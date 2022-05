Dentro del hotel espacial que abrirá sus puertas en 2025

Alexandra Ferguson

(CNN) — Despertar en una elegante habitación de hotel con una vista al sistema solar podría ser el futuro de los viajes, al menos si lo dejamos en manos de la empresa espacial Orbital Assembly.

La empresa estadounidense reveló nueva información y conceptos para su hotel, diseños que han estado “en órbita” desde 2019.

El concepto futurista presentado originalmente por la empresa californiana Gateway Foundation, y llamado entonces Estación Von Braun, consiste en varios módulos conectados por ascensores que conforman una rueda giratoria que orbita alrededor de la Tierra.

El proyecto está ahora a cargo de Orbital Assembly Corporation, una empresa de construcción espacial que cortó lazos con Gateway.

Diseños de hoteles espaciales: Orbital Assembly Corporation planea construir dos estaciones espaciales, Voyager y Pioneer. Orbital Assembly planea que la estación Voyager albergue hasta 400 personas y se inaugure en 2027, mientras que la estación Pioneer, con capacidad para 28 personas, podría estar en funcionamiento para 2025.

El plan de Orbital Assembly es lanzar no una, sino dos estaciones espaciales con alojamiento para turistas: la estación Voyager, el diseño original rebautizado, ahora tendrá capacidad para alojar a 400 personas en su lanzamiento en 2027, mientras que el nuevo concepto para la estación Pioneer albergará a 28 personas, podría estar en funcionamiento en apenas tres años.

El objetivo, según Orbital Assembly, es gestionar un “parque industrial” espacial que cuente con oficinas y alojamiento para turistas.

El turismo espacial parece estar más cerca que nunca: el año pasado, el multimillonario fundador de Virgin, Richard Branson, se lanzó al espacio suborbital con su empresa Virgin Galactic, mientras que el actor de Star Trek, William Shatner, se convirtió en la persona de mayor edad en el espacio gracias a una excursión con Blue Origin.

La edad de oro del turismo espacial está “a la vuelta de la esquina”

Pero los viajes espaciales siguen teniendo un costo impactante, lo que hace que a muchos nos cueste si quiera pensar en pasar nuestras vacaciones fuera de este mundo.

Tim Alatorre, director de operaciones de Orbital Assembly, cree que esta barrera desaparecerá una vez que gane tracción el turismo espacial.

“El objetivo siempre ha sido posibilitar que un gran número de personas vivan, trabajen y prosperen en el espacio”, dijo Alatorre a CNN Travel en una nueva entrevista.

Un hogar lejos de casa

Orbital Assembly afirma que las estaciones espaciales contarán con espacio para oficinas y alojamiento.Crédito: Orbital Assembly

Alatorre dice que el atractivo del nuevo concepto de Estación Pioneer es que su escala más pequeña hace que se pueda realizar antes.

“Nos va a dar la oportunidad de que la gente empiece a experimentar el espacio a mayor escala, más rápidamente”, dijo.

Tanto en la Estación Pioneer como en la Estación Voyager también se podrán alquilar oficinas e instalaciones de investigación.

Según Alatorre, Orbital Assembly sale ganando, ya que muchos de sus objetivos a corto plazo dependen de la financiación.

Orbital Assembly prevé que ambas estaciones funcionen como una rueda giratoria que orbita alrededor de la Tierra.

En una entrevista de 2019 con CNN Travel, Alatorre explicó que la física de la estación Voyager funciona como una cubeta de agua que gira.

“La estación gira, empujando el contenido de la estación hacia los extremos, de forma muy parecida a como se puede hacer girar una cubeta de agua: el agua empuja hacia dentro y se queda en su sitio”, dijo.

Cerca del centro de la estación no habría gravedad artificial, pero a medida que se desciende hacia el exterior de la estación, la sensación de gravedad aumentará.

En principio su idea no ha cambiado, dijo Alatorre más recientemente. Pero, explicó, como la estación Pioneer será más pequeña, su nivel de gravedad será diferente. Seguirá habiendo lo que él llama las “comodidades” de la gravedad artificial, como las duchas, la posibilidad de comer y beber sentado… pero los espacios con menos gravedad permitirán disfrutar aún más de las excentricidades espaciales.

Orbital Assembly prevé unos interiores no muy diferentes a los de la Tierra, pero con unas vistas espaciales increíbles.Crédito Orbital Assembly

Las imágenes de los interiores de ambas estaciones sugieren un diseño interior similar al de un hotel de lujo en la Tierra, pero con unas vistas fuera de este mundo.

Alatorre, que tiene formación en arquitectura, dijo anteriormente que la estética del hotel era una respuesta directa a la película de Stanley Kubrick “2001: A Space Oddisey”, que él calificó de “casi un modelo de lo que no se debe hacer”.

