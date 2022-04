Desde yates a fincas lujosas, estos son los activos rusos incautados hasta ahora

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los países están detrás de los activos rusos sancionados a raíz de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero. Desde entonces, miles de rusos han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros. Las autoridades de Italia, Francia, España, Reino Unido y Gibraltar ya han embargado o congelado superyates y propiedades multimillonarias. Estados Unidos también implementó KleptoCapture, un grupo de trabajo centrado en quienes violan las sanciones y en la incautación de sus activos.

Aquí presentamos lo más reciente en las incautaciones y la ubicación de las propiedades de los rusos sancionados fuera de Rusia. A excepción de Igor Sechin y Sergei Chemezov, ningún otro oligarca mencionado en esta historia respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

Yates

4 abril

“Tango” vinculado a Viktor Vekselberg valorado en US$ 90 millones en Mallorca, España

El yate “Tango” de 78 metros en Mallorca, España, el 15 de marzo. Crédito: Juan Medina/Reuters

Las autoridades de España incautaron un superyate llamado “Tango”, que dicen que es propiedad del oligarca ruso Viktor Vekselberg en Mallorca, según un comunicado de la Guardia Civil de España. La incautación del yate formaba parte de una operación con agentes federales estadounidenses y se llevó a cabo mediante una orden judicial española, según el comunicado. Vekselberg dirige la empresa de inversiones rusa Renova Group. La fortuna de Vekselberg es de aproximadamente US$ 16.500 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Fue sancionado por Estados Unidos y está “investigado por fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos al intentar ocultar la propiedad de este superyate para evitar las sanciones” y es “muy cercano a (el presidente de Rusia) Vladimir Putin”, dijo la Guardia Civil española. El caso de Vekselberg supone la primera incautación del recién creado grupo de trabajo estadounidense KleptoCapture. El yate tiene 78 metros de eslora y está valorado en casi US$ 90 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

29 de marzo

“Phi” vinculado a un empresario ruso, valorado en US$ 50 millones, incautado en Londres, Inglaterra

El yate “Phi” de 58,5 metros en Canary Wharf, al este de Londres, el 29 de marzo. Crédito: James Manning/PA Images/Getty Images

El Reino Unido retuvo el yate “Phi”, perteneciente a un empresario ruso no identificado y vinculado al presidente Vladimir Putin y al régimen ruso, según el Departamento de Transporte del Reino Unido. La embarcación, de construcción holandesa, se encuentra en Canary Wharf, al este de Londres, con motivo de los premios de superyates, y tenía previsto partir el 29 de marzo. El Departamento de Transportes afirma que la propiedad del barco estaba “deliberadamente bien escondida”. Navega bajo bandera maltesa y está registrado a nombre de una empresa con sede en las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves. El yate de 58,5 metros de eslora está valorado en aproximadamente 38 millones de libras (unos US$ 50 millones).

21 de marzo

“Axioma” vinculado a Dmitry Pumpyansky, valorado en US$ 75 millones, retenido en Gibraltar

El yate “Axioma”, de 73,1 metros, atracó en Gibraltar el 21 de marzo. Crédito: Jon Nazca/Reuters

Las autoridades de Gibraltar retuvieron el yate “Axioma” vinculado al multimillonario ruso Dmitry Pumpyansky, según declaraciones de los gobiernos del Reino Unido y Gibraltar. Pumpyansky fue sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido y era el beneficiario de TMK PAO, el mayor fabricante de tubos de acero para petróleo y gas de Rusia. También dimitió de la Junta Directiva de TMK PAO, según anunció la empresa. El yate de 73,1 metros de eslora está valorado en unos US$ 75 millones, según SuperYachtFan. Los puertos de Gibraltar estaban cerrados a las personas sancionadas, pero la Capitanía del Puerto hizo una excepción después de que JPMorgan Chase recibiera una orden judicial que autorizaba el embargo. “JPMorgan está actuando en virtud de sus derechos hipotecarios”, dijo el gobierno de Gibraltar en un comunicado a CNN. JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, dijo en un comunicado a principios de marzo que salía de Rusia tras la invasión de Ucrania, alegando “el cumplimiento de las directivas de los gobiernos de todo el mundo”.

