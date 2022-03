A medida que BA.2 crece en EE.UU., los expertos miran a otros países para predecir su impacto

olivertapia

(CNN) — Después de semanas en caída libre, los nuevos casos de covid-19 están comenzando a estabilizarse en EE.UU., a medida que la subvariante BA.2 continúa su ascenso.

BA.2 causó alrededor del 35% de los casos en EE.UU. la semana pasada, frente al 22% de la semana anterior, según las nuevas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) publicadas el martes.

Al mismo tiempo, los nuevos casos de covid-19 se mantienen estables o aumentan en unos 19 estados, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Algunos de los estados que experimentan aumentos: Nueva York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont y Nueva Jersey se encuentran en las regiones del noreste donde los CDC estiman que BA.2 ahora está causando más de la mitad de los nuevos casos de covid-19.

Los funcionarios de salud advirtieron que las infecciones generales de covid-19 podrían aumentar en EE.UU. en unas pocas semanas, de manera paralela a las tendencias en el Reino Unido y Europa.

“No me sorprendería en absoluto si vemos un repunte”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista en vivo el martes con The Washington Post. “Realmente no veo, a menos que algo cambie drásticamente, que haya un gran aumento”, dijo.

En el Reino Unido, donde BA.2 ahora representa el 85% de las nuevas infecciones, los casos han aumentado un 20% semana tras semana. Las hospitalizaciones aumentaron aproximadamente un 22% en comparación con la semana anterior. Las muertes registradas dentro de los 28 días posteriores a una prueba positiva de covid-19 aumentaron aproximadamente un 17%, según las cifras gubernamentales más recientes.

El martes, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo que su modelo no predice un nuevo aumento en los casos de covid-19 “similar a lo que hemos visto en partes de Europa”, dijo en Twitter Ali Mokdad, profesor de medicina global en el IHME. En cambio, dijo, sus modelos sugieren que después de finales de marzo habrá una disminución constante en la transmisión de covld-19 en EE.UU.

Altamente contagiosa, pero no más grave

BA.2 se clasifica técnicamente como parte de la familia de virus ómicron, pero genéticamente esta cepa es muy diferente, con alrededor de 40 mutaciones que la separan de su prima, BA.1. Eso lo hace tan distinto del ómicron original como lo eran las variantes alfa, beta y delta entre sí.

Es más contagioso que la BA.1 de ómicron, que ya era un virus extremadamente contagioso con un número de reproducción básico, o R-cero, de alrededor de 8, según William Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, que significa que se podría esperar que una sola persona infectada transmita la enfermedad a un promedio de otras 8.

Adrian Esterman, epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur, fijó el número de reproducción básico para BA.2 en alrededor de 12. “Eso lo acerca bastante al sarampión, la enfermedad más contagiosa que conocemos”, escribió en Twitter el 10 de marzo.

Aunque BA.2 es más contagioso, no parece causar una enfermedad más grave. Y aunque escapa a parte de la protección inmunológica creada por vacunas e infecciones previas, no parece hacerlo más que BA.1.

Hanage dice que a nivel de población, ómicron es mucho más manejable que delta, pero no es inofensivo.

“La razón por la que ómicron BA.2 y BA.1 son un problema es la gran cantidad de infecciones que causan”, dijo Hanage.

¿BA.2 causará un maremoto o una onda?

Los contornos de la onda BA.2 se han visto muy diferentes en diferentes países. BA.2 ha causado un aumento en los casos y muertes en Hong Kong, donde muchas personas mayores dudaban en vacunarse, pero en Sudáfrica, donde llegó inmediatamente después de la gran oleada de BA.1 en ese país, apenas hizo una onda: causando que los casos se estabilicen en lugar de subir.

Lo que BA.2 puede hacer en EE.UU. sigue siendo una pregunta abierta.

El Reino Unido ha ofrecido algunas pistas sobre la trayectoria de las variantes en el pasado. Pero hay diferencias clave.

Trabajando a su favor, el Reino Unido está más vacunado que Estados Unidos. Entre los mayores de 12 años, el 86% de la población ha recibido dos dosis de una vacuna, mientras que más de dos tercios han recibido una tercera dosis o una dosis de refuerzo. En EE.UU., el 74% de las personas mayores de 12 años han recibido dos dosis de una vacuna, pero solo el 46% han recibido un refuerzo.

Pero el Reino Unido también tiene sus propios desafíos, dice el Dr. Carlos Del Rio, especialista en enfermedades infecciosas y decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de Emory. “Tienen una población mucho, mucho mayor que la nuestra”, dice.

