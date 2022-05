Cómo sobrevivir al ataque de un caimán, o mejor aún, evitarlo por completo

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Jeffrey Heim se despertó el 30 de mayo de 2021 con una cosa en mente: los tiburones. Específicamente, dientes de tiburón. Son su pasión y su negocio. Un intento fallido el día anterior de encontrar alguno solo alimentó su obsesión por encontrarlos en su próxima salida, le dijo a CNN Travel recientemente.

Entonces, en un domingo caluroso y soleado en el condado de Sarasota, Florida, Heim, de 25 años, se dirigió a un lugar del río Myakka a unos 45 minutos del Golfo de México.

Había estado ahí numerosas veces y se sentía cómodo al sumergirse en sus aguas turbias para encontrar dientes de megalodones extintos en el lecho del río.

Se puso el traje de neopreno, la máscara, las aletas y el snorkel y entró al agua desde la orilla, no lejos de un restaurante a la orilla del río.

Heim se deslizó bajo la superficie. No llevaba más de un minuto cuando sintió algo. Algo malo.

“No escuché nada, no vi nada. Me sentí como un objeto de fuerza contundente, como alguien… balanceando un bate de béisbol y golpeándome la cabeza. Pero sobre todo lo que sentí fue lo que pensé que era un enorme bote simplemente chocando contra mí y tirando de mí hacia abajo”.

Para su sorpresa, no era un barco.

Estaba en el agua, solo y cara a cara con un caimán.

Ataques de caimanes: raros pero fascinantes

Los caimanes toman el sol en la ciudad de Florida, condado de Miami-Dade. Todos los condados de Florida tienen caimanes. (Luca Nichetti/EyeEm/Getty Images)

Heim se encontraba en una situación que muchas personas probablemente temen, pero que muy pocas experimentan: el ataque de un caimán.

Se estima que hay 5 millones de caimanes americanos salvajes repartidos en 10 estados del sureste y más allá, incluidas partes de Carolina del Norte e incluso el extremo sureste de Oklahoma.

Luisiana tiene aproximadamente 2 millones de caimanes salvajes en un estado de aproximadamente 4,65 millones de personas. Florida tiene aproximadamente 1,25 millones de caimanes (y más de 1.000 cocodrilos americanos). Georgia tiene alrededor de un cuarto de millón.

Algunos de estos caimanes habitan lugares donde vive mucha gente y muchos otros vacacionan, como lagos y ríos en todo Florida y la costa de Carolina del Sur.

Sin embargo, los ataques de caimanes no son tan frecuentes y las muertes son aún menos frecuentes (los ataques mortales de perros, caballos y otros mamíferos son más comunes).

Hubo 442 incidentes de mordeduras no provocadas en Florida desde 1948 hasta 2021, y 26 de estas mordeduras provocaron la muerte de personas, según la Comisión de Conversación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Resulta que los caimanes, en condiciones naturales, simplemente no están tan interesados en las personas, según Kimberly Andrews, experta en caimanes y serpientes con un doctorado en ecología de la Extensión Marina de la Universidad de Georgia y Georgia Sea Grant y que administra su Laboratorio de Ecología Costera.

“No somos su presa. Si lo piensas bien, es bastante peligroso atacarnos. Tenemos brazos y piernas. Podemos pararnos erguidos. Podemos caminar, podemos nadar… No somos un buen animal para pelear con él”.

“A menos que sean confrontados, se quedarán en su propio territorio”.

No obstante, la gente sigue fascinada por tales posibles encuentros.

Reputación exagerada

Los caimanes y la gente se mezclan, especialmente en los campos de golf del sudeste, como estos pequeños en el torneo RBC Heritage de abril en Hilton Head Island, Carolina del Sur. Los expertos dicen: déjalos en paz y ellos te dejarán en paz.

Andrews quiere disipar la noción de caimanes como amenazas agresivas y voraces en movimiento. “Se les llama depredadores de emboscada. También los llamamos depredadores de ‘sentarse y esperar'”, dijo.

Son grandes, por lo que es “energéticamente costoso para ellos estar realmente activos… Se nos consideraría un recolector activo. Salimos y buscamos nuestra comida”. No es así con los caimanes.

“Cuando lo piensas bien, no son tan maniobrables. Cuerpo grande. Piernas pequeñas. Y esto también influye en por qué la percepción de su peligro es exagerada con respecto a la realidad”.