16 marzo

“Crescent” vinculado a un propietario desconocido, valorado en US$ 600 millones, ubicado en Tarragona, España

El yate “Crescent”, de 135 metros, amarrado en el puerto de Tarragona, España, el 17 de marzo. Josep Lago/AFP/Getty Images

Las autoridades españolas detuvieron un superyate llamado “Crescent” en el puerto de Tarragona, según un comunicado del Ministerio de Transportes de España. El yate, de 135 metros de eslora, tiene bandera de las Islas Caimán y fue “detenido provisionalmente” para determinar si está en posesión de una persona o entidad incluida en el paquete de sanciones del Consejo Europeo, según el comunicado. El yate costó aproximadamente US$ 600 millones, según SuperYachtFan.

15 de marzo

“Lady Anastasia” vinculado a Alexander Mikheev, valorado en US$ 7 millones, ubicado en Palma de Mallorca, España

El yate de 47,8 metros “Lady Anastasia” atracado en Mallorca, España, el 15 de marzo. Crédito: Jaime Reina/AFP/Getty Images

Las autoridades de España retuvieron un yate vinculado al oligarca ruso Alexander Mikheev, llamado “Lady Anastasia”, en el puerto de Palma de Mallorca, según el Ministerio de Transportes de España. Mikheev es el CEO de Rosoboronexport, la única organización estatal rusa que exporta armas y que fue sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos. El yate tiene casi 48 metros de eslora y fue noticia a finales de febrero, cuando un miembro de la tripulación intentó hundir la embarcación en represalia por la invasión rusa de Ucrania. El yate está valorado en unos US$ 7 millones, según una cotización en BOAT International.

“Valerie” vinculado a Sergei Chemezov, valorado en US$ 140 millones, ubicado en Barcelona, España

El yate “Valerie”, de 85 metros, amarrado en el puerto de Barcelona, España, el 15 de marzo. Crédito: Lluis Gene/AFP/Getty Images

Las autoridades españolas incautaron el yate “Valerie”, supuestamente vinculado al oligarca ruso y exagente de la KGB Sergei Chemezov en el puerto de Barcelona, según informa Reuters. Chemezov es el presidente del conglomerado Rostec y miembro del Consejo Supremo de “United Russia”, según las sanciones de la Unión Europea. Cuando EE.UU. sancionó a Chemezov en 2014, como parte de un esfuerzo dirigido al círculo íntimo de Putin, el gobierno dijo que conocía a Putin desde la década de 1980 y que ambos vivían en el mismo edificio de departamentos en Alemania del Este. El yate está valorado en unos US$ 140 millones y permanecerá “inmovilizado provisionalmente” hasta que las autoridades puedan determinar su propiedad. Un portavoz de Chemezov negó que esté vinculado al yate.

11 de marzo

“Sailing Yacht A” vinculado a Andrey Melnichenko, valorado en US$ 577 millones, incautado en Trieste, Italia

“Sailing Yacht A” cerca de la ciudad de Antibes, en la Riviera francesa, en julio de 2020. Crédito: Valery Hache/AFP/Getty Images

La Guardia di Finanza de Italia incautó el “Sailing Yacht A”, que podría estar vinculado al multimillonario ruso de los fertilizantes y el carbón Andrey Melnichenko, en el puerto de Trieste, según Ferdinando Giugliano, el asesor de medios del primer ministro de Italia. Melnichenko fue sancionado por la Unión Europea el 9 de marzo y desde entonces se ha retirado de las juntas directivas de dos empresas que fundó, Eurochem y SUEK, según declaró su portavoz Alex Andreev a CNN. Con 143 metros de longitud, el barco es también el velero más alto del mundo, más alto que la Estatua de la Libertad, y está valorado en unos 530 millones de euros (unos US$ 577 millones).

