Estado de emergencia en Perú: ¿qué se puede hacer y qué no en Lima y Callao?

(CNN Español) — En un mensaje a última hora de este lunes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, prohibiendo la inamovilidad de personas en estas provincias entre las 2 am hasta las 11:59 del mismo día.

La medida de estado de emergencia llega debido a las protestas de transportistas en varias regiones del país por el aumento en el precio de los combustibles que iniciaron el 28 de marzo y que han dejado, hasta el momento, al menos tres muertos.

Esto es lo que significa el estado de emergencia.

Se reduce la movilidad en esa región de Perú

“En aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a las seguridades personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en las provincias de Lima y Callao”, dijo el presidente Pedro Castillo este lunes hacia la media noche.

Según el estado de emergencia, las personas que vivan en el departamento de Lima y en la provincia de Callao no podrán movilizarse libremente mientras dure la medida.

El presidente Castillo declara el estado de emergencia en Lima y orden de inamovilidad

Se ordena el trabajo remoto

Los trabajadores del sector público y privado no deben ir al trabajo presencial, sino que realizarán trabajo remoto “conforme a la normatividad de la materia”, dice el decreto presidencial.

No habrá atención en puntos de vacunación

El ministerio de Salud de Perú informó este martes que no habrá atención en los centros de vacunación contra el covid-19 en Lima Metropolitana y Callao por cuenta del decreto presidencial. Sin embargo, se aclaró que en el resto del país se mantendrá la vacunación.

No habrá clases presenciales

En la tarde de este lunes, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en su cuenta de Twitter y anunció la suspensión de clases escolares presenciales este el lunes y martes “como consecuencia del bloqueo de diferentes vías de acceso y de actos de violencia en diferentes puntos de la capital”.

Quiénes pueden movilizarse

Según el decreto presidencial, durante las medidas de inmovilización social “se exceptúa al personal estrictamente necesario”, como personal de los servicios de “salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas”.

También están exceptuados de la medida los trabajadores de farmacias y boticas, que pueden funcionar normalmente durante el día. Asimismo, periodistas que se identifiquen con su pase de prensa e identificación, podrán movilizarse este día.

Y quienes necesiten atención médica urgente o de emergencia por cuestiones de salud, podrán desplazarse en su vehículo o de manera peatonal a los centros de salud, que funcionarán normalmente este martes.

La población podrá abastecerse de productos de la canasta básica, pues, según dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, a RPP Noticias, “los mercados y centros de abastos estarán funcionando”.

Gobierno de Perú comienza diálogo con el sector agrícola y transportistas tras 6 días de paro

Reacciones al toque de queda en Perú

La Defensoría del Pueblo de Perú pidió “de inmediato” levantar la medida de toque de queda por considerarla “inconstitucional” y “desproporcionada”.

“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”, dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

“La orden de inamovilidad no toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación”, agregó la Defensoría.

Por su parte, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, rechazó la medida de Castillo y la calificó como “inmoral”, pues dijo, el toque de queda deja sin movilidad a 11 millones de personas en Lima y Callao, y esto no les permite “llevar alimento a sus hogares”.

“La incapacidad y desgobierno de Pedro Castillo son inmorales pues atentan contra el bienestar del pueblo”, dijo Muñoz en su cuenta de Twitter, pidiendo la renuncia del presidente.

La presidenta del Congreso de Perú, Maricarmen Alva, dijo en la madrugada de este martes que la medida fue “extrema” pues esta podría provocar que la gente no pueda llevar alimentos a su casa. “El pueblo necesita comer”, escribió.

Alva, desde muy temprano, mostró preocupación porque el estado de Eeergencia pudiera impedir el funcionamiento del Congreso por la orden de no movilización. “El Poder Legislativo continuará con su agenda prevista para hoy martes 5 de abril”, escribió.

Este martes, Alva dijo que la medida no puede impedir el funcionamiento de esa entidad. “Hay distintas opiniones en los temas constitucionales, hay unos constitucionalistas que dicen que es inconstitucional, otros no, es un tema ya de los abogados constitucionalistas. Lo que sí, lo que no puede hacer el presidente de acuerdo al artículo 117 de la Constitución es impedir el funcionamiento del Congreso, nosotros estamos hablando por lo que significa nuestro trabajo”.

Sin embargo, se está reportando normalidad en el Congreso y, este lunes, antes de que se conociera la medida, el Congreso citó al presidente Castillo a las 3 p.m., hora local, para que comparezca en esa corporación para encontrar una solución a la crisis que atraviesa Perú.

#TuCongresoInforma I La titular del Congreso comunica al presidente de la República lo acordado en el #PlenoDelCongreso para que asista al Parlamento, junto a ministros de Estado, el martes 5 de abril, desde las 3:00 p. m. pic.twitter.com/zGx5WqWyQT — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 5, 2022

Castillo, un exprofesor de escuela que llegó a la Presidencia en julio de 2021 y ha sobrevivido a dos intentos de destitución, defendió la medida de su gobierno para combatir el alza de precios en lso combustibles.

“La “inmovilización social” establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento”, tuiteó el investigador senior de Human Rights Watch, Juan Pappier.

Este lunes, ocho regiones peruanas vieron restringido el tráfico debido a una huelga de trabajadores del transporte, según SUTRAN, la institución supervisora ​​del país para los servicios nacionales de transporte terrestre. Un clip de la televisión estatal de Perú y TV Perú, afiliada de CNN, mostró al ministro de Defensa peruano, José Luis Gavidia, hablando con los manifestantes que estaban bloqueando una carretera en Lima y diciéndoles que el gobierno ya estaba en negociaciones sobre los precios de los peajes, una de las principales demandas de los manifestantes.

“Tienes que creer en nosotros. Estamos trabajando intensamente”, dijo Gavidia. “El derecho de huelga, tienen razón, es un derecho, pero siempre respetando los derechos de los demás”.

— Con información de Jimena de la Quintana de CNN en Español en Perú.

