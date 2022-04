Novak Djokovic dice que está listo para seguir adelante tras un comienzo de año “mental y emocionalmente difícil”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El número 1 del mundo, Novak Djokovic, dijo que está listo para dejar atrás un difícil comienzo de año, mientras se prepara para iniciar su temporada en tierra batida en el Masters de Montecarlo esta semana.

Djokovic jugará su segundo torneo del año en Montecarlo y el primero desde que alcanzó los cuartos de final del Campeonato de Tenis de Dubai en febrero.

Esto ocurrió después de que fuera expulsado de Australia antes del Abierto de ese país por haber ingresado sin estar vacunado contra el covid-19.

“Los últimos cuatro o cinco meses han sido un verdadero reto para mí mental y emocionalmente, pero aquí estoy. Intento dejar todo eso atrás y seguir adelante”, dijo Djokovic a los periodistas este domingo.

El tenista de 34 años se enfrentará este martes al número 46 del mundo, Alejandro Davidovich Fokina, en su preparación para defender el Abierto de Francia el próximo mes.

En febrero, Djokovic perdió su puesto de número 1 del mundo a manos de Daniil Medvedev, pero el 20 veces campeón de Grand Slam volvió a la cima de la clasificación tres semanas después tras la derrota de Medvedev en segunda ronda ante Gael Monfils en Indian Wells.

“Tienes que lidiar con todo lo que probablemente ha estado latente en tu interior y que tal vez está esperando para salir”, dijo Djokovic al reflexionar sobre la debacle del Abierto de Australia.

“Intento lidiar con ello a diario o semanalmente, lo que sea. Si algo sale a la luz, lo reconozco, pero sigo adelante”, afirmó.

“No es algo que me moleste a diario, así que no siento que me haya dejado grandes cicatrices que me impidan entrenar o participar en torneos o vivir mi vida, ni mucho menos… Pero definitivamente han sido unos meses muy desafiantes y algo que nunca había experimentado antes. Así que intentaré usar eso como combustible para lo que viene”, añadió “Nole”.

En Mónaco, un lugar al que ha llamado hogar durante los últimos 10 años, Djokovic se enfrenta a la perspectiva de un partido de cuartos de final contra Carlos Alcaraz, de 18 años, que recientemente se convirtió en el campeón masculino más joven del Abierto de Miami en la historia del torneo.

Esta semana también compiten en Montecarlo el número 3 del mundo, Alexander Zverev, y el número 5 y defensor del título, Stefanos Tsitsipas.

