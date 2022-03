Daddy Yankee anuncia su retiro de los escenarios tras más de tres décadas en la música; se despide con un disco y una última gira

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Daddy Yankee, uno de los máximos exponentes y pioneros del reguetón, anunció este domingo que tras más de tres décadas en la música apagará el micrófono y se retirará de la música.

El agridulce anuncio quizás es más digerible al saber que como parte de su despedida, el puertorriqueño lanzará “Legendaddy”, su último disco –y el primero que da a conocer en una década– así como una extensa gira “La última vuelta world tour”.

La despedida de Daddy Yankee

El reguetonero sorprendió a los seguidores del género con un video que publicó tanto en sus redes sociales como en su canal de YouTube.

En el mismo, Yankee comparaba su extensa carrera con una maratón y agregó que “al fin ve la meta”, en alusión con su retiro.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo Yankee.

Aprovechó para mandar un agradecimiento a sus fanáticos que lo han hecho uno de los mayores exponentes del reguetón y dijo a la nueva generación de artistas que trabajen con disciplina, que sean líderes y que no se creen limites.

“Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, agregó.

También recordó sus inicios, en su natal Puerto Rico, y como gracias a carreras como las de él, los sueños de los jóvenes de bajos recursos han cambiado.

“En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo pa’ los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso pa’ mi vale mucho”.

“Legendaddy”, su último disco

El nuevo y último disco de Daddy Yankee, “Legendaddy”, saldrá a la venta el 24 de marzo, cuatro días después de que el cantante anunció su retiro.

Según el puertorriqueño, la producción será la mejor de su carrera y tendrá los estilos musicales que lo han definido.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, dijo el cantante.

El legado de Daddy Yankee

Quizás una de las canciones más conocidas y aún reproducidas del cantante es “Gasolina”, que salió en 2004, el cual según un comunicado de prensa compartido por su compañía de representación, es la canción que internacionalizó el reguetón.

“En 2004, lanzó su sencillo de éxito internacional Gasolina, al que se le atribuye la introducción del reguetón a las audiencias a nivel mundial y hacer del género musical un fenómeno global”, dice el comunicado de prensa.

En su extensa trayectoria, Daddy Yankee ha vendido más de 30 millones de discos. La producción “Barrio fino”, de donde se desprende “Gasolina”, fue el álbum latino más vendido en la década de los 2000.

Formó parte de “Despacito” junto a Luis Fonsi, y gracias a esa canción se anclaron en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard, la más importante de esa publicación, por 16 semanas. También gracias a esa canción, Yankee tiene 10 Guinness World Records.

El video de ese tema es el segundo más visto en YouTube con más de 7.700 millones de reproducciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.