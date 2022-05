Nike lanza los zapatos deportivos ‘Mambacita Sweet 16’ en homenaje a Gianna Bryant por su cumpleaños

urielblanco

(CNN) — Nike lanzó una edición especial de zapatos deportivos llamada “Mambacita Sweet 16” para rendir homenaje a Gianna “Gigi” Bryant, en el que hubiera sido su cumpleaños número 16.

“Estoy muy feliz con la forma en que salieron estas zapatillas deportivas Mambacita en honor a mi hija Gigi”, escribió Vanessa Bryant en Instagram. Los zapatos cuentan con un patrón de piel de serpiente negra para representar “la mentalidad Mambacita de Gigi”.

“Los ‘Mambacita Sweet 16’ están inspiradas en su espíritu resiliente y en el amor que tenía, no solo por el juego, sino por su familia, sus amigos y su comunidad”, dijo Bryant en una nota publicada en su Instagram. “Parte de su legado consiste en construir un futuro mejor para todas las niñas y mujeres en el deporte, paso a paso”.

“El legado que Kobe y Gianna Bryant construyeron”

Gianna y su padre, la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, murieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020. Como su padre, Gianna también era una talentosa jugadora de de ese deporte y aspiraba llegar a la WNBA. A principios de este año, Vanessa Bryant anunció que había llegado a un acuerdo con Nike para crear ropa en honor a Kobe, apodado la “Black Mamba”.

“Las Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16’ honran el legado que Kobe y Gianna ‘Gigi’ Bryant construyeron”, escribió Nike en un comunicado que anunció el lanzamiento. “Uno que impulsó a todas las generaciones a continuar su camino por ser mejores, por ellos mismos y por el juego que nos une a todos”, agregó.

Las ganancias que se obtengan de estos zapatos deportivos se destinarán a la Mamba & Mambacita Sports Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a honrar el legado de Kobe y Gianna apoyando a los atletas menos favorecidos, según Nike.

El modelo se agotó en 2 minutos, según una publicación de la fundación en Instagram.

