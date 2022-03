Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022: posiciones y partidos de la última fecha

urielblanco

(CNN Español) — Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 llegan a su fin este miércoles con la fecha 14 del octagonal final.

Canadá es el único equipo que aseguró su pase directo a Qatar en la penúltima jornada de eliminatorias del domingo, por lo que quedan disponibles dos boletos directos y uno más a la repesca.

Estados Unidos y México, ambos con 25 puntos, llegan en una posición ideal a la última jornada, ya que llevan 3 puntos de ventaja sobre Costa Rica, cuarto en la tabla y la última selección con posibilidades matemáticas de pelear por un pasaje directo a Qatar.

Costa Rica recibirá a Estados Unidos con un solo objetivo: ganar por varios goles y esperar una derrota de México. Es que el conjunto tico tiene una diferencia de goles de +3, por debajo de Méxcio (+7) y muy por detrás de EE.UU. (+13).

Los mexicanos, en tanto, serán locales ante El Salvador, una de las peores selecciones del octogonal final, por lo que una derrota es, a priori, poco probable.

Mientras llega el momento de los partidos finales de las eliminatorias, a continuación te recordamos las posiciones.

Tabla de posiciones de la Concacaf antes del final de las eliminatorias

Canadá* – 28 puntos Estados Unidos** – 25 México** – 25 Costa Rica** – 22 Panamá*** – 18 El Salvador*** – 10 Jamaica*** – 8 Honduras*** – 4

*Clasificado

**Aseguraron al menos repechaje

***Eliminados

Últimos partidos de las eliminatorias

Se juegan el miércoles 30 de marzo a la misma hora

Panamá vs. Canadá – 9:05 pm ET Costa Rica vs. Estados Unidos – 9:05 pm ET México vs. El Salvador – 9:05 pm ET Jamaica vs. Honduras – 9:05 pm ET

