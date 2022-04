El Servicio Secreto de EE.UU. informa de un tiroteo con participación de oficiales cerca de la residencia de la embajada de Perú

urielblanco

(CNN) — El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) reportó un tiroteo en el que agentes de policía dispararon a un intruso cerca de la residencia de la embajada de Perú en Washington este miércoles por la mañana.

“Tiroteo con participación de agentes. Tras un enfrentamiento, agentes uniformados de la división dispararon a un intruso reportado en una residencia en el bloque 3000 de la calle Garrison NW poco antes de las 08:00. Agentes de información pública en camino a la escena. No se ha informado de ningún herido entre los agentes”, dijo el jefe de comunicaciones de la USSS, Anthony Guglielmi, en un tuit.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington también indicó que está acudiendo al lugar y que pronto se celebrará una reunión informativa con los medios de comunicación en el lugar de los hechos. Todavía no se conoce el momento concreto de la reunión informativa.

El jefe de la policía metropolitana de DC, Robert Contee III, dio una breve conferencia de prensa cerca del lugar del incidente en Washington y dijo que los agentes fueron llamados a un robo en progreso en los terrenos de la residencia de los embajadores peruanos.

El sospechoso no respondió a los disparos de las pistolas eléctricas de los agentes y falleció después de que los miembros de la división uniformada del Servicio Secreto tuvieran que disparar sus armas luego de que las pistolas eléctricas no lo sometieran.

Contee dijo que los miembros de la división uniformada del Servicio Secreto fueron convocados al lugar justo antes de las 8:00 am hora del este de esta mañana en respuesta a una llamada de un “robo en progreso”.

Al llegar, los agentes “localizaron a un individuo que se encontraba en la parte trasera de la residencia del embajador de Perú. Una vez que los agentes se encontraron con este individuo en la parte trasera, se enteraron que el individuo había destrozado varias ventanas de la parte trasera de la residencia. Se encontraron con esta persona, sacaron sus armas de servicio menos letales —sus pistolas eléctricas—. Esta persona estaba sosteniendo una estaca de metal. Los agentes dispararon las pistolas eléctricas, pero no surtieron efecto y, como estas armas no surtieron efecto, los agentes acabaron sacando sus armas de servicio, disparando y esta persona ha fallecido”, dijo Contee.

El encuentro entre los agentes y el sospechoso se produjo en el “patio trasero” de la residencia, según Contee.

El sospechoso fue descrito como un hombre adulto de entre 20 y 30 años y no hay indicioes de que fuera conocido por las fuerzas del orden antes de este incidente, dijo Contee, añadiendo que actualmente no hay tampoco indicios de que supiera que estaba en la residencia del embajador, y no está claro en este momento si hizo la entrada, dijo Contee.

Contee dijo que los miembros del equipo de investigación de la fuerza MPD están manejando la investigación como un oficial de disparos involucrados. El MPD también está trabajando con sus socios del Servicio Secreto de EE.UU. para investigar esto.

Contee dijo que el embajador y su esposa estaban allí en ese momento, pero resultaron ilesos.

Los agentes fueron trasladados al hospital de la zona para ser evaluados y no presentan lesiones que pongan en peligro su vida.

