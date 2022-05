Balenciaga vende zapatos deportivos destruidos por US$ 1.850

Verónica Ojeda

(CNN) — La marca de moda de lujo Balenciaga ha presentado una nueva campaña para promocionar una serie de zapatos deportes destrozados con un precio desorbitado, e Internet tiene mucho que decir.

Las imágenes –tomadas por el fotógrafo Leopold Duchemin para la marca– de los tenis severamente destrozados se han vuelto virales después del lanzamiento de este lunes del nuevo modelo Paris de la marca de alta costura. Y su apariencia ha causado indignación en Internet.

Pero las fotos de los tenis destrozados que circulan por las redes sociales no cuentan exactamente toda la historia. Aunque han suscitado una gran controversia, las imágenes son en realidad versiones exageradas y limitadas de los tenis que Balenciaga está vendiendo.

Los detalles del nuevo modelo de tenis

Según la marca de moda, solo se podrán comprar 100 pares de zapatos deportivos “extra destruidos” por US$ 1.850. Mientras tanto, la edición no limitada, y las versiones menos destrozadas, se están vendiendo en la página web de Balenciaga por US$ 495 y US$ 625, dependiendo del estilo específico.

Los tenis de Balenciaga “extremadamente usados” que levantan ampollas en Internet. Crