Las 5 frases más impactantes de Johnny Depp en su testimonio contra Amber Heard

macamilarincon

(CNN Español) — El testimonio de Johnny Depp en el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard ha revelado desde acaloradas discusiones e incidentes violentos ––que escalaron al punto de un dedo cortado–– hasta el consumo de alcohol del actor y las secuelas que ha sufrido su carrera. Depp demandó a Heard por US$ 50 millones debido a un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que habla de “abuso doméstico”. Si bien no mencionó a Depp en la publicación, él asegura que perdió múltiples proyectos a causa de eso y que afectó su vida.

Johnny Depp concluye su testimonio en caso de difamación contra Amber Heard

Tanto Heard como Depp, quienes se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016, se acusan de violencia física durante su relación. Ambos niegan las afirmaciones del otro.

Durante cuatro días, Johnny Depp subió al estrado para declarar en el caso, y respondió preguntas de su abogada y del defensor de Heard. También se reprodujeron grabaciones de algunos altercados que sostuvo la pareja, y el actor ahondó en detalles de su relación con Heard.

Las cuatro claves del juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard hasta ahora

Ahora que su testimonio concluyó, te dejamos las 5 frases más impactantes de Depp ante la corte.

1. “Sí, lo soy”: una víctima de violencia doméstica

En el último día que Johnny Depp subió al estrado, su abogada Jessica Meyers reprodujo la grabación de una conversación entre el actor y Heard en 2016. Allí Heard expresa su preocupación por recuperar su reputación, tras los informes de prensa sobre abusos en su relación. En un momento se escucha que ella le dice a Depp: “Dile al mundo, Johnny, diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'”.

Psicóloga analiza juicio de Johnny Depp y Amber Heard 1:18

Cuando la grabación termina, la abogada de Depp le pregunta: “¿Cuál es tu respuesta cuando la señorita Heard dice ‘Dile al mundo, Johnny, diles que tú, Johnny Depp, un hombre, también eres víctima de violencia doméstica'”. La respuesta del actor fue directa: “Digo que sí, lo soy”.

2. “La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”

Ese mismo día, a Depp también lo interrogó el defensor de Heard, Ben Rottenborn. El abogado indagó sobre las grabaciones de audio de sus discusiones con su exesposa. Y, en ese sentido, le preguntó al actor si Heard era la única persona para quien su abuso de alcohol había sido un problema.

De “The Rum Diary” a la corte: una cronología de la relación de Johnny Depp y Amber Heard

“Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo”, respondió Depp. “La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”, completó.

3. “No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo”

Depp también testificó que sufrió un corte en su dedo por vidrios rotos en 2015, después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. El actor dijo que buscó atención médica, pero comentó en el tribunal que en ese momento dijo a otras personas que se había lesionado el dedo al golpearse con una puerta.

“No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo”, dijo durante su testimonio. “No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos”, añadió.

Johnny Depp habla sobre su dedo amputado durante el caso por difamación contra Amber Heard

Al recordar el suceso, Johnny Depp relató: “Ella arrojó la botella grande y esta hizo contacto [con su mano] y se hizo añicos por todas partes. Luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada”.

El actor también dijo que se había sometido a múltiples cirugías por la lesión en su dedo y que había contraído Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) durante la recuperación. El SARM provoca infecciones por estafilococo que son resistentes a algunos antibióticos y a menudo son difíciles de tratar. El Dr. David Kipper, que ha tratado a Depp, corroboró partes de la historia de Depp en una declaración que se reprodujo en la corte.

Claves para entender el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard 5:53

Los abogados de Heard se han referido a las declaraciones que Depp hizo a los médicos de urgencias en ese momento para argumentar que Depp se cortó su propio dedo. El actor lo niega. Ahora bien, cuando se le preguntó sobre sus acciones tras sufrir la lesión, incluyendo haber utilizado su dedo herido para escribir en las paredes con una mezcla de su sangre y pintura, Depp confirmó que lo había hecho.

4. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”

Las discusiones entre Depp y Heard fueron una de las piedras angulares del testimonio del actor. Y varias grabaciones de esos altercados se han reproducido en la corte. Si bien Depp reconoció que peleaban con frecuencia, aseguró: “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Así ha sido la historia de Johnny Depp y Amber Heard: una separación conflictiva, denuncias de abuso y juicio por difamación

El actor también dijo que se defendió físicamente en algunas ocasiones, al mencionar de un incidente en el que Heard dijo que se había lesionado la nariz. Depp declaró ante el tribunal que su cabeza se chocó con la frente de Heard mientras trataba de “contenerla”.

“No hubo un cabezazo intencionado”, dijo el actor.

5. “Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo. No merecía eso”

La carrera de Johnny Depp también fue uno de los temas que se abordaron durante su testimonio. El actor señaló que las declaraciones de Heard impactaron su trabajo y que su carrera sufrió cambios en medio de los señalamientos de abuso. “Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”, dijo Depp. “Yo no merecía eso y mis hijos tampoco, ni la gente que había creído en mí todos estos años”, añadió.

En el estrado, Depp también respondió una serie de preguntas sobre Piratas del Caribe, la popular franquicia que protagonizó durante cinco películas a lo largo de 15 años, y su posición en ellas.

Juicio de Johnny Depp y Amber Heard: ¿cómo empieza la batalla legal? 2:43

Rottenborn, el abogado de Heard, argumentó que Depp era consciente de que “probablemente estaba fuera” de la sexta película o de que Disney abandonaría o reduciría su papel en ella, antes de la publicación del artículo de opinión de Heard. Depp lo negó.

“Sería un verdadero tonto si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la señora Heard. Tanto si mencionaron mi nombre como si no”, dijo el actor en el estrado.

Con información de Chloe Melas, Marianne Garvey, Lisa Respers France, Sandra Gonzalez y Rob Picheta, todos de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.