“Creo que el objetivo de Stanley Kubrick era resaltar la división entre la tecnología y la humanidad y por eso, a propósito, hizo las estaciones y las naves muy estériles y limpias y alienígenas”.

El nombre original del hotel espacial, Estación Von Braun, se eligió porque el concepto se inspiró en los diseños de hace 60 años de Wernher von Braun, un ingeniero aeroespacial que fue pionero en la tecnología de cohetes, primero en Alemania y después en Estados Unidos.

Mientras vivía en Alemania, von Braun participó en el programa nazi de desarrollo de cohetes, por lo que dar su nombre al hotel espacial era una elección controvertida.

“La estación no tiene nada que ver con él. Está basada en su diseño, y nos gustan sus contribuciones a la ciencia y el espacio”, dijo el antiguo CEO de Orbital Assembly, John Blincow, que ya no está asociado a la empresa, en una entrevista con CNN Travel en 2021. “Pero la Estación Voyager es mucho más que eso. Es el material del futuro. Y queremos un nombre que no tenga esas connotaciones”.

“No solo para los ricos”

Orbital Assembly dice que el concepto no es únicamente para los ricos. Crédito: Orbital Assembly

Las visitas al espacio se han hecho más habituales en el último año, gracias a los viajes organizados por Virgin Galactic, Blue Origin y la empresa de Elon Musk, SpaceX. Alatorre dijo que su equipo ha “hablado con casi todo el mundo” en la industria espacial sobre la colaboración.

“Pero lo único que les falta a todas estas empresas es el destino, ¿no?”, dijo Alatorre. “Es algo así como si quieres ir a ver el Gran Cañón y lo ves de pasada y vuelves a casa”.

La Estación Espacial Internacional ha hospedado a turistas en el pasado, incluido el primer turista espacial del mundo, Dennis Tito, en 2001. Pero Alatorre sugiere que la EEI es principalmente un lugar de trabajo e investigación, y el hotel espacial de Orbital Assembly sirve a un nicho diferente.

“No va a ser como si fueras a una fábrica o a un centro de investigación”, dijo. En cambio, debe sentirse como un “sueño de ciencia ficción”.

“No hay cables por todas partes, es un espacio cómodo donde te sientes como en casa”, añadió.

A medida que los multimillonarios inyectan dinero en el espacio, también crece la reacción contra el turismo espacial, ya que muchos sugieren que el dinero podría gastarse mejor en la Tierra.

En respuesta a esta crítica, Alatorre sugirió que “muchas tecnologías que cambian la vida” provienen de la exploración espacial, como el GPS.

Turismo espacial: las diferencias entre las misiones de SpaceX, Virgin Galactic y Blue Origin

Alatorre también planteó que vivir en el espacio implicará crear “sociedades sostenibles”.

“Este tipo de sistemas cerrados van a cambiar la cultura, la forma en que la gente piensa en la utilización de los recursos”, dijo.

“Nuestro entorno no es solo la Tierra, es todo el sistema solar. Y hay tantos recursos ahí fuera, que cuando empecemos a utilizarlos y capitalizarlos, eso va a cambiar y mejorar el nivel de vida aquí en la Tierra”.

A pesar de que en estos momentos el costo de un viaje al espacio es elevado, según Alatorre, el turismo espacial no será solo para multimillonarios.

“Estamos haciendo todo lo posible para que el espacio sea accesible a todos, no solo para los ricos”, dijo.

Además del costo, hay otros obstáculos para crear una comunidad espacial, dijo Alatorre, como calcular la cantidad de gravedad artificial que se necesitará, y cumplir las directrices actuales sobre la exposición a la radiación espacial.

Pero como los turistas no se quedarían necesariamente más de un par de semanas, Alatorre sugirió que esto no afectaría a los visitantes, y sería más un problema para quienes trabajen en las estaciones.

Jeffrey A. Hoffman, exastronauta de la NASA que ahora trabaja en el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, dijo a CNN Travel el año pasado que un gran obstáculo para el turismo espacial sería el temor a la seguridad.

Pero Hoffman sugirió que, al igual que con los viajes aéreos, un historial de seguridad consistente hará que el concepto se popularice, incluso con el riesgo continuo de accidentes.

“Me entusiasma la idea de que muchas, muchas más personas puedan vivir la experiencia de estar en el espacio, y espero que traigan a la Tierra un nuevo sentido de su relación con nuestro planeta”, dijo Hoffman, quien sugirió que la publicidad boca a boca también será clave.

“Cuando se corra la voz y estos primeros viajeros cuenten sus historias, no se podrá mantener a la gente alejada”, dijo.

Alatorre, por su parte, cree que el turismo espacial apenas está comenzando.

“Para la gente que es detractora o que duda, lo que siempre he dicho es: ‘Dennos tiempo. Va a suceder, pero no sucederá de la noche a la mañana. Y espérennos, pruébennos. Y les mostraremos lo que hacemos a medida que avancemos y entonces podrán juzgar”.