4 de marzo

El “Lena” vinculado a Gennady Timchenko, valorado en US$ 55 millones, incautado en San Remo, Italia

El “Lena”, de 38,4 metros de eslora, en el puerto de San Remo, Italia, el 7 de marzo. Crédito: Giuliano Berti/Bloomberg/Getty Images

La Guardia di Finanza de Italia incautó el yate del multimillonario ruso Gennady Timchenko, llamado “Lena”, en el puerto de San Remo, según un comunicado de la policía. Timchenko es el propietario del grupo de inversión privado Volga Group. Fue sancionado por la Unión Europea en febrero. Cuando el gobierno de EE.UU. sancionó a Timchenko en 2014, un esfuerzo dirigido al círculo íntimo de Putin, declararon que sus “actividades en el sector energético han estado directamente vinculadas a Putin”. El yate de 38,4 metros de eslora está valorado en unos 50 millones de euros (unos US$ 55 millones).

“Lady M” vinculado a Alexey Mordaschov, valorado en US$ 71 millones, incautado en Imperia, Italia

El yate “Lady M” de 65 metros de eslora en el puerto de Imperia, Italia, el 5 de marzo. Crédito: Antonio Calanni/AP

La Guardia di Finanza de Italia incautó el yate del multimillonario ruso Alexey Mordaschov, llamado “Lady M”, en el puerto norteño de Imperia, según un comunicado de la policía. Mordaschov es el presidente de la empresa minera y siderúrgica rusa Severstal y es uno de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna de US$ 18.500 millones, según Forbes. El yate de 65 metros de eslora está valorado en unos 65 millones de euros (unos US$ 71 millones).

3 de marzo

“Amore Vero” vinculado a Igor Sechin, valorado en US$ 120 millones, incautado en La Ciotat, Francia

El yate “Amore Vero” en el puerto de La Ciotat, Francia, el 3 de marzo. Crédito: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Las autoridades de Francia incautaron un yate vinculado a Igor Sechin en el puerto mediterráneo de La Ciotat, según el Ministerio de Finanzas de Francia. Sechin es el CEO de Rosneft, la compañía petrolera estatal rusa y uno de los mayores productores de crudo del mundo.

El yate, llamado “Amore Vero”,”Amor Verdadero” en italiano, tenía previsto abandonar el puerto el 1 de abril tras llegar en enero. Sechin fue viceprimer ministro de Rusia desde 2008 hasta 2012. La Unión Europea dijo que sus conexiones con Putin son “largas y profundas”, y que los dos hombres mantienen un contacto diario. El yate está valorado en unos US$ 120 millones, según SuperYachtFan. Un portavoz de Sechin negó su relación con el yate.

Cómo las sanciones a Rusia están sacudiendo al mundo de los superyates

Inmobiliario

11 de abril

Propiedades vinculadas a Nikita Mazepin, valoradas en US$ 114,3 millones en Cerdeña, Italia

El complejo “Rocky Ram” en la zona de Portisco, Cerdeña, Italia. Crédito: Guardia di Finanza de Italia

El complejo inmobiliario “Rocky Ram”, vinculado a Nikita Mazepin y a su padre oligarca Dmitry fue incautado en Cerdeña, según confirmó la Guardia di Finanza de Italia en un comunicado. La policía dijo que las propiedades están valoradas en 105 millones de euros (unos US$ 114,3 millones). Nikita, antiguo piloto de la escudería Haas de Fórmula 1 y su padre fueron incluidos en una lista de personas sancionadas por la Unión Europea a principios de marzo. En la lista de sanciones se describía a Mazepin padre como “miembro del círculo más cercano a Vladimir Putin” y se decía que él y otros 36 “empresarios” se habían reunido con Putin y otros funcionarios del gobierno para discutir cómo afectarían las sanciones a Rusia. A principios de marzo, Mazepin padre vendió su participación mayoritaria en el Grupo Uralchem, uno de los mayores productores de fertilizantes nitrogenados y fosfatados de Rusia, y dimitió como CEO de Uralchem JSC, una filial, según un comunicado de la empresa.

