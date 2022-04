Los expertos pronostican un verano de caos en los viajes. Esta es la explicación

Verónica Ojeda

(CNN) — ¡Ya es hora! Las restricciones a los viajes están disminuyendo, las tasas de infección se están estabilizando, estás completamente vacunado y por fin piensas en irte de vacaciones. Este es el año para compensar las vacaciones que no disfrutaste en los últimos dos años. Seguramente has ahorrado durante dos años para que fueran buenas. Por fin ha llegado el momento.

¿O no? Si bien es posible que tengas todo en orden, no se puede decir lo mismo de todo el sector de los viajes. No solo hay normas siempre cambiantes sobre las pruebas, las vacunas y las cuarentenas que hay que cumplir cuando se viaja, sino que, una vez que se ha resuelto el problema, llegar al destino parece estar plagado de dificultades.

¿En lo más alto del tablero del caos? La aviación. El sector fue, por supuesto, diezmado por la pandemia, pero muchas aerolíneas y aeropuertos parecen actualmente incapaces de hacer frente al resurgimiento de los viajes.

Los países de ambos lados del Atlántico están viendo un montón de vuelos cancelados por falta de tripulación, largas colas en los aeropuertos debido a la falta de personal y el tipo de tarifas de los coches de alquiler que hacen que comprar un vehículo parezca barato. Esto se debe, en parte, a que todo el mundo tiene la misma idea que tú: esta misma semana, el director general de Delta Air Lines, Ed Bastian, anunció que marzo de 2022 había sido el mejor mes de ventas de la compañía en su historia.

Frente a una demanda sin precedentes, la industria, muy reducida, se esfuerza por hacer frente a la situación.

En EE.UU., las cosas se han estado gestando durante el último año, ya que los viajes domésticos han vuelto a despegar. Mientras tanto, en el Reino Unido, el caos en los principales aeropuertos ha sido noticia todos los días durante las dos últimas semanas, y la compañía aérea nacional, British Airways, ha sido denunciada ante el organismo regulador del sector por posible infracción de la ley.

Puede que la experiencia de volar sea más suave en otros lugares de Europa, pero el alquiler de coches no lo es. Un coche burbuja puede costar más que un hotel y eso antes de tener en cuenta el aumento de los precios de la gasolina. ¿Viajas por Estados Unidos? El “carmageddon” está golpeando igual de fuerte.

¿Bienvenidos a un verano de caos? Esperemos que no, pero las cifras del sector temen que sí.

Un verano de caos

Colas interminables en el aeropuerto de Fráncfort. Boris Roessler/picture alliance/Getty Images

“Creo que es un anticipo de lo que está por venir y creo que las cosas van a empeorar”, dice el defensor de los consumidores Christopher Elliott, que ha estado siguiendo la situación en Estados Unidos y Europa.

“El verano será un caos”, cree, hasta el punto de aconsejar a sus seguidores que eviten Europa en agosto, el momento álgido de la temporada alta.

¿Ese caos aéreo? Lo achaca directamente a las compañías aéreas.

“Creo que hemos visto algunos retrasos relacionados con la pandemia, pero creo que en este momento ya están incluidos en la ecuación; no creo que sea una excusa legítima”, afirma.

“La culpa es de todos menos de ellos. Si se miraran al espejo, se darían cuenta de que durante la pandemia redujeron el tamaño y despidieron personal, y ahora la demanda ha vuelto a surgir y les ha pillado desprevenidos. No han sido capaces de dotar de personal lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda”.

Elliott, fundador de la organización sin ánimo de lucro Elliott Advocacy, tampoco tiene tiempo para los tan citados “problemas técnicos”.

“Las aerolíneas de Estados Unidos utilizan sistemas anticuados que necesitan desesperadamente una actualización. No se han actualizado como deberían. Cuando se caen, provocan cancelaciones masivas”, dice.

Al otro lado del charco, los problemas técnicos -a los que se atribuyen las cancelaciones masivas en EE.UU. desde el año pasado- también han afectado a British Airways, la aerolínea de bandera del Reino Unido.

El 26 de febrero, una “interrupción de los sistemas” obligó a la aerolínea a suspender todos los vuelos de corta distancia. Fue el segundo fallo informático en 10 días y siguió a problemas similares en 2017 y 2018.

Pero ese fue el menor de los problemas del Reino Unido. Desde entonces, cientos de miles de viajeros han visto sus vuelos retrasados o cancelados, o simplemente los han perdido gracias al caos en el que están sumidos algunos de los principales aeropuertos del Reino Unido.