Sin embargo, es recomendable la precaución cuando te encuentras en territorio de caimanes, ya sea en campos de golf, pantanos, lagos, ríos y senderos para caminatas y bicicletas y lugares de pesca a lo largo de vías fluviales.

Mejor defensa: evitar un ataque

Los nenúfares fragantes son comunes en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Pantano Okefenokee en el sureste de Georgia. Esté siempre alerta en áreas donde la vegetación pueda ocultar a los caimanes.

La educación es clave para evitar un mal encuentro, indicó Andrews. Comienza por saber cuándo están más activos los caimanes.

La temporada de cortejo comienza a medida que suben las temperaturas en primavera; el apareamiento se extiende a principios del verano; y en el pantano de Okefenokee, en el sureste de Georgia, “comenzamos a ver los huevos eclosionar a partir de septiembre y octubre… Y ahí es cuando las hembras son más protectoras cuando sienten que alguien está amenazando a sus bebés”, explicó Andrews.

Su mejor estación es el invierno: si hace frío, “no están haciendo mucho”.

Cuando las temperaturas comienzan a establecerse en los 27 grados Celsius, los caimanes se vuelven principalmente nocturnos. Así que es mejor evitar ese refrescante chapuzón nocturno en aguas desconocidas cuando hace calor.

No provoques, no alimentes, no entres en pánico

Un hombre rema en los Everglades de Florida. Si ves un caimán mientras estás en el agua, respeta su espacio. (jimfeng/iStock Unreleased/Getty Images)

Los ataques no provocados son raros, dijo Andrews. Las personas suelen ser las provocadoras, no los caimanes. Los caimanes pueden perturbarse o confundirse cuando se sabe que las personas intentan agarrarlos por la cola o se acercan para tomarles fotos tomando el sol.

Peor aún, la gente los alimenta. Entonces los reptiles comienzan a asociar a los humanos con la comida. Ahí es cuando los caimanes pueden ser más peligrosos, cuando han perdido su miedo natural o su desinterés por las personas.

“Es más probable que tomen el camino más fácil y obtengan nuestra comida que hacer el trabajo para luchar por ella”, señaló Andrews. “En áreas donde tenemos altas tasas de turismo pero no mucha educación y supervisión de cómo las personas interactúan con los caimanes, vemos problemas de alimentación”.

Si tienes un encuentro con caimanes, manten la calma y respeta su territorio.

Mira a dos caimanes circulando entre casas de Florida 0:57

“Digamos que estás navegando en kayak y ves un caimán, simplemente sigue adelante. Da un amplio rodeo, tanto como el espacio lo permita”, dijo Andrews.

“No tomes los remos y golpees el agua. A veces la gente hace eso para asustar al caimán”, pero en realidad estás indicando que eres una amenaza directa.

“Si por alguna razón comienzan a nadar hacia ti… por lo general, trata de ir en la otra dirección y simplemente demuestra que no estás interesado. O rema e ignora al animal”.

Además, nunca te metas con los hijos de los reptiles

“Siempre le decimos a la gente que esos caimanes bebés de un pie, aunque son tan lindos, son los caimanes de tamaño más peligroso con los que meterse”. Eso es porque posiblemente haya una madre cerca lista para proteger a sus crías.

Más formas de evitar un ataque

Un caimán cruza una carretera en Merritt Island al atardecer cerca del Centro Espacial Kennedy en Florida. Ten cuidado con los caimanes que cruzan las carreteras, especialmente al anochecer durante la temporada de apareamiento.

Los sitios web autorizados tienen muchos buenos consejos para evitar un encuentro peligroso. Estos son del Laboratorio de Ecología del Río Savannah (SREL, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgia:

• No alimentes a patos, tortugas u otros animales que comparten aguas con caimanes. • Mantente a unos 18 metros o más de distancia de un caimán adulto. Si un caimán silba o se abalanza sobre ti, estás demasiado cerca. • Si estás conduciendo, deja que un caimán cruce la carretera. Se mueven a través de las carreteras con mayor frecuencia en primavera y verano.

Fue a dejar un paquete a oficina postal y halló un caimán de más de 2 metros en el local

• Supervisa a las mascotas y a los niños cuando estés en territorio de caimanes. “Los caimanes grandes no reconocen la diferencia entre las mascotas domésticas y las fuentes de alimentos silvestres”, dice SREL. • Evita la vegetación densa en y cerca de la orilla del agua.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida también aconseja:

• Nunca nades fuera de las áreas señalizadas y hazlo solo durante el día. Los caimanes son más activos entre el anochecer y el amanecer. • Deshazte de los restos de pescado en los botes de basura en las rampas para botes y en los campamentos de pesca; no los tires al agua.

