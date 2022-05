La agente correccional acusada de ayudar a un sospechoso de asesinato a escapar de la cárcel tenía una “relación especial” con él, dice el sheriff

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Una agente correccional de Alabama desaparecida y señalada de ayudar a un acusado de asesinato a escapar de la cárcel la semana pasada tenía una “relación especial” no física con él que incluía permitirle privilegios mientras estaba encarcelado, dijo un sheriff este martes.

La relación entre Vicky White, subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale, en el noroeste de Alabama, y ​​el ahora fugitivo Casey White se confirmó en parte a través de pistas de reclusos en el centro de detención del condado, dijo a CNN el sheriff Rick Singleton.

“Hemos confirmado a través de fuentes independientes y otros medios que, de hecho, hubo una relación entre Casey White y Vicky White fuera de su horario normal de trabajo, no contacto físico, sino una relación de naturaleza diferente”, dijo Singleton.

“Nos dijeron que Casey White obtuvo privilegios especiales y fue tratado de manera diferente a los otros presos mientras estuvo en el centro”, dijo Singleton.

Un preso acusado de asesinato y una agente correccional desaparecieron en Alabama: lo que sabemos del caso

Las autoridades están buscando tanto a Vicky White como a Casey White, que no son parientes, luego de que la agente correccional saliera el viernes por la mañana del centro de detención del condado de Lauderdale con el preso de 38 años mientras estaba esposado y encadenado en su patrulla, dijo el sheriff.

Se emitió una orden de arresto contra Vicky White por cargos de permitir o facilitar la fuga en primer grado, dijo Singleton este lunes.

Vicky White dijo que llevaría a Casey White a un juzgado para una evaluación de salud mental y luego recibiría atención médica porque no se sentía bien. Posteriormente, las autoridades descubrieron que no se programó una audiencia ni una evaluación para Casey White ese día, y Vicky White nunca llegó al centro médico. Su patrulla fue encontrada abandonada el viernes por la mañana en el estacionamiento de un centro comercial, a menos de una milla del centro de detención.

La situación ha dejado en estado de shock a los compañeros de trabajo de Vicky White. El día que desapareció iba a ser su último día de trabajo después de casi dos décadas en el departamento, dijo Singleton. Presentó su documentación de jubilación la semana pasada, vendió su casa hace aproximadamente un mes y había pensado en mudarse a la playa, agregó.

“Todos sus compañeros de trabajo están devastados. Nunca hemos tenido una situación como esta con Vicky White. Era una empleada ejemplar”, dijo Singleton a Ryan Young de CNN este lunes. Anteriormente, Singleton dijo que la agente de correccionales tenía “un historial impecable” y que era “una empleada ejemplar”.

El sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton, sostiene una foto de Casey White.

“Si ella hizo esto voluntariamente y todo indica que lo hizo… Supongo que estamos tratando de aferrarnos a la última gota de esperanza de que tal vez por alguna razón fue amenazada e hizo esto bajo coacción, pero absolutamente me sentiría traicionado”, dijo Singleton.

El fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, le dijo a CNN que trabajó con Vicky White casi a diario durante 17 años y que habló con ella por última vez el día antes de que desapareciera.

“Le habría confiado mi vida”, dijo. “Estoy muy decepcionado de ella. Confiaba en ella y explotó esa confianza”.

Vicky White había estado viviendo con su madre durante las últimas cinco semanas después de vender su casa, pero nunca mencionó su jubilación ni a Casey White, dijo la madre, Pat Davis, a WAAY, afiliada de CNN. “Nunca escuché sobre él, nunca vi su foto, nada. No sabía nada sobre él”, dijo Davis al medio.

Pat Davis dijo que no cree en la situación y quiere que su hija regrese a casa.

Familia y compañeros de una agente correccional están “desolados” luego de que se le acusara de ayudar a escapar de la cárcel a un sospechoso de asesinato

“No sabemos si fue tomada por la fuerza o si participó voluntariamente en esto. Pero solo la queremos de vuelta, eso es todo lo que queremos”, dijo Pat Davis a WAAY.

Sheriff: “Me sorprendería que siguieran en Alabama”

El video muestra que la patrulla de Vicky White se detuvo, unos ocho minutos después de salir de la cárcel, en una intersección a unas dos cuadras del estacionamiento del centro comercial donde la encontrarían abandonada, dijo Singleton.

