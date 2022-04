La lucha por Sloviansk podría ser la “siguiente batalla crucial” de la guerra en Ucrania

Alexandra Ferguson

(CNN) — La invasión rusa de Ucrania ha sido más costosa y menos exitosa de lo que la mayoría de los analistas habían esperado en sus primeras seis semanas, y los expertos ahora consideran que Moscú está cambiando su enfoque militar.

La estrategia de guerra revisada del presidente de Rusia Vladimir Putin ahora se enfocará en intentar tomar el control del Donbás y otras regiones en el este de Ucrania, con una fecha límite de principios de mayo, según funcionarios de Estados Unidos familiarizados con las más recientes evaluaciones de la inteligencia de EE.UU.

Esto convierte a la ciudad de Sloviansk, a más de 800 kilómetros al este de la capital Kyiv, en un sitio potencial de lucha en las próximas semanas.

“Los esfuerzos de las fuerzas rusas de avanzar desde Izyum para tomar el control de Slovyansk probablemente se convertirán en la siguiente batalla crucial de la guerra en Ucrania”, dijo el grupo de reflexión Institute for the Study of War (ISW), con sede en la ciudad de Washington, en su actualización del lunes sobre el conflicto en Ucrania. Su informe utiliza una transliteración distinta de los nombres de las ciudades y pueblos de Ucrania.

El ISW espera que las tropas rusas inicien operaciones ofensivas hacia la ciudad desde la cercana Izium en los próximos días, una previsión que coincide con las advertencias sobre el terreno.

“Van hacia el sur, hacia Kamyanka, porque es la carretera que lleva a la ciudad de Sloviansk”, dijo Max Strelnyk, diputado de la oficina del ayuntamiento de Izium, a CNN a finales de la semana pasada sobre los planes de las tropas rusas. “Tenemos interceptaciones de radio de sus conversaciones; su tarea es capturar la región de Donetsk desde el norte”.

La carretera que lleva a Izium, vista desde Sloviansk a finales de marzo.

El miércoles, Vadym Denysenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo: “Si hablamos de las direcciones clave en las que se desarrollarán los combates, son las de Sloviansk [región de Donetsk] y Barvinkove [región de Járkiv]”.

Los residentes de Sloviansk, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes antes de la invasión, están siendo instados a evacuar, mientras las fuerzas ucranianas se preparan para defenderla de un nuevo ataque ruso.

El control de la ciudad tiene una importancia estratégica significativa en el conflicto más amplio. Si las fuerzas rusas invaden Sloviansk, podrán aislar a las fuerzas ucranianas en la región. Sin embargo, si son frenadas por la resistencia ucraniana, las ambiciones de Rusia de controlar las regiones de Luhansk y Donetsk sufrirán un gran golpe.

La importancia estratégica de Sloviansk

Sloviansk fue uno de los principales focos de la guerra en la región del Donbás en 2014, y estuvo brevemente en manos de los separatistas prorrusos antes de que fueran rechazados por las fuerzas ucranianas en julio de ese año.

Su importancia ahora radica principalmente en el hecho de que está rodeada por tres lados por ciudades controladas por Rusia: Izium al norte, Luhansk al este y Donetsk al sur, pero se encuentra más al oeste de la región de Donbás que las dos últimas localidades, bloqueando las vías de acceso de Rusia hacia el territorio ucraniano.

“Las fuerzas rusas probablemente tienen la intención de cortar las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania y necesitarán tomar Slovyansk como su paso mínimo para hacerlo”, dijo el ISW.

Un asalto ruso exitoso en la ciudad daría a Moscú la opción de unir las tropas con las que luchan en Rubizhne, al noreste de Sloviansk, o moverlas hacia el sur, hacia Horlivka y Donetsk, en un intento de rodear a los combatientes ucranianos allí, agregó el grupo.

Pero Rusia parece haberse encontrado con múltiples fracasos militares durante las primeras seis semanas de la invasión, y su incapacidad para capturar ciudades más al oeste, como la capital, Kyiv, ha provocado probablemente su renovado enfoque en el Donbás.

En ese contexto, una nueva derrota rusa ante la resistencia ucraniana podría poner en peligro incluso su nueva estrategia en el este.

“Si las fuerzas rusas son incapaces de tomar Slovyansk, es poco probable que los asaltos frontales rusos en el Donbás rompan de forma independiente las defensas ucranianas y entonces la campaña de Rusia para capturar la totalidad de las provincias de Luhansk y Donetsk probablemente fracasará”, dijo el ISW.

Se avecina una catástrofe humanitaria

Las tropas rusas reforzadas que actualmente se dirigen desde Izium hacia Sloviansk están formadas por elementos del 1er Ejército de Tanques de la Guardia que anteriormente se encontraban en la zona de Járkiv-Sumy, al norte, dijo el martes el ISW.

Todavía no incluyen las unidades que fueron retiradas de la región de Kyiv, añadió el instituto. Además, dijo, la operación hacia Sloviansk “ha continuado a pequeña escala y ha hecho un progreso limitado” en lo que va de esta semana.

Pero Rusia podría intensificar su asalto a la ciudad cuando disponga de más unidades. Los ciudadanos de Sloviansk recibieron el lunes una orden de evacuación, entre los temores de un ataque a gran escala y la consiguiente catástrofe humanitaria en la ciudad.

La catástrofe ya se produjo en Izium, que ha estado bajo el ataque sostenido de Rusia durante semanas. El lunes, un alto funcionario de defensa de Estados Unidos declaró a los periodistas que las fuerzas rusas “siguen realizando más de 200 incursiones al día” y que “la mayoría de sus ataques aéreos se centran en la zona de Izium”.

Los residentes se preparan para subir a los trenes en Sloviansk el martes, después de que el gobierno de Ucrania ordenara una evacuación.

“Cada día es peor”, dijo Strelnyk a CNN sobre la situación humanitaria en Izium el viernes.

“No ha habido ninguna pausa en los bombardeos, que comenzaron hace semanas, por parte de los rusos. Aunque Rusia afirma que disminuirá las operaciones militares en las provincias de Kyiv y Chernihiv, Izium y la gran región de Járkiv no tendrán esa suerte”, dijo Strelnyk.

“En la ciudad, los muertos están enterrados en el parque central”, dijo a CNN. Un video geolocalizado y cuya autenticidad fue verificada por CNN mostraba cadáveres en el parque central de la ciudad.

El miércoles, las autoridades de Ucrania dijeron que se estaban produciendo importantes combates en el este del país, y el gobernador militar regional de la región oriental de Luhansk instó a los civiles a evacuar algunas ciudades. Sloviansk se encuentra en el norte de la región fronteriza de Donetsk.

Pero los funcionarios de las dos regiones han hablado de sus dificultades para sacar a la gente o para que llegue la ayuda.

Ucrania ha acusado repetidamente a Rusia de atacar los corredores humanitarios previstos y de bombardear a los habitantes de las ciudades mientras huyen.

Ivan Fedorov, alcalde de la ciudad de Melitópol, ocupada por Rusia, en el sur, dijo el martes que las tropas rusas habían estado bloqueando la entrega de suministros humanitarios y obstaculizando la evacuación de civiles.

“La situación de los corredores humanitarios no ha mejorado”, dijo Fedorov en declaraciones televisadas. “En las últimas dos semanas, solo hemos conseguido entregar dos cargamentos humanitarios en Melitópol”.

— Alex Stambaugh, Nathan Hodge, Yulia Kesaieva y Tim Lister de CNN contribuyeron con este reportaje.