Los expertos también aconsejan a las personas que llamen a las autoridades locales o estatales si ven caimanes deambulando por el vecindario y otros lugares inesperados. No trates de lidiar tú mismo con los reptiles.

En cuanto a Jeffrey Heim, estos consejos fueron más que teoría.

Misión: Supervivencia

Hombre intenta atrapar a un caimán con un cubo de basura 1:30

Heim estaba en serios problemas, y lo sabía.

El caimán ya lo había mordido en el cráneo y en la mano. Y venía hacia él otra vez.

El caimán “me quitó la máscara y jaló mi cabeza hacia mi estómago. Y luego salí, con la cabeza fuera del agua. Ya no tengo la máscara con la GoPro que está filmando. Y ambos nos miramos, y nos quedamos ahí durante unos dos o tres segundos, y siento mi cabeza”.

No estaba seguro de lo que estaba sintiendo en ese momento, pero luego supo que era su cuero cabelludo, parcialmente arrancado de su cráneo y aleteando en el agua.

Luego “ella se abalanza sobre mí y yo retrocedo con calma… como lo haría con mi experiencia con los tiburones, no quieres actuar como una presa. Así que retrocedí para mantener mi espacio”.

“Y luego ella realmente se abalanzó agresivamente sobre mí…”

Qué hacer si te atacan

¿Sabrías cómo defenderte si un caimán viene a por ti en el agua? (Harry Collins/Adobe Stock)

Dios no quiera que seas esa persona como Heim que está siendo atacada por un caimán. ¿Sabrías que hacer?

Si el caimán está tratando de arrastrarte bajo el agua, “tienes que asumir en este punto que estás luchando por tu vida y que tienes que dar todo lo que tienes”, dijo Andrews.

“Recomendamos tratar de pincharlos en el ojo, golpeándolos en la parte superior del cráneo o en el costado de la mandíbula. Esos puntos son sensibles en los caimanes como lo son en nosotros”, dijo.

En un ataque de agua, el peligro es más de ahogamiento que de mordedura, dijo Andrews. Así que llega a tierra si es posible. “Somos mejores en tierra que ellos. Son mejores en el agua”.

Pero no asumas que todo es seguro si estás en tierra. Y el caimán tiene más en su arsenal que una temible dentadura.

Puedes lesionarte si te golpean con la cola. Los cocodrilos también pueden azotar su cráneo y usarlo como un ariete. Andrews sabe de primera mano lo peligroso que puede ser.

Una mujer que lucha contra el cáncer sobrevive al ataque de un oso

Una vez, ella formó parte de un equipo de captura que tenía un caimán vendado y su boca asegurada cuando inesperadamente giró la cabeza.

“De hecho, me golpeó de par en par con el costado de su cabeza sobre mis espinillas… y me desmayé. Y me pregunté: ‘Dios mío, ¿me fracturé la espinilla?’ Tenía un bulto del tamaño de una pelota de tenis. Es increíble lo musculosos y poderosos que son”, recordó Andrews.

El caimán usa su boca. Usa la tuya.

“Grita, haz tanto ruido [como puedas], no solo defiéndete, sino que hazte tan irritante y molesto como puedas”.

Si hay personas cerca, deben llamar al 911 para pedir ayuda, dijo Andrews. Si hay un poste cerca, alguien puede golpear al caimán y darle otro objetivo.

“Otra persona en un intento de rescatarte nunca debe entrar al agua detrás de ti y el caimán. Ellos pueden ayudarte más estando en tierra y ayudándote a llegar ahí”, dijo Andrews.

Otras formas de defenderse de un ataque

Un caimán se mueve por las aguas de los humedales de Wakodahatchee en Delray Beach, Florida. Si alguna vez te atacan, trata de salir del agua y llegar a tierra.

Aquí hay algunos consejos más de supervivencia de varios departamentos de vida silvestre y otros expertos:

• Si puedes escapar por tierra, huye en línea recta. Los expertos desacreditan el consejo de zig-zag. Los caimanes pueden moverse muy rápido en tierra, pero solo en ráfagas y distancias cortas antes de cansarse. • Trata de provocar un reflejo vomitivo metiendo cualquier objeto que puedas alcanzar en la parte posterior de la boca del caimán. • A veces, un caimán reposicionará a su presa en la boca. Con su mandíbula abierta, esa es tu oportunidad de escapar. • “Los caimanes sujetan con poderosas mandíbulas, luego giran y ruedan. Si un caimán te muerde el brazo, puede ser útil agarrar al caimán y rodar con él para reducir el desgarro del brazo”, según el consejo del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur. • Consigue atención médica inmediata si te muerde. Las mordeduras de cocodrilo a menudo resultan en una infección grave.

