ANÁLISIS | EE.UU. se enfrenta a una carrera contra el tiempo para obtener ayuda militar masiva para Ucrania con un nuevo asalto a la vista

(CNN) — Funcionarios estadounidenses se enfrentan a nuevas preguntas sobre si un paquete de ayuda masiva para Ucrania llegará lo suficientemente pronto y si este será suficiente para sostener a las fuerzas ucranianas en lo que se está convirtiendo en una guerra prolongada con Rusia.

Ucrania se prepara para la esperada escalada de ataques rusos en la región de Donbás, en el este del país. A medida que intentan adaptarse a ese nuevo terreno desafiante, Estados Unidos está aumentando su compromiso de ayudar a Ucrania, enviando armas y municiones por un valor adicional de US$ 800 millones en un paquete que incluye helicópteros Mi-17 adicionales, cañones Howitzer, varios cientos de aviones no tripulados Switchblade, sistemas de radar de contra-artillería y equipo de protección para protegerse contra posibles ataques químicos.

Pero poner esa ayuda en manos de las fuerzas armadas de Ucrania ahora enfrenta una carrera contra el tiempo.

Nuevas imágenes satelitales han captado un número cada vez mayor de tropas y vehículos blindados rusos que ingresan al este de Ucrania, territorio donde Rusia tiene muchas más ventajas que en su asalto anterior al norte de Ucrania y en la capital, Kyiv, como sigue demostrando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que utilizará todos los medios necesarios para cumplir sus ambiciones de hacerse con el control de esa región.

La nueva ronda de artillería y municiones eleva el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania a US$ 3.200 millones desde que la administración Biden asumió el cargo. El esfuerzo de Estados Unidos se vio reforzado este miércoles por el anuncio de la Unión Europea de enviar US$ 544 millones adicionales en apoyo militar para Ucrania, incluidos equipos militares y de protección personal, combustible y botiquines de primeros auxilios, lo que eleva su ayuda total a US$ 1.630 millones.

La ayuda de Estados Unidos a Ucrania

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, enfatizó que Estados Unidos había diseñado su propia lista para cumplir con las solicitudes específicas de Ucrania, para darle al país “todas las ventajas posibles en esta lucha que se avecina” en la región de Donbás. Pero también reconoció que ciertos elementos importantes de la lista, incluidos los obuses y los sistemas de radar de contraartillería, requerirían un entrenamiento adicional de los soldados ucranianos con la participación de tropas estadounidenses.

Señaló durante la sesión informativa del miércoles que Rusia probablemente intentará usar tanques, fuego de largo alcance y artillería “para lograr algunos de sus objetivos antes de enviar tropas terrestres” en un área que es más plana, más abierta y “un poco como Kansas”. “El nuevo terreno significa que las necesidades de armamento de Ucrania han cambiado mientras se prepara para la próxima batalla”, dijo.

“Vamos a hacer esto lo más rápido que podamos”, dijo Kirby cuando Barbara Starr de CNN le preguntó si la ayuda llegaría demasiado tarde. Kirby argumentó que todavía hay una ventana porque los rusos “no están completamente preparados” para su renovado impulso en el Donbas: “Estamos aprovechando cada día, cada hora, para llevar esto allí lo más rápido posible”.

Kirby se negó a ofrecer una evaluación de cuánto tiempo tendrá EE. UU. para ayudar a mover la nueva ayuda antes de que sea necesaria, pero señaló que la asistencia de seguridad anterior se había enviado en tan solo cuatro a seis días después de que se aprobaron los paquetes.

“Somos conscientes del reloj y sabemos que el tiempo no es nuestro amigo”, dijo.

El Pentágono recibió el miércoles a los directores ejecutivos de los ocho contratistas principales más grandes del ejército para descubrir cómo armar a Ucrania más rápido, según una lectura de la reunión clasificada.

La situación en Mariúpol se vuelve grave

La urgencia del momento se vio subrayada por la tenue situación que enfrenta Ucrania con sus recursos escasos mientras la ciudad portuaria estratégica de Mariúpol, un objetivo principal ruso que ha sido devastado por los bombardeos, se tambalea.

El alcalde de la ciudad dijo este miércoles que unas 180.000 personas esperan ser evacuadas, muchas atrapadas sin acceso adecuado a alimentos, agua y electricidad, pero no había corredores humanitarios operativos el miércoles ya que las fuerzas rusas bloquearon los autobuses de evacuación que habrían proporcionado un camino para salir, según la viceprimera ministra de Ucrania Iryna Vereshchuk.

Y un día después de que el presidente Joe Biden declarara que se está desarrollando un “genocidio” en Ucrania, la escala de las atrocidades que enfrenta el pueblo ucraniano se puso de relieve en un informe de 110 páginas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE.

El documento detallaba “patrones claros” de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, e incluía el escalofriante relato de una mujer que dijo haber sido violada repetidamente “en presencia de su hijo pequeño” por un soldado ruso borracho que había matado a su marido. Fue solo una de las muchas denuncias de violación, incluidas violaciones en grupo, por parte de soldados rusos en toda Ucrania desde que comenzó el conflicto.

