Cerca de 100 lugares en EE.UU. podrían batir récords de temperaturas altas para el final del fin de semana

(CNN) — Es posible que hayas oído el proverbio ‘Marzo entra como un león y sale como un cordero’. Bueno, el último fin de semana de marzo tendás al cordero vistiendo una camiseta sin mangas y sandalias en el oeste de Estados Unidos.

En el oeste del país las personas experimentarán un evento muy inusual: una ola de calor récord y extremadamente temprana durante el fin de semana.

“Esto es definitivamente más pronto de lo que solemos ver”, dijo a CNN Sierra Littlefield, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento. “Ya hemos establecido récords y lo haremos nuevamente hoy hasta que el calor aumente y se mueva hacia el oeste de nosotros”.

Se está construyendo un fuerte sistema de alta presión en el tercio occidental del país y permanecerá durante todo el fin de semana. La alta presión hace que el aire se hunda. A medida que se hunde, el aire se comprime. Y a medida que el aire se comprime, se calienta, lo que provocará que muchos estados experimenten temperaturas altas de entre 6 y 12 grados centígrados por encima del promedio.

Se pronostican casi 100 temperaturas máximas récord diarias hasta el sábado en California, la Gran Cuenca y el suroeste, tuiteó el Centro de Predicción Meteorológica el jueves.

An upper-level ridge building into the western region will lead to unseasonably warm temperatures 10 to 20 degrees F above normal through Sunday, with nearly 100 locations forecast to approach or exceed record highs by the end of the weekend. 🌞 pic.twitter.com/8GMfY80b3t — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 23, 2022

Es demasiado pronto para altas temperaturas

“Pronosticamos un máximo de 31 grados centígrados el viernes y 32 grados centígrados el sábado, lo que rompería un récord diario para ambos días”, dijo Matt Woods, meteorólogo del NWS en Las Vegas. “Y si llegamos a 33 grados centígrados romperemos el máximo histórico de marzo”.

El récord de marzo es de 33 grados centígrados, establecido en 2004.

Aunque Las Vegas es conocida por su calor, Woods está preocupado por aquellos que no están aclimatados a las altas temperaturas.

“La gente está acostumbrada a (temperaturas de entre) 15 y 21 grados centígrados, y estamos pronosticando nuestro primer día de 25 grados centígrados del año y ahora estamos hablando de 32”, dijo. “La gente puede estar un poco abrumada”. Los récords de calor en el oeste comenzaron a caer a principios de esta semana.

Este martes no solo se registraron temperaturas altas récord. Lo que también se destacó fue cuánto tiempo se mantuvieron los récords anteriores.

San José, California, alcanzó los 29 grados centígrados, rompiendo el récord de 28 grados centígrados establecido en 1915. Santa Rosa, California, superó los 30, empatando el récord de 1926.

Este calor que el Oeste ya ha visto es solo el comienzo. Los récords de marzo de todos los tiempos también podrían caer para algunos estados.

Some very long-standing high temperature records broken today#CAwx pic.twitter.com/hNEVNeTGpg — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) March 23, 2022

“No estamos contentos con el calor intenso”

Los lugares con terreno más alto y el oeste montañoso suelen experimentar algunas de sus nevadas más intensas durante marzo, pero este fin de semana será un shock estacional.

“Marzo es uno de nuestros meses pico, se considera temporada alta y tradicionalmente algunas de nuestras mejores nevadas ocurren aquí en Alta, Utah”, comentó Clara Eddy con Alta Lodge en el área de esquí de Alta. “No estamos contentos con el calor intenso, pero no creemos que impida que la gente venga. Habrá un poco de hielo, pero a las laderas del norte les irá mejor”.

Para Salt Lake City, el choque de temperatura alta podría venir con días de 26 grados centígrados más tempranos jamás alcanzados. Ya se espera que los máximos del viernes sean unos 12 grados más cálidos de lo normal. A medida que aumenta el área de alta presión este fin de semana, las máximas serán hasta 6 grados más cálidas para el sábado y el domingo.

Según Monica Traphagan, meteoróloga del NWS en Salt Lake City, parece con cierta certeza que estarán en territorio récord.

“Los récords para Salt Lake City este fin de semana están entre los 20 grados centígrados y con nuestro pronóstico de 26 grados este viernes y 27 el sábado, parece que romperemos nuestros récords”, indicó.

Pero ese no es el único registro a tener en cuenta.

“Es posible que estemos rompiendo récords de 3 a 5 grados, y además de eso, nuestro récord para el primer día de 26 grados es el 31 de marzo de 2012, y tenemos entre un 50% y un 60% de posibilidades de romperlo”, señaló.

Más calor, más preocupaciones por la sequía en curso

El oeste de EE.UU. no puede tomar un descanso de la sequía persistente que ha estado creciendo año tras año. Después de lluvias y nevadas decentes en noviembre y diciembre, la Madre Naturaleza cerró el grifo, ampliando así la brecha entre los que tienen y los que no tienen a medida que la sequía continúa empeorando.

El patrón climático de este fin de semana, con cielos despejados y calor a principios de la temporada, solo exasperará la situación al calentar el suelo y desviar más de su precioso contenido de humedad del agua.

“En gran parte de Estados Unidos, donde la sequía antecedente coincidió con una precipitación por debajo de lo normal, la sequía continuó o empeoró en intensidad”, dijo el último informe del Monitor de Sequía de EE.UU. “Las únicas áreas donde esto no fue cierto fue en partes del medio oeste superior, que experimentaron cierta eliminación de la sequía a largo plazo debido a las mejoras del derretimiento de la nieve”.

Hace años, esta era la época del año para ver no solo nevadas saludables en las montañas, sino toques de primavera a medida que la nieve se derrite y la escorrentía crea los sonidos de las cascadas y el borboteo de los ríos de montaña que viajan río abajo para reponer los lagos y embalses.

Esta primavera y el verano subsiguiente pueden ser bastante diferentes.

“El agua subterránea, la humedad del suelo y el equivalente de agua de la nieve están por debajo de lo normal y los niveles de los embalses cercanos son, en promedio, el 50% de sus promedios históricos a medida que comenzamos la transición hacia una época más seca del año”, dijo el Monitor de sequía de EE.UU.

Eventualmente, el fuerte sistema de alta presión se desplazará hacia el este y el calor disminuirá.

“A medida que la cresta avanza hacia el este el domingo antes de que la baja presión se acerque a la costa oeste, las temperaturas comenzarán a bajar un poco”, escribió la oficina del NWS de Las Vegas. “Habrá una tendencia de enfriamiento sustancial y posibilidades de lluvia en gran parte del área el lunes y martes. Una vez que pase la baja, el clima seco debería regresar con otra tendencia de calentamiento”.

Por lo tanto, el pico de calor solo persistirá durante el fin de semana, y una nueva posibilidad de lluvias llegará para muchos el lunes.

“Aunque muchos aquí pueden estar ansiosos por las temperaturas primaverales, estas condiciones secas y cálidas no nos dan la sensación de calor”, afirmó Traphagen, del NWS en Salt Lake City.