Este es un cocodrilo americano (Crocodylus acutus). Ten en cuenta el hocico más delgado en forma de V frente a los hocicos más anchos en forma de U de los caimanes. Se encuentran solo en las áreas costeras del sur de Florida.

Todo esto es específico de los caimanes americanos, enfatiza Andrews.

Otras especies de cocodrilos en lugares como África y Australia pueden ser más agresivas. En realidad, somos del tamaño de una presa para algunos de estos, dijo.

Pero los relativamente pocos cocodrilos del sur de Florida no son conocidos por atacar a las personas.

El escape

Esta foto muestra a Jeffrey Heim recuperándose después de su ataque y el alcance de las heridas en la cabeza. (Jeffrey Heim)

Uno de los consejos de supervivencia de Andrews fue muy útil cuando el caimán hembra se abalanzó una vez más sobre Heim.

“Realmente retrocedí. Salí de ese río lo más rápido que pude. Salí del banco de casi 2 metros y tropecé hasta el estacionamiento”.

Estuvo a punto de desmayarse, pero pudo “gritarles a algunas personas en ese restaurante”.

Por fortuna escucharon sus gritos de auxilio y pudieron asistirlo con un botiquín de primeros auxilios del restaurante y llamar al 911.

Mientras esperaba a los paramédicos, no sintió dolor. Pero “todo el tiempo estuve sentado súper extraño y exhausto. Fue entonces cuando pensé que iba a morir”.

Acabó en la UCI de un hospital durante dos días, pero volvió al trabajo a la semana siguiente “con grapas en la cabeza”.

Lecciones aprendidas

Una coexistencia feliz: los cielos azules se reflejan en las tranquilas aguas de los Everglades mientras los turistas toman paseos en hidrodeslizador para visitar caimanes en la naturaleza.

Heim ahora ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo que hizo ese día y sobre lo que otros pueden aprender de su ataque.

“Sabía que había caimanes ahí. Este día, básicamente hice todo mal”, dijo. “Sabía que era la temporada de apareamiento de caimanes, pero fui al río con demasiada confianza, especialmente estando solo, y buceando libremente, algo que nunca antes había hecho en ese río”.

“Esa arrogancia, o confianza, condujo a la mordedura, honestamente, a pesar de que aparentemente se trataba de un caimán inusualmente agresivo. Todavía era el momento equivocado del año para ir”.

Al igual que otros jóvenes que han pasado tiempo en las aguas salvajes del sureste, se dejó llevar por una falsa sensación de seguridad porque había estado rodeado de caimanes antes sin resultados negativos.

“Estaba casualmente buscando caimanes, pero si había visto uno, me había sumergido con ellos antes y no había causado ningún problema”.

“Creo que la diferencia fue que esto estaba cerca de un restaurante, y los caimanes alimentados son los caimanes más agresivos. Eso es lo que los profesionales de los caimanes creen que también contribuyó a este ataque”, dijo Heim.

Estas son las aventuras más extremas de la Tierra

“Si vas a bucear en un río como ese, que ya no lo sugiero, no lo hagas libremente. Vas a subir y bajar como su presa. Y te verás mucho más pequeño de lo que en realidad eres”.

“Sopesar todos los riesgos. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento a cualquiera. Ninguno de nosotros es invencible. Y creo que fue la juventud en mí tener un poco de confianza”.

Heim ha sido castigado, pero no ahuyentado. Continúa buscando dientes de tiburón y ha incrementado las operaciones de su negocio, SHRKco.

Su enfoque es diferente ahora. Es más cauteloso. Dijo que tiene más y mejores equipos. Incluso se ha sumergido dos veces en el Myakka desde el ataque. Sin embargo, ahora va con otras personas, incluidos expertos en caimanes.

Andrews dijo que es crucial que las personas coexistan con los caimanes porque son una parte indispensable de la ecología como un depredador ápice que mantiene a raya a las poblaciones de otros animales.

“En el sur, son parte de nuestra herencia. Qué característica tan carismática e icónica de nuestros paisajes. Debería ser: Nos gusta nuestro té dulce. Nos gusta nuestra sémola. Nos gustan nuestros caimanes. Esto es parte de lo que somos”.

