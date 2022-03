Corte Penal Internacional acuerda con Maduro abrir una oficina en Caracas

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) – El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó que llegó a un acuerdo con el gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para abrir una oficina en Caracas.

Khan, que llegó el martes a la capital del país, dijo que se trata de un paso importante. “No es algo de cara a la galería. Es algo concreto que va a permitir cumplir con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas”, agregó.

Es la segunda vez que Khan pisa el país sudamericano como fiscal de la CPI. En noviembre, tras su primera visita, anunció que abriría una investigación sobre la situación de Venezuela, después de que, en febrero de 2018, su predecesor en el cargo abriera un examen preliminar y de que un grupo de estados signatarios del Estatuto, en septiembre de ese mismo año, solicitara la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en territorio venezolano.

Según el organismo, las pesquisas iniciales determinaron que existen indicios de que al menos desde abril de 2017 se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

¿Existe la posibilidad de que la CPI archive la investigación de Venezuela? 1:33

Khan dijo estar consciente de que su visita no había sido sencilla y destacó que han actuado “de forma sincera y de buena fe” cumpliendo con el memorando de entendimiento “para ayudar a Venezuela a garantizar la justicia en la medida de lo posible”.

El memorando de entendimiento firmado entre el gobierno de Maduro y su oficina establece el marco de actuación de esa instancia en Venezuela, y deja en claro que “los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes”, pero que aún no ha identificado a ningún sospechoso, ni a ningún objetivo y que la investigación que iniciaría la CPI “tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.

Fiscal general de Venezuela rechaza informe de CPI que halla indicios de violaciones de los derechos humanos

Por su parte, Maduro se refirió a la apertura de la oficina de la CPI como producto de un consenso que permitirá establecer asistencia técnica, y en este sentido destacó “la buena experiencia” que ya se ha tenido en el país con la oficina de asistencia técnica de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo en tiempo real más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorándum de entendimiento firmado en noviembre siga su curso, siga su desarrollo, como es, fiscal Karim Khan, nuestro interés”, agregó Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.