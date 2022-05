El juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard se reanuda el lunes

urielblanco

(CNN) — El juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard concluyó el viernes su tercera semana en un tribunal de Virginia.

Depp está demandando a Heard, su exesposa, por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que ella escribió para The Washington Post en el que se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actor.

Tanto Heard como Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados entre 2015 y 2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

Se espera que el juicio, que comenzó el 11 de abril, dure seis semanas. Heard aún no ha declarado.

A la espera del regreso a los tribunales el lunes, aquí tenemos un vistazo a lo que ocurrió la semana pasada en el juicio.

Depp dice que es víctima de abuso doméstico

Depp concluyó el lunes su cuarto y último día de testimonio en el juicio. La abogada de Depp, Jessica Meyer, reprodujo una grabación de 2016 de una conversación entre la expareja en la que Heard expresaba su preocupación por recuperar su reputación tras las informaciones de la prensa sobre abusos en su relación.

“¿Qué respondiste cuando la Sra. Heard dijo: ‘Díselo al mundo, Johnny. Diles, Johnny Depp, que yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de la violencia doméstica’?”, Meyers le preguntó a Depp.

“Dije: ‘Sí, lo soy'”, respondió Depp.

Johnny Depp declarando el 25 de abril.

Bocetos en el tribunal

A lo largo de la semana, la exestrella de Piratas del Caribe fue vista haciendo garabatos durante los descansos.

En un momento dado se vio a Depp dibujando con marcadores rosas y morados. Durante otro momento, dibujó un boceto en una nota Post-it y lo compartió con su abogado.

Testimonio “bizarro”

El miércoles, Alejandro Romero, quien trabajó como portero en el antiguo edificio de apartamentos de Depp y Heard, dio un testimonio grabado desde el interior de su auto en el que se le vio fumando y conduciendo en un momento dado.

El abogado de Heard lo calificó de “bizarro”.

La jueza Penney Azcarate calificó el momento como una “primicia”.

“Solo tengo que decir que nunca he visto eso antes. He visto muchas cosas, pero nunca he visto eso”, dijo la jueza Azcarate.

El exagente de Depp

En una declaración grabada para el tribunal, el exagente de Depp Christian Carino testificó que cree que las acusaciones de violencia doméstica hechas por Heard contra Depp le costaron al actor futuras películas de “Piratas del Caribe”.

Johnny Depp en la película de 2003 “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra”.

“Mi opinión es que las acusaciones de Amber habrían tenido el impacto más dramático en su reputación fuera de la pantalla. No estoy hablando de ninguna acusación específica”, dijo Carino.

Carino comenzó a representar a Depp en octubre de 2016, y en un momento dado representó a Depp y a Heard al mismo tiempo.

Un abogado de Heard presionó a Carino sobre otros problemas que Depp pudo haber tenido mientras trabajaba en anteriores películas de Piratas.

“Soy consciente de que se retrasa, pero se ha retrasado en todo su vida”, dijo Carino. “Creo que es problemático para todo el mundo, pero todo el mundo ha aprendido a producir una película para lidiar con ello”.

ACLU

Terrace Dougherty, consejera general de la American Civil Liberties Union (ACLU), testificó en una declaración grabada reproducida el jueves sobre la estrecha participación de la ACLU en la redacción y colocación del artículo de opinión escrito por Heard que está en el centro del caso de Depp.

Dougherty dijo que miembros del personal de la ACLU escribieron un borrador inicial del artículo para Heard, centrado en la concienciación sobre la violencia de género. Heard es embajadora de la organización.

Amber Heard, de vuelta a la sala del tribunal el 26 de abril.

Dougherty dijo que recordaba numerosos correos electrónicos de ida y vuelta con el personal de la ACLU y los abogados de Heard.

“Sugirieron que se editara el artículo de opinión en relación con los asuntos incluidos en el NDA (un acuerdo de no divulgación del divorcio de Heard y Depp)”, dijo Dougherty.

El personal de la ACLU trabajó para colocar el artículo de opinión en consulta con el equipo de Heard, dijo Dougherty, y que Heard quería que el artículo saliera justo después del estreno de Aquaman, una estrategia con la que la ACLU estaba de acuerdo.

“Desde la perspectiva de la ACLU, Amber está a punto de recibir una cantidad increíble de prensa y estar en el ojo público, así que qué mejor momento que ahora para publicar este artículo de opinión para que genere un número significativo de lectores sobre nuestros temas”, dijo Dougherty.

Dougherty también testificó sobre las donaciones recibidas por Heard o en su nombre, después de que ella prometiera públicamente donar la totalidad de su acuerdo de divorcio de US$ 7 millones de Depp a organizaciones benéficas, incluida la ACLU.

Dougherty dijo que Heard acordó pagar a la ACLU US$ 3,5 millones en el curso de varios años. La propia Heard ha pagado US$ 350.000, Depp pagó US$ 100.000 en su nombre, US$ 350.000 fueron pagados de un fondo Fidelity asesorado por donantes en nombre de Heard, y que su exnovio, Elon Musk, pagó US$ 500.000 de un fondo Vanguard asesorado por donantes en su nombre.

Hasta la fecha, Dougherty testificó que han recibido US$ 1,3 millones de Heard o en su nombre. Los pagos se detuvieron después de 2019.

Dougherty dijo que no tiene ninguna indicación de que Heard no tenga intención de pagar el resto de su donación prometida.