18 marzo

Inmuebles vinculados a Alexey Mordaschov valorados en US$ 116 millones en Cerdeña, Italia

La Guardia di Finanza de Italia ante la propiedad de Alexey Mordaschov en Cerdeña, Italia, el 16 de marzo. Crédito: Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza de Italia incautó un complejo inmobiliario perteneciente al multimillonario ruso Alexey Mordaschov en Cerdeña, según la oficina del primer ministro de Italia. Mordaschov es el presidente de la empresa minera y siderúrgica rusa Severstal y es uno de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna valorada en US$ 18.500 millones, según Forbes. Los bienes inmuebles congelados tienen un valor de unos 105 millones de euros (unos US$ 116 millones), según Ferdinando Giugliano, asesor de medios del primer ministro de Italia. El 4 de marzo, el yate de Mordaschov, llamado “Lady M”, también fue incautado en Italia. El yate de 65 metros de eslora está valorado en unos 65 millones de euros (unos US$ 71 millones).

16 de marzo

Inmuebles vinculados a Petr Aven valorados en US$ 4,4 millones en Cerdeña, Italia

La Guardia di Finanza de Italia congeló un complejo inmobiliario perteneciente en parte al oligarca ruso Petr Aven en Cerdeña, según un comunicado emitido por la oficina de prensa del primer ministro Mario Draghi. Su parte del inmueble tiene un valor aproximado de 4 millones de euros (unos US$ 4,4 millones), según la oficina del primer ministro de Italia. El multimillonario abandonó a principios de este mes el cargo de director del banco privado ruso Alfa Bank y el consejo de la empresa de inversiones que cofundó, LetterOne, tras ser sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido. La Unión Europea calificó a Aven como “uno de los oligarcas más cercanos a Vladimir Putin”, que “se reúne regularmente” con el presidente en el Kremlin, y “no opera con independencia de las exigencias del presidente”.

Inmuebles y vehículos vinculados a Alisher Usmanov valorados en US$ 72 millones, incautados en Italia

La Guardia di Finanza de Italia incautó bienes inmuebles y seis vehículos corporativos pertenecientes al oligarca ruso Alisher Usmanov. Los bienes incautados tienen un valor aproximado de 66 millones de euros (unos US$ 72 millones). Usmanov es uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, con amplias participaciones nacionales e internacionales. El gobierno de Estados Unidos lo sancionó a principios de marzo en una campaña dirigida a los aliados de Putin, afirmando que supuestamente tiene vínculos financieros con éste. La Guardia di Finanza de Italia ya había confiscado sus bienes inmuebles en la zona del Golfo del Pevero, en Arzachena, el 4 de marzo. Esos bienes tienen un valor aproximado de 17 millones de euros (unos US$ 18 millones).

4 de marzo

“Villa Lazzareschi” vinculada a Oleg Savchenko, valorada en US$ 3,3 millones, incautada en Lucca, Italia

“Villa Lazzareschi”, en las colinas de Capannori, cerca de Lucca, Italia, el 5 de marzo. Crédito: Giulio Del Fiorentino/EPA-EFE/Shutterstock

Una villa del siglo XVII supuestamente propiedad de Oleg Savchenko, llamada “Villa Lazzareschi”, fue incautada por la Guardia di Finanza de Italia en la provincia de Lucca, según un comunicado de la policía. Savchenko es miembro de la Duma Estatal y fue sancionado por la Unión Europea. La villa italiana incautada tiene un valor aproximado de 3 millones de euros (unos US$ 3,3 millones).

