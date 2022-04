Johnny Depp testificó y dijo que nunca ha golpeado a una mujer

Alejandra Ramos

(CNN) — El actor Johnny Depp subió al estrado en un tribunal de Fairfax, Virginia, este martes, en su caso de difamación contra su exesposa Amber Heard.

“Mi objetivo es la verdad”, dijo Depp al principio de su intervención.

Depp, conocido por su trabajo en la franquicia “Piratas del Caribe”, demandó a Heard por US$ 50 millones en un tribunal del condado de Fairfax, Virginia, por un artículo de opinión publicado por el Washington Post en 2018 en el que ella escribió sobre su experiencia con el abuso doméstico.

El artículo se publicó aproximadamente dos años después de que Heard alegara que Depp le lastimó la cara después de arrojarle un teléfono en su casa de Los Ángeles. Depp negó la acusación y no fue acusado de ningún delito.

Depp reconoció en su testimonio que él y Heard tuvieron discusiones durante su relación, pero dijo: “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

También describió la tumultuosa relación de sus padres y el abuso verbal y físico que él y sus hermanos sufrieron por parte de su madre.

Depp no ​​fue mencionado por su nombre en el artículo de Heard. Aún así, Depp afirma que le provocó pérdidas financieras, incluida la eliminación de futuras películas de “Piratas del Caribe” después de haber liderado la franquicia durante 15 años.

“Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en cero punto seis segundos eres Quasimodo”, dijo Depp sobre cómo cambió su carrera después de que lo acusaron de abuso. “Yo no merecía eso y mis hijos tampoco, ni la gente que había creído en mí todos estos años”.

“Ella era demasiado buena para ser verdad”

El juicio comenzó la semana pasada. Depp dijo que su testimonio fue la “primera oportunidad” que tuvo “para hablar sobre este caso en su totalidad”.

Amber Heard habla con su abogado en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el martes.

Depp y Amber se conocieron en el set de “The Rum Diary” en 2009, se casaron en 2015 y se vieron envueltos en una polémica separación durante meses, con cargos de mal comportamiento presentados por ambas partes.

En su testimonio, Depp habló sobre el comienzo de su relación con Heard y dijo: “Por lo que recuerdo, ella era demasiado buena para ser verdad”.

“Era atenta, cariñosa, inteligente, amable, divertida, comprensiva. Teníamos muchas cosas en común”, dijo.

Depp dijo que Heard fue “maravillosa” durante algún tiempo entre un año y un año y medio. “Entonces las cosas simplemente comenzaron a cambiar, o las cosas comenzaron a revelarse, es una mejor manera de decirlo”.

La pareja resolvió su divorcio en agosto de 2016, publicando una declaración conjunta que decía en parte: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor”.

Heard no había tenido éxito en sus intentos de que se desestimara la demanda. Ella presentó una contrademanda por difamación de US$ 100 millones contra Depp en 2020, que está en curso.

A fines del año pasado, Depp perdió un caso en el Reino Unido contra News Group Newspapers y Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun, por un artículo que afirmaba que Depp era violento con Heard mientras estaban juntos. El Tribunal Superior del Reino Unido falló a favor del editor.

Los abogados del grupo periodístico argumentaron en documentos judiciales que Depp “golpeó a su esposa Amber Heard, causándole lesiones importantes y, en ocasiones, llevándola a temer por su vida”, citando pruebas, incluidas fotos, grabaciones de audio y mensajes de texto del propio Depp.

Durante el juicio, Depp dijo que las afirmaciones del tabloide de que era violento con Heard eran “completamente falsas”.

El juez Andrew Nicol dijo en su sentencia que se había demostrado que las afirmaciones del periódico eran “sustancialmente ciertas”.

Heard publicó una nota antes del juicio por difamación actual en sus cuentas verificadas de redes sociales, escribiendo: “Nunca nombré a [Depp], sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny”.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo”, escribió. “En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré en él más que nunca”.