En el Reino Unido, el 19% de las personas tienen más de 65 años, según un informe del gobierno del Reino Unido. En EE.UU., las personas mayores constituyen aproximadamente el 16% de la población.

Del Rio dice que si bien no fue muy divertido en ese momento, “la buena noticia es que tuvimos un gran aumento de ómicron en EE.UU. Millones de personas se infectaron”, dice.

“Y entre la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas que ya fueron vacunadas, estimamos que alrededor del 73% al 75% de la población tiene algún grado de inmunidad”, dice.

Dejando a alrededor del 25% de los estadounidenses vulnerables al virus BA.2 porque no pudieron o no produjeron anticuerpos.

“Entonces, creo que vamos a tener un aumento, pero no será un aumento severo”, dice Del Rio, aunque todavía está preocupado por el 25% de los estadounidenses que no están protegidos.

Pistas de Qatar

Otras pistas intrigantes sobre la forma de una ola BA.2 provienen de Qatar, país de Medio Oriente que ha usado aproximadamente la misma combinación de vacunas que EE.UU.

Qatar ha estado viviendo con BA.2 como el virus dominante desde Navidad. También vieron un gran aumento de ómicron que alcanzó su punto máximo a mediados de enero, seguido de una fuerte disminución en los casos.

En una serie de estudios recientes, Laith Abu-Raddad y sus coautores de la Universidad Weill Cornell de Qatar han estado estimando la protección conferida por las vacunas de ARNm, así como por infecciones previas.

Lo que encontraron es que dos dosis de las vacunas de ARNm ofrecen una protección moderada contra los síntomas, en el rango de 36% a 50%. Pero esa protección solo duró unos cuatro meses. Después de cuatro meses, la protección se volvió insignificante, y después de siete meses, sus estudios encontraron que las personas vacunadas en realidad tenían un poco más de probabilidades de enfermarse que las personas no vacunadas, tal vez porque tenían una falsa sensación de seguridad.

“Las personas vacunadas no se comportan de la misma manera que las no vacunadas. Ya sabes, creen que están protegidas, por lo que esto podría exponerlas”, dijo Abu-Raddad.

A pesar de que la protección contra infecciones se desvaneció dramáticamente con el tiempo, las personas que fueron vacunadas continuaron teniendo una buena protección contra hospitalizaciones y muertes, en un rango de 70% a 80%, dijo, y saltó a alrededor de 90% con un refuerzo.

“Lo mejor que cualquiera puede hacer en este momento es recibir un refuerzo”, dijo Abu-Raddad. “Los refuerzos devuelven la protección contra la infección a lo que solía ser alrededor del 60%, lo cual es excelente”, aunque se desvanece con el tiempo, dijo. “Pero realmente lo sorprendente de la eficacia de los refuerzos es que prácticamente elimina el riesgo de hospitalización y muerte por covid-19”, añadió.

En un estudio separado, Abu-Raddad y su equipo también observaron la protección de una infección de BA.1 contra BA.2. Esa protección fue incluso más fuerte y más duradera que dos dosis de una vacuna de ARNm, en el rango del 90%, dijo.

“Así que en realidad esa es otra razón para pensar que incluso si hay una ola, no va a ser tan mala como la gente puede temer”, dijo.

La inmunidad después de la infección disminuye mucho más lentamente, dice. En un nuevo estudio, en el que siguieron a personas que estaban infectadas con variantes alfa y beta, aún tenían un 50% de protección contra la reinfección de ómicron hasta un año después.

Abu-Raddad cree que la diferencia es que la inmunidad creada por una infección permanece en los tejidos de la boca y la nariz, mientras que los anticuerpos creados por la vacunación aumentan en todo el cuerpo y no permanecen elevados durante tanto tiempo en estos tejidos que se encuentran por primera vez con el virus.

¿Habrá cuarta dosis para personas mayores?

Una cosa que la investigación de Abu-Raddad no puede revelar es qué tan bien se mantiene la inmunidad para las personas mayores. Qatar es un país joven. Menos del 10% de la población tiene más de 50 años, dice, por lo que no pudieron saber si las vacunas continuaron funcionando tan bien para las personas mayores como lo hicieron para las personas más jóvenes.

Del Rio sospecha que la eficacia de la vacuna en las personas mayores disminuye más y más rápido que en las personas más jóvenes.

“Predigo que los CDC en la próxima semana o dos recomendarán una cuarta dosis para personas mayores de 65 años. Si tiene 65 años y se infecta, aún podría tener una enfermedad muy grave a pesar de estar vacunado”, dijo.