Bienes inmuebles vinculados a Vladimir Soloviev valorados en US$ 8,7 millones, incautados en Como, Italia

Una propiedad de Vladimir Soloviev en Menaggio, Italia, el 6 de abril. Crédito: Flavio Lo Scalzo/Reuters

La Guardia di Finanza de Italia incautó las propiedades inmobiliarias pertenecientes a Vladimir Soloviev en la provincia de Como, según un comunicado de la policía. Soloviev es un propagandista ruso a favor del Kremlin y periodista de radio y televisión, según las sanciones del Consejo de la Unión Europea. Los bienes inmuebles italianos incautados tienen un valor aproximado de 8 millones de euros (unos US$ 8,7 millones).

Inmuebles vinculados a Alisher Usmanov valorados en US$ 18 millones, incautados en Arzachena, Italia

La Guardia di Finanza de Italia incautó una serie de inmuebles pertenecientes al oligarca ruso Alisher Usmanov en la zona del Golfo del Pevero, en Arzachena, según un comunicado. Los bienes inmuebles congelados en Italia tienen un valor aproximado de 17 millones de euros (unos US$ 18 millones).

Usmanov es uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, con vastas posesiones nacionales e internacionales, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno de EE.UU. lo sancionó a principios de marzo en una campaña dirigida a los aliados de Putin, afirmando que supuestamente tiene vínculos financieros con éste. EE.UU. dijo que sancionó su jet privado y su superyate de 156 metros de eslora llamado “Dilbar”.

Después de las sanciones, estos son los oligarcas rusos que están (y no están) hablando en contra de la guerra de Rusia en Ucrania

Otros bienes

5 abril

Activos vinculados a rusos sancionados valorados en US$ 3.000 millones en Bélgica

Las autoridades de Bélgica congelaron US$ 3.000 millones en activos rusos y han bloqueado US$ 215.000 millones en transacciones desde el inicio de las sanciones económicas, según el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem. Los activos congelados pertenecen a 877 personas y 62 entidades que figuran en la lista de sanciones europeas, según el comunicado del Ministerio de Finanzas. Las transacciones bloqueadas son el resultado de otras restricciones impuestas por la Unión Europea a Rusia.

24 marzo

Activos vinculados a rusos sancionados valorados en US$ 6.180 millones en Suiza

Suiza congeló unos 5.750 millones de francos suizos (unos US$ 6.180 millones) de activos rusos sancionados, según Erwin Bollinger, jefe de la División de Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Asuntos Económicos (SECO, por sus siglas en inglés). Los activos congelados incluyen propiedades en varias áreas de turismo, dijo Bollinger en una conferencia de prensa, aunque no se reveló información identificable ni se mencionaron activos específicos. Bollinger dijo que el número de activos congelados probablemente seguirá aumentando con la próxima actualización de activos que se realizará en abril. Tras la invasión rusa de Ucrania, Suiza rompió su tradicional neutralidad y adoptó las sanciones de la Unión Europea.

23 marzo

Activos vinculados a rusos sancionados valorados en US$ 800 millones en Francia

Las autoridades francesas congelaron activos vinculados a los oligarcas rusos sancionados por valor de US$ 800 millones, según el portavoz del gobierno Gabriel Attal. La última ronda de sanciones de la Unión Europea a principios de marzo contra Rusia incluía medidas dirigidas a 160 oligarcas y políticos rusos. “No habrá ninguna reserva si hay que ir más allá”, dijo Attal sobre cualquier sanción adicional.

22 marzo

Activos vinculados a rusos sancionados valorados en US$ 431 millones en los Países Bajos

Los Países Bajos congelaron casi 392 millones de euros (unos US$ 431 millones) en activos rusos, según informó el Ministerio de Finanzas al Parlamento en una carta vista por CNN. El ministerio dijo que prevén congelar más activos. La última ronda de sanciones de la Unión Europea a principios de marzo contra Rusia incluía medidas dirigidas a 160 oligarcas y políticos rusos.