Eso indica que el automóvil fue conducido directamente al estacionamiento y el conductor nunca intentó ir al juzgado, dijo el sheriff.

Pero el video no muestra lo que sucedió después de que el auto llegó al estacionamiento.

Singleton le dijo a CNN que cree que la pareja salió del lote en un segundo vehículo, tal vez trasladándose a un vehículo que estaba allí o siendo recogido por alguien.

El Ford Edge 2007 dorado/cobre fue el último automóvil en el que se cree que Vicky White y Casey White fueron vistos por última vez el 29 de abril de 2022.

El Servicio de Sheriffs de EE. UU. dijo este martes que la pareja fue vista por última vez el 29 de abril en Rogersville, Alabama, en un Ford Edge 2007 dorado/cobre con placas desconocidas de Alabama.

“Me sorprendería que siguieran en Alabama”, dijo el sheriff. Señaló que los funcionarios en las fronteras de México y Canadá han sido notificados de la búsqueda.

Vicky White tendría dinero de la reciente venta de su casa, pero la documentación de su fondo de jubilación aún no se había procesado, dijo Singleton.

El Servicio de Sheriffs de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta US$ 15.000 por información que conduzca a la ubicación del preso desaparecido (US$ 10.000) y la agente (US$ 5.000).

Casey White mide 1,82 metros y aunque puede haber cambiado su apariencia desde que salió de la cárcel, su altura aún lo hará sobresalir, dijo este lunes el sheriff federal Marty Keely.

El preso y la agente deben considerarse peligrosos y pueden estar armados con un rifle AR-15 y una escopeta, dijo Marshals en un comunicado de prensa del martes.

Las autoridades buscan a una agente correccional y un recluso que nunca llegaron a la corte en Alabama, Estados Unidos

El preso que se fugo es “extremadamente peligroso”

Casey White es “una persona extremadamente peligrosa”, dijo Singleton.

Cumplía 75 años de prisión por una serie de delitos en 2015, incluido un allanamiento de morada, robo de auto y una persecución policial, según el Servicio de Sheriffs.

Fue transferido de una prisión estatal al centro de detención del condado de Lauderdale el 25 de febrero para asistir a audiencias judiciales por dos cargos de homicidio capital que enfrenta en relación con la muerte por apuñalamiento de Connie Ridgeway, de 58 años, en 2015, dijo el Servicio de Sheriffs.

Confesó el crimen en 2020 y luego se declaró inocente, según el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly.

Casey White cumplía una condena de 75 años por una serie de delitos y estaba a la espera de un juicio por asesinato capital.

“Suponemos que él está armado porque ella estaba armada”, dijo Singleton sobre Casey White. El sheriff advirtió a las personas que no se acerquen al preso si lo ven y que llamen a la policía.

En 2020, mientras Casey White estaba detenido en el centro de detención del condado de Lauderdale, las autoridades se enteraron de que planeaba escapar de la cárcel y tomar un rehén, dijo Singleton.

“Lo sacudimos y encontramos una espiga en su poder, una espiga es un cuchillo de prisión. Y lo recuperamos. Inmediatamente lo enviamos de regreso al Departamento Correccional”, dijo Singleton este lunes.

La cárcel estableció entonces una política que ordenaba que dos ayudantes jurados acompañaran a los presos en todo momento, incluso durante el transporte al juzgado, pero “enfatizamos esa política con él”, dijo Singleton.

Vicky White violó la política al salir de la cárcel sola con Casey White, pero como era la segunda al mando en el centro, otros agentes no se opusieron, dijo Singleton. “Como era la jefa y encargada del transporte, simplemente informó al agente de registro de que iba a llevarlo al juzgado y lo iba a dejar, lo que constituyó una violación flagrante de la política. Pero estoy seguro de que, como era su jefa, el funcionario de registro no la cuestionó”, señaló.

Como parte de su trabajo, Vicky White “recorría con frecuencia los bloques de celdas, tiene contacto con todos los reclusos en un momento u otro”, dijo Singleton. “Pero en cuanto a una relación romántica o algo así, no tenemos ninguna evidencia o prueba de que ese fuera el caso, aunque es una posibilidad”, añadió.

Chuck Johnston, Elizabeth Wolfe, Laine Mackey, Nadia Romero y Maria Cartaya de CNN contribuyeron a este reporte