El embajador de EE.UU. ante la OSCE, Michael Carpenter, dijo que el informe documentaba “un catálogo de actos inhumanos perpetrados por las fuerzas rusas en Ucrania” al dejar al descubierto ataques directos contra civiles, ejecuciones, ataques a hospitales e instalaciones médicas y la deportación forzada de civiles a Rusia.

La Casa Blanca defiende el comentario de ‘genocidio’ de Biden

A medida que crece la indignación internacional, Biden ahora ha superado a algunos de sus aliados europeos, e incluso a los líderes de su propia administración, al definir los horripilantes actos de Rusia como genocidio. Pero incluso cuando esa posición ha creado una desconexión con algunos aliados europeos, la Casa Blanca no se retractó de la evaluación de Biden el miércoles.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente había estado hablando de “lo que siente tan claro como el día en términos de las atrocidades que ocurren sobre el terreno”. El proceso legal para determinar si se ha producido un genocidio seguirá su propio cronograma, dijeron funcionarios estadounidenses, y el pronunciamiento de Biden no alterará la política estadounidense.

Pero, Psaki agregó que Biden “es el presidente de los Estados Unidos y el líder del mundo libre, y se le permite dar a conocer sus puntos de vista en cualquier momento que desee”. El miércoles por la noche, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció su apoyo a Biden al expresar sus puntos de vista y afirmó que era “absolutamente correcto que cada vez más personas” usen la palabra “genocidio” para describir las acciones de Rusia. Pero Trudeau decidió no usar el término él mismo para describir la situación.

Si bien la postura de Biden puede reflejar la sensación de horror que sienten muchos estadounidenses al ver los acontecimientos en Ucrania, contrastó marcadamente con el enfoque del presidente de Francia Emmanuel Macron, quien sugirió que el comentario no fue útil el miércoles mientras buscaba permanecer en un terreno más neutral.

“Quiero seguir intentando, tanto como pueda, detener esta guerra y reconstruir la paz”, dijo Macron. “No estoy seguro de que una escalada de retórica sirva a esa causa”.

Putin sigue adelante imperturbable a medida que aumentan las críticas

Pero las esperanzas de reconstruir la paz o persuadir a Putin para que modifique su rumbo se alejan cada día más mientras el líder ruso continúa haciendo girar su campaña de mentiras y propaganda, aparentemente inmune a las críticas enviadas en su dirección.

A principios de esta semana, Putin declaró que las conversaciones de paz con Ucrania estaban en un “callejón sin salida” y siguió descartando los informes de atrocidades en Bucha como falsos, a pesar de que CNN fue testigo de una fosa común en ese suburbio de Kyiv, así como de las escenas de cuerpos tirados por las calles. El Kremlin también rechazó la acusación de Biden de que se está produciendo un genocidio en Ucrania, calificándolo de un intento “inaceptable” de “distorsionar la situación”.

Putin mostró su visión distorsionada de la realidad durante una reunión virtual sobre el desarrollo del Ártico el miércoles, donde minimizó el dolor económico infligido a su país a través de las sanciones e insistió en que la “negativa de varios países occidentales a participar en una cooperación normal, incluso con Rusia recursos energéticos”, estaba creando una “crisis energética real” que podría beneficiar a Rusia.

“Por supuesto, incluso nosotros estamos encontrando problemas”, dijo Putin, al señalar los problemas derivados de la inflación en EE.UU. y Europa, “pero para nosotros, se abren oportunidades alternativas, opciones, nuevas ventanas de oportunidad”.

Un área en la que Putin parece haber cometido un grave error de cálculo son sus intentos de debilitar a la OTAN, la alianza militar dirigida por Estados Unidos. Al comienzo de la guerra, dejó claro que uno de sus objetivos era hacer retroceder las fronteras de la OTAN a donde estaban en la década de 1990.

En cambio, hubo nuevas señales esta semana de que Finlandia y Suecia, que actualmente no están alineadas, pronto podrían unirse a la OTAN, lo que subraya cómo la invasión de Ucrania por parte de Rusia puede finalmente aplastar algunas de las ambiciones más amplias de Putin.

En un nuevo informe del gobierno finlandés presentado al parlamento del país, los funcionarios concluyeron que si Finlandia y Suecia se convierten en miembros de pleno derecho de la OTAN, “el umbral para el uso de la fuerza militar en la región del Mar Báltico se elevaría”, mejorando “la estabilidad de la región en el largo plazo”. Si Finlandia, que comparte una frontera de más de 1.200 kilómetros con Rusia, se uniera a la alianza, señaló el informe, el país “sería parte de la defensa colectiva de la OTAN y estaría cubierto por las garantías de seguridad consagradas en el Artículo 5”.

Al mismo tiempo, el informe reconoció cómo la medida enfadaría a Rusia, creando “riesgos que son difíciles de anticipar”.

En una conferencia de prensa el miércoles, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo que el país tomaría sus decisiones en “semanas, no en meses”. Suecia está preparando su propio análisis de la política de seguridad, que se espera que esté terminado a finales de mayo.

En este conflicto oscuro y desalentador, la perspectiva de una alianza fortalecida de la OTAN que podría frenar la sed de poder de Putin sería uno de los pocos aspectos positivos que emergen para Occidente hasta el momento.