Los aeropuertos de Heathrow y Manchester rara vez han dejado de ser noticia desde finales de marzo, ya que la grave escasez de personal ha provocado colas de horas en la facturación, la seguridad y el control de pasaportes.

Y la falta de personal también significa que la gente está esperando horas para que llegue su equipaje.

Anarquía (aérea) en el Reino Unido

El centro de operaciones de British Airways en la Terminal 5 de Heathrow se ha visto especialmente afectado. Chris J. Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images

Las fotos de colas y pilas de equipaje -a menudo abandonadas, después de que los clientes se cansaran de esperar durante horas- han dominado la prensa británica.

Y el caos no hace más que empeorar. El aeropuerto de Stansted, centro de operaciones de la aerolínea de bajo coste Ryanair en las afueras de Londres, aconsejó este jueves a los pasajeros que viajan para las vacaciones de Semana Santa que dejen su equipaje 24 horas antes de su vuelo.

Ryanair, por lo menos, no está cancelando vuelos. Las dos aerolíneas que están haciendo eso en el Reino Unido son EasyJet y British Airways. Ambas han sufrido una escasez de personal sin precedentes desde finales de mes, lo que ha provocado docenas de cancelaciones de vuelos cada día. Puede que sea una coincidencia que ambas hayan eliminado los requisitos de mascarilla a bordo a mediados de marzo.

Enrico Ferro, de Padua (Italia), voló a Londres con British Airways para pasar cuatro días de vacaciones con su mujer y su hijo el 30 de marzo. A su llegada, pasaron tres horas esperando a que su equipaje llegara a Heathrow.

“Pasamos el primer día de nuestras vacaciones en el aeropuerto”, cuenta a CNN.

Las cosas empeoraron a la vuelta. Su vuelo de vuelta a Venecia fue cancelado cuando ya estaban en la puerta de embarque. Acabaron en un vuelo a Bolonia, que llegó a medianoche. El padre de Ferro tuvo que ir a recoger su coche al aeropuerto de Venecia y conducir dos horas para recogerlos y llevarlos a casa de madrugada.

Ferro afirma que el personal de BA nunca le informó de que le correspondía una indemnización. Dice que “nunca” volverá a volar con la aerolínea.

“Elegí BA en lugar de las compañías de bajo coste porque estaba seguro de que los servicios para los viajeros eran mejores”, afirma. “He descubierto que ya no es así”.

El 14 de abril, la organización de consumidores británica Which? escribió a la Autoridad de Aviación Civil, diciendo que tenía pruebas de clientes que BA no les informaba de sus derechos en cuanto a cancelaciones y retrasos de vuelos. Rory Boland, editor de Which? Travel, dijo en un comunicado: “Nuestra investigación descubrió que British Airways no informó a los pasajeros sobre su derecho a una compensación y dejó a las familias en una situación de gran desamparo al no redirigirlas”.

British Airways no respondió a una solicitud de comentarios de CNN, pero dijo a Which? Travel en un comunicado: “Siempre cumplimos con nuestras obligaciones legales”.

Boland dijo a CNN que el caos actual en el Reino Unido es, en su opinión, “peor que en muchos otros países”.

La falta de personal ha provocado escenas como esta en el Reino Unido, donde un agente de facturación de easyJet está de guardia mientras miles de pasajeros hacen cola en Manchester. Ryan Jenkinson/Story Picture Agency/Shutterstock

“Hay un problema a largo plazo en torno al empleo del personal y eso es difícil de superar, especialmente para las empresas de viajes que pagan salarios bajos”.

“He estado en contacto con algunos trabajadores de la aviación que fueron despedidos durante la pandemia. Se les ha ofrecido volver con peor sueldo y peores condiciones, y dicen: ‘No quiero, tengo un trabajo mejor’. A menos que los aeropuertos y las aerolíneas aumenten su oferta, tardarán mucho en aumentar la plantilla”.

El Brexit es, por supuesto, un tema famosamente divisivo en el Reino Unido y muchos de los que se oponen a él atribuyen los problemas actuales del país a la salida del Reino Unido de la UE.

Pero, cuando se trata del actual caos aeroportuario, hay un vínculo tangible, dice Kully Sandhu, director general de Aviation Recruitment Network, que encuentra personal para el sector en el Reino Unido.

