

En medio de los combates, los funcionarios de la OMS han notado la continuación “notable” de los informes de casos y muertes de covid-19, pero “también observan una gran presión sobre esos sistemas”, dijo la Dra. Catherine Smallwood, oficial sénior de emergencias de la OMS, en una conferencia de prensa el martes.

Ucrania reportó 40.265 casos nuevos y 758 muertes la semana pasada, una fuerte caída con respecto a las cifras de la semana anterior de 111.224 casos y 1.363 muertes, según datos de la OMS. El país tiene una de las tasas de inoculación más bajas de la región, con 34 de cada 100 personas que recibieron dos dosis de una vacuna contra el coronavirus, según muestran los datos de la OMS.

Estas personas se tiran al suelo durante un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol el 4 de marzo de 2022.

Los ataques rusos se dirigen cada vez más a las áreas urbanas y, comprensiblemente, el covid-19 ya no es una prioridad, puesto que los civiles intentan mantenerse seguros a sí mismos y a sus familias. “La gente no busca atención porque teme la situación de seguridad; los trabajadores de la salud no pueden llegar a sus lugares de trabajo porque están preocupados por su propia seguridad y (están) asumiendo riesgos increíbles”, agregó Smallwood.

Los ataques a los servicios de salud, incluidos hospitales y otras instalaciones, se han intensificado desde el comienzo de la invasión, con 16 informes confirmados y más actualmente en verificación, dijo el martes Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa. El país también sufre una escasez crítica de oxígeno, exacerbada por el cierre de al menos tres importantes plantas de oxígeno.

La OMS envió 500 concentradores de oxígeno a Ucrania, pero Kluge advirtió que las muertes relacionadas con el covid-19 “aumentarán a medida que continúe la escasez de oxígeno”, y que las personas mayores “se verán desproporcionadamente afectadas por la interrupción de su acceso a la atención médica”.

A medida que los refugiados se mudan a los países vecinos, los funcionarios de salud pública imploran a esas naciones que atiendan las complejas necesidades de salud de los ucranianos que huyen, que van desde servicios de salud mental hasta protección contra enfermedades infecciosas como el covid-19. Los ministerios de salud de esos países vecinos “me aseguraron que no hay escasez de vacunas contra el covid-19”, dijo Kluge.

En general, según Kluge, los casos de covid-19 disminuyen en Europa, pero la guerra está cambiando el panorama.

“Es mi más profundo dolor ver a mi región emerger de dos terribles años de pandemia y ahora enfrentar el impacto devastador de las hostilidades militares en decenas de millones de personas en Ucrania y más allá”, agregó.

