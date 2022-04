¿Sigue siendo posible lograr la inmunidad de rebaño contra el covid-19?

Germán Padinger

(CNN) — El año pasado, por estas fechas, las nuevas y sorprendentemente eficaces vacunas contra el covid-19 se estaban extendiendo por todo el país, inyectando una fuerte nota de optimismo –debido a la esperada inmunidad de rebaño contra el virus– en la anteriormente torpe respuesta a la pandemia en Estados Unidos.

Millones de personas hacían cola diariamente para vacunarse. En lugar del ritmo constante de los casos, las hospitalizaciones y las muertes, estábamos siguiendo una nueva cifra: el porcentaje de estadounidenses que se habían vacunado. Esta cifra, creíamos, era nuestra mejor oportunidad para vencer al virus.

La FDA autoriza una prueba para detectar covid-19 que se realiza con el aliento. El Dr. Huerta explica su funcionamiento

Los Estados Unidos estaban atrapados en el sueño de alcanzar la inmunidad de rebaño, un umbral que podríamos cruzar en el que los individuos vulnerables –incluidos los demasiado jóvenes para ser vacunados o los que no respondían bien a las vacunas– podrían estar protegidos de todos modos porque, como comunidad, tejeríamos una red de seguridad invisible a su alrededor.

Con la inmunidad de rebaño, si alguien se infecta por un virus, está rodeado de suficientes personas que están protegidas contra la infección y el virus no tiene adónde ir. No se propaga.

¿Cómo funciona la prueba de aliento para detectar el covid-19? 2:03

Como país, hemos llegado a este punto contra algunos virus formidables, como la rubéola y el sarampión. Pensamos que podríamos llegar a ello con el covid-19. Probablemente nos equivocamos.

“El concepto de la clásica inmunidad de rebaño puede no aplicarse al covid-19”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista con CNN.

Y eso “significa que no vamos a estar sin SARS-CoV-2 en la población durante un periodo de tiempo considerable”, dijo Fauci, que recientemente fue coautor de un artículo académico sobre la inmunidad de rebaño para el Journal of Infectious Diseases.

Cómo vencimos al sarampión

Fauci señala el sarampión como un caso ideal de estudio de la inmunidad de grupo.

Al igual que el virus que causa el covid-19, el virus del sarampión se propaga por el aire. Es tan contagioso que si una persona lo tiene, 9 de cada 10 personas de su entorno se contagiarán si no son inmunes a él, según los CDC. Algunos expertos han estimado que las variantes ómicron el covid-19 son tan contagiosas como el sarampión.

Estados Unidos eliminó la transmisión del sarampión y ha conseguido que el virus no circule por el país gracias a tres cosas: una vacuna extremadamente eficaz; un virus que no cambia, o muta, de forma significativa con el tiempo; y una exitosa campaña de vacunación infantil.

Compras de pánico en Shanghái por confinamiento por covid-19 1:00

La vacuna contra el sarampión tiene una eficacia del 97% en la prevención de la enfermedad, según los CDC. Una vez que una persona se vacuna, los estudios han determinado que la protección dura prácticamente toda la vida.

En el pasado, muchos estados de EE.UU. alcanzaron el ambicioso objetivo de salud pública de conseguir que más del 90% de sus niños estuvieran vacunados contra la enfermedad al comenzar el jardín de infantes.

Este alto nivel de cobertura de vacunación, la durabilidad y eficacia de la vacuna y la relativa estabilidad del virus han ayudado a Estados Unidos a evitar grandes brotes de la enfermedad durante más de 20 años.

Aun así, la inmunidad de rebaño tiene que extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. Cada año se produce un cierto número de casos cuando los viajeros lo traen al país, pero nunca ha vuelto a afianzarse aquí ni ha seguido circulando, porque tenemos protección a nivel comunitario contra él.

Compras de pánico en Shanghái por confinamiento por covid-19 1:00

La eliminación del virus no es infalible. En Estados Unidos, la inmunidad de rebaño contra el sarampión se está agotando en muchas partes del país –y, de hecho, en todo el mundo– debido a las dudas sobre las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud advirtió en 2019 que el sarampión podría volver a ser endémico en todo el mundo a medida que más personas rechacen sus vacunas.

Acorralando al coronavirus

El covid-19, por desgracia, no está jugando con esas mismas reglas.

“La mala noticia número uno”, dijo Fauci, es que el coronavirus que causa el covid-19 cambia mucho y de manera significativa.

“Ya hemos experimentado en un período de dos años que hemos tenido cinco variantes separadas alfa, beta, delta, ómicron. Y ahora la BA.2 de ómicron”, dijo.

