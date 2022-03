Doja Cat cambia su nombre de Twitter a ‘Renuncio’

Sol Amaya

(CNN) — La cantante y rapera Doja Cat señaló que se podría estar tomando un descanso de la música luego de un intercambio en línea este jueves.

Estaba previsto que Doja actuara en el Festival Asunciónico en Paraguay a principios de esta semana, que fue cancelado debido a las inundaciones. Algunos en Twitter expresaron su decepción porque, según los informes, la artista no se detuvo para tomarse fotos o reunirse con sus seguidores fuera de su hotel en Paraguay.

“Seguí adelante. Voy a dejar que todos se enojen”, tuiteó Doja. “No volveré a tomarme fotos con nadie más después de esta gira”.

En respuesta a un seguidor, escribió: “Ya no me importa una m*****, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y no necesito que creas en mí nunca más. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta de m***** por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una pesadilla de m*****, deja de seguirme”.

Más tarde tuiteó: “Estoy fuera. Cuídense”.

No está claro si se refería a que dejaría Twitter o la música. CNN se ha comunicado con un representante de Doja para obtener comentarios.

Después del intercambio, Doja Cat cambió su nombre de Twitter a “Renuncio” y su biografía a “lol”.

Anteriormente, la rapera de “Rules” tuiteó una disculpa por su actuación este jueves en el Lollapalooza de Brasil.

“No creo que le haya dado a Brasil un espectáculo lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir, los amo y gracias a Dios tenemos otro espectáculo mañana, prometo que lo haré mejor”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.