La supermodelo Bella Hadid se arrepiente de haberse sometido a una cirugía cosmética en su adolescencia

Alexandra Ferguson

(CNN) — La supermodelo Bella Hadid confesó que se arrepiente de haberse operado la nariz cuando era adolescente.

En la portada del número de abril de la revista American Vogue, la supermodelo declaró que desearía no haberse sometido al bisturí a los 14 años.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados”, dijo. “Creo que habría crecido con ella”.

Se ha señalado a Hadid por haberse sometido a otros numerosos procedimientos, escribió la revista, pero la joven de 25 años lo niega. “La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido incomprendida en mi industria y por la gente que me rodea”.

Por qué la atleta Eileen Gu es la modelo soñada de la moda de lujo

Hadid se sinceró sobre su salud mental en una publicación de Instagram en noviembre del año pasado. Junto a una serie de selfies llenos de lágrimas, escribió: “He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, siempre podrás entender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo”.

La nueva entrevista de Vogue detalla el agotamiento que Hadid dice haber experimentado el año pasado, lo que la llevó a un programa de tratamiento que incluye medicación y terapia de conversación. “Había gente en línea que decía: ‘vives una vida increíble'”, dijo. “Entonces, ¿cómo puedo quejarme? Siempre sentí que no tenía derecho a quejarme, lo que significaba que no tenía derecho a recibir ayuda, que era mi primer problema”.

Aunque alude a “múltiples traumas infantiles”, está claro que las presiones de trabajar en la industria de la moda también le han pasado factura.

Bella Hadid camina por la pasarela durante el desfile de Isabel Marant Otoño-Invierno 2022 en París. Crédito: Peter White/Getty Images

“He tenido chicas llorando en mi regazo a las cuatro de la mañana, todavía en las pruebas para un show cuando tienen que estar en otro show a las 7 de la mañana”, dijo. “Completamente destrozadas, con el pelo quemado, sin haber comido nada, agotadas hasta el punto de estar temblando”.

Hadid reconoce que se han hecho progresos en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer ya que “la moda puede hacerte o romperte”.

Así lo manifestó a Vogue: “Por fin las chicas se levantan sobre las tallas prototipo, pero cuando empecé hace siete años, no me quedaba la ropa en Saint Laurent. Recuerdo que un estilista habló de mi peso porque no podía subirme la cremallera”.

“No solo era famosa, también era famosamente sexi”: la modelo Emily Ratajkowski habla de los peligros de ser deseada

“Mirando atrás, pienso que sí, porque una talla prototipo de Saint Laurent de la pasarela no era una talla real para nadie. Pero entonces piensas que te pasa algo, y nadie a tu alrededor te dice, no, no, estás bien, no te preocupes, es una talla pequeña”.

Bella Hadid en la portada de American Vogue. Crédito: Ethan James Green/Vogue

Hadid, hija del promotor inmobiliario Mohamed Hadid y de la expareja de “Real Housewives of Beverly Hills” Yolanda Hadid, también habló de las comparaciones desfavorables con su hermana, la también modelo Gigi Hadid.

“Yo era la hermana más fea. Yo era la de pelo castaño. No era tan genial como Gigi, no era tan extrovertida”, dijo. “Y por desgracia, cuando te dicen las cosas tantas veces, te lo acabas creyendo. Siempre me pregunto cómo una chica con inseguridades increíbles, ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal, problemas de alimentación, que odia que la toquen, que tiene una intensa ansiedad social… ¿qué estaba pensando al entrar en este negocio? Pero con los años me convertí en una buena actriz”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.