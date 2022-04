El mundo del fútbol envía sus condolencias a Cristiano Ronaldo y su familia tras la noticia de la muerte de su hijo.

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El mundo del fútbol ofreció su apoyo a la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo y a su familia tras el anuncio este lunes de la muerte de su hijo.

La estrella del Manchester United y de Portugal había anunciado en octubre que esperaba gemelos con su pareja Georgina Rodríguez. En diciembre, anunciaron que esperaban un niño y una niña.

El United escribió a su jugador estrella, diciendo: “Tu dolor es nuestro dolor. Enviando amor y fuerza a ti y a la familia en este momento, Cristiano”.

Su compañero del Manchester United, Marcus Rashford, tuiteó este lunes: “Los pensamientos están contigo y con Georgina hermano. Lo siento mucho”.

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

La estrella femenina brasileña Marta escribió a Ronaldo en Instagram, diciendo: “Mucha fuerza para ti, tu pareja y toda tu familia”.

La exestrella de Brasil y tres veces ganador de la Copa del Mundo, Pelé, dijo: “Amigo mío, te envío mis oraciones y mis condolencias en este momento tan difícil. Que Dios consuele vuestros corazones e ilumine cada paso del camino”.

James Rodríguez, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, dijo: “Fuerza para ti y tu familia”.

El exfutbolista profesional y actual comentarista de televisión Gary Lineker tuiteó a Ronaldo: “Una noticia terriblemente triste. Sinceras condolencias para ti y tu familia”.

El Manchester City, club rival del United, tuiteó: “Todo el mundo en el Manchester City os envía nuestro más sentido pésame a ti y a Georgina”.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. 💙 — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Varios clubes de fútbol, además del Manchester City, publicaron en las redes sociales su apoyo a Ronaldo, entre ellos el Liverpool y el Leeds United.

El Liverpool escribió en Twitter: “Todos nosotros aquí en el Liverpool FC enviamos nuestras más profundas condolencias a ti, a Georgina y a la familia”. Más tarde, este martes, el Liverpool se enfrenta al United en un partido de la Premier League.

Mientras tanto, el Arsenal dijo: “Todos en el Arsenal enviamos nuestras más profundas condolencias a ti, a Georgina y a toda la familia. Os tendremos en nuestros pensamientos”.

El Sporting, primer club profesional de Ronaldo, escribió: “Mucha fuerza, Cristiano. La familia sportinguista está contigo”.

En un comunicado, el antiguo club del astro portugués, el Real Madrid, escribió: “El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de uno de los hijos que esperaban nuestro querido Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez”.

“El Real Madrid comparte el dolor de toda la familia y quiere mostrarles todo nuestro cariño y afecto”.

Otro de los exclubes de Ronaldo, la Juventus, dijo: “Nuestros pensamientos y oraciones están contigo, Georgina y toda la familia durante este tiempo”.

El club rival de la Premier League, el Tottenham, escribió en Twitter: “Todo el mundo en el Tottenham Hotspur envía nuestros pensamientos y condolencias a ti y a tu familia”.

El primer hijo de Ronaldo con Rodríguez, Alana Martina, nació en noviembre de 2017. También es padre de los gemelos Eva y Mateo, a los que dio la bienvenida a través de un vientre de alquiler en junio de 2017. El cariñoso padre también comparte a su hijo, Cristiano Jr, de 11 años, con una expareja que nunca ha sido nombrada públicamente.