“La segunda mala noticia es que no hay una amplia aceptación de vacunas seguras y eficaces”, dijo Fauci. En pocas palabras, no se ha vacunado a suficientes personas.

Cierres por covid-19 afectan a la industria de autos china 1:12

Cuanto más contagioso sea el virus, más personas deben ser vacunadas para evitar que arrase con una comunidad, según el Dr. Adam Kucharski, codirector del Centro de Preparación y Respuesta a las Epidemias de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. En un hilo de Twitter del 2021 y en una reciente entrevista con CNN, Kucharski explicó cómo las expectativas en torno a la inmunidad de grupo tienen que cambiar a medida que los virus se vuelven más contagiosos.

Kucharski estimó que para un virus tan contagioso como la variante delta del covid-19, el 98% de la población tendría que estar vacunada si las vacunas que tenemos pudieran prevenir el 85% de la transmisión del virus.

Si las vacunas no impiden la transmisión hasta ese punto, dijo, entonces la inmunidad de rebaño probablemente no sería posible con las vacunas que tenemos actualmente.

En un artículo sobre el mismo tema publicado en mayo de 2021 en la revista Eurosurveillance, Kucharski y sus coautores explican que gran parte de la inmunidad de rebaño también depende de la eficacia de las vacunas para prevenir la transmisión, es decir, el hecho de que una persona infectada transmita el virus a otra.

Se dice que las vacunas que impiden la transmisión transmiten inmunidad esterilizante. La vacuna contra el sarampión crea una inmunidad esterilizante. Las vacunas contra el covid-19 no lo hacen. Aunque la vacunación reduce las posibilidades de que se pueda transmitir el covid-19 a otra persona, los estudios de rastreo de contactos han demostrado que sigue ocurriendo.

Casos de covid aumentan en zonas de EE.UU., pero no las hospitalizaciones 3:49

Si no se vacuna un número suficiente de personas –que tiene que ser prácticamente toda la población en el caso de las variantes altamente contagiosas– o las vacunas que tenemos no detienen casi toda la transmisión, es posible que no podamos alcanzar la inmunidad de rebaño para el covid-19 hasta que la mayoría de las personas hayan desarrollado inmunidad después de contraer la infección, escribió Kucharski en el artículo.

También hay que tener en cuenta otros factores, como la durabilidad de la inmunidad en el tiempo.

“No solo la inmunidad inducida por la vacuna no es para toda la vida, sino que la inmunidad inducida por la infección no es para toda la vida”, dijo Fauci, lo que significa que vamos a necesitar repetidas exposiciones a las vacunas o a la infección para mantener nuestras defensas al día.

Mantener la esperanza sobre la inmunidad de rebaño

Sin embargo, algunos no están dispuestos a renunciar por completo a la idea.

Barry Bloom es profesor emérito de salud pública en la Universidad de Harvard. Dice que una forma de conseguirlo sería fabricar mejores vacunas.

Las empresas están trabajando en vacunas que se dirijan a partes más estables del virus, incluido el tallo de la proteína de la espiga, que no parece mutar tanto. Esto podría crear una inmunidad más duradera que podría resistir el cambio de forma de las variantes del virus.

La política de cero covid-19 en China provoca caos en Shanghái 4:21

También hay vacunas prometedoras en forma de spray nasal que podrían ayudar a desarrollar anticuerpos en la nariz y la garganta. La esperanza es que estas vacunas puedan generar inmunidad en los tejidos que más se necesitan para crear el tipo de inmunidad esterilizante que impida la transmisión.

Si no es una vacuna en un spray nasal, dice Bloom, ¿por qué no poner anticuerpos monoclonales en un spray que se pueda tomar a diario antes de salir de casa para prevenir la transmisión del virus? “¿Y la pregunta es si son lo suficientemente buenos para acabar con él [el virus] antes de que se transmita asintomáticamente? ¿O es un juego constante con el que vamos a tener que vivir?” dijo Bloom en una entrevista con CNN.

O, según Bloom, quizá lo mejor que podemos esperar es una ayuda de la evolución. Dice que el virus está cambiando para ser más contagioso con el tiempo, pero no necesariamente para causar una enfermedad más grave. En última instancia, matar a una persona no sirve de mucho al virus. Necesita huéspedes. Sería mucho mejor que el virus evolucionara para volverse lo más contagioso posible, pero tal vez con menos propensión a causar enfermedades graves.

Bloom cree que esto es lo que probablemente ocurrió con los coronavirus que ahora causan resfriados comunes. Cree que probablemente empezaron siendo feroces depredadores, pero que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en simples plagas.

De este modo, siguen viviendo, pero nosotros también.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.