“Solíamos recibir entre el 50% y el 60% de nuestras solicitudes de ciudadanos de la UE para nuestros puestos en el aeropuerto de Londres”, afirma.

“No tener esta mano de obra europea no solo ha causado problemas de contratación, sino que también significa que los aeropuertos tienen menos empleados que puedan hablar un idioma europeo. Esto era un beneficio importante y no tener esa facilidad puede repercutir en el tiempo que tardan los pasajeros en pasar por un aeropuerto”.

Sandhu también culpa a las restricciones de los viajes, que han llevado a los empresarios a utilizar al personal “cuando lo necesitan” en lugar de darles un trabajo regular, lo que ha provocado que cada vez más personas abandonen el sector.

¿En pocas palabras? “El personal de los aeropuertos ha encontrado oportunidades más estables y económicamente lucrativas y ha decidido no volver a trabajar en un mercado tan volátil”, afirma.

Sandhu predice que los niveles de personal de los aeropuertos tardarán “hasta 12 meses” en volver a los niveles anteriores a la pandemia en el Reino Unido.

Por su parte, Lucy Moreton, secretaria general del Sindicato de Servicios de Inmigración (ISU), declaró a la BBC que la Fuerza de Fronteras -que controla a las personas que entran en el Reino Unido- está “catastróficamente falta de personal”. El gobierno ha achacado los problemas al aumento de viajeros durante la Semana Santa.

Con informes de peleas físicas, pasajeros desmayados en las colas y miles de viajeros que ven cancelados sus vuelos cada día, muchos decidirán congelar ese viaje post-pandémico a Londres.

Mientras tanto, en Estados Unidos

Spirit y JetBlue se vieron muy afectadas la semana pasada. Scott Olson/Getty Images

No todo el mundo está tan deprimido. Hay que mantener la perspectiva, dice Courtney Miller, directora de análisis de The Air Current.

Para empezar, dice, tras dos meses de restricciones “podemos salir a volar”.

Pero admite que, sobre todo en EE.UU., la experiencia “apesta: es más cara, y está más marcada por la posibilidad de ser retrasada o cancelada”.

¿El problema? “Las cosas son grandes -demasiado grandes- y estamos luchando por ponernos al día”.

Miller afirma que el repentino repunte del mercado nacional estadounidense el pasado verano hizo que la demanda alcanzara el 70% de los niveles anteriores a la pandemia y las aerolíneas no tenían la infraestructura necesaria para responder. “Varias aerolíneas se hundieron”, dice, y añade que más de 5.000 pilotos dejaron (o se les pidió que dejaran) el sector en 2020, y los nuevos no están llegando lo suficientemente rápido.

Aunque la demanda se estancó durante el brote de ómicron, ahora ha vuelto con fuerza -en torno al 90% de los niveles de 2019, dice- y las aerolíneas simplemente no pueden seguir el ritmo.

“Volvemos a ver cancelaciones masivas y las aerolíneas están reduciendo los horarios. Las tarifas están por las nubes y a la gente le gusta hablar del precio del petróleo, pero no es por eso. El problema es que hay más gente que quiere volar que plazas”, afirma.

Miller siente más simpatía -o, quizás, comprensión- por las aerolíneas que la mayoría. Tenemos que darnos cuenta de la magnitud de lo que han pasado, dice: “El 98% de su negocio se ha desintegrado”. En comparación, la devastación tan comentada que causó el 11-S en la aviación redujo la industria en apenas un 10%.

Cuando un sector se queda en los huesos, dice, un problema inesperado -como las tormentas de Florida del pasado fin de semana, en las que JetBlue y Spirit suspendieron sus vuelos- “golpea de verdad”.

Las aerolíneas estadounidenses están reduciendo sus horarios de verano -en otras palabras, cancelando vuelos- en un intento de mejorar el problema. Por eso Miller recomienda reservar cuanto antes, para estar ya en el sistema si llegan los recortes.

“Si cancelan mi vuelo, tienen que buscarme otro; si espero, el riesgo corre de mi cuenta”, dice.

“Solo hay que reservar ahora”.

¿No estás en Estados Unidos y te sientes engreído? Malas noticias: dice que Estados Unidos va un año por delante de otros sectores turísticos occidentales.

“Podemos observar las economías occidentales y decir que esperamos una magnitud similar al entrar en la temporada alta”, dice.

“Los mercados europeos aún no han pasado por esa escasez extrema, pero este verano va a ser muy, muy revelador a medida que los pasajeros regresen”.

