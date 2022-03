Selena es uno de los más grandes íconos latinos. Su legado no tiene comparación

olivertapia

(CNN) — Selena Quintanilla Pérez estaba a punto de convertirse en una superestrella en todo Estados Unidos cuando su repentina muerte sacudió a millones de personas.

Han pasado 27 años desde que la “Reina del Tex-Mex” fue asesinada por el presidente de su club de admiradores, pero sus canciones y estilo aún ocupan un lugar preponderante en la memoria de sus admiradores.

MAC Cosmetics lanzará una segunda colección de maquillaje inspirada en ella, se está preparando una serie de Netflix basada en su vida y fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood hace un par de años.

A medida que continúa atrayendo a nuevas generaciones de fanáticos, aquí hay un vistazo a cómo ha impactado en la música y la cultura a lo largo de los años:

Su música inspiró a muchas estrellas

Jennifer Lopez protagonizó la película biográfica de Selena de 1997.

La cantante ganadora del Grammy de 23 años ha inspirado las carreras de numerosos artistas, incluidas Demi Lovato, Camila Cabello y Selena Gomez, quien lleva el nombre de la cantante.

Puede que Selena haya saltado al estrellato a principios de la década de 1990, pero los fanáticos de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México continúan cantando “Bidi Bidi Bom Bom” y “Como la Flor” hasta ahora.

Las canciones del álbum crossover de 1995, “Dreaming of You”, que se lanzó sin terminar después de la muerte de Selena, siguen llegando a los escenarios de todo el país.

Solange ha versionado “I Could Fall in Love” en gira varias veces. El año pasado, Camila Cabello interpretó “Dreaming of You” en el Rodeo de Houston y Ally Brooke la cantó durante el concurso de Miss Universo.

“¡Nunca imaginé que escucharía esta canción cantada en un concurso de MISS UNIVERSO! (No es la mejor grabación que hice con mi teléfono) @allybrooke ¡Muchas gracias por esto! Realmente me siento honrada de que hayas elegido esta canción y la hayas honrado a ella… ”, escribió la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, en Instagram.

Para Jennifer Lopez, su papel estelar como Selena en la película biográfica de 1997 “Selena”, que se ha convertido en un clásico de culto para los fanáticos, fue mucho más que un gran paso en su carrera.

“Tenía la sensación de vivir el momento, vivir el presente y seguir su corazón”, dijo López a Billboard. “Para mí, esa fue la lección más importante”.

Mostró a otros que está bien celebrar su identidad

Selena era tanto mexicana como estadounidense. Cantaba en español y hablaba principalmente en inglés. No podría estar más orgullosa de ello y la gente se daba cuenta.

Para muchos fanáticos, fue la primera vez que vieron a alguien que se parecía a ellos bajo los reflectores y prosperando.

Por esa razón, Nathian Shae Rodríguez, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, está impartiendo una clase este semestre utilizando la influencia de Selena para examinar la representación en los medios.

“Ella me dio una identidad en los medios y me dio una persona que podría ser”, le dijo a CNN el año pasado. “Podía escuchar música en español y al mismo tiempo hablar inglés. Ella existió en este punto intermedio y así es como me sentí”.

Sus básicos de guardarropa son inolvidables

Selena era propietaria de dos boutiques en Texas en el momento de su muerte.

Selena era tan apasionada por la moda como por la música. Usó atuendos elaborados en el escenario y produjo su propia línea de ropa y accesorios.

Lució blusas cortas, aretes de aro y bustiers deslumbrantes que los fanáticos aún recuerdan e imitan.

Después de su actuación en el Rodeo de Houston, Cardi B dijo que su look en el video de su exitosa canción “Please Me” con Bruno Mars se inspiró en Selena.

“Esta fue la inspiración para ‘Please Me'”, dijo en un video de Instagram mientras señalaba una foto de la cantante con su bustier enjoyado junto con una chaqueta de cuero púrpura.

Cientos de fans que idolatran los característicos labios audaces de Selena pidieron a las tiendas de MAC Cosmetics que lanzaran una colección de maquillaje de edición limitada inspirada en la cantante en 2016. La empresa creó la colección después de que 38.000 fans firmaron una petición para que lo hiciera.

Los lápices labiales, las sombras de ojos, el brillo y los polvos faciales con empaque morado se agotaron rápidamente en cuestión de horas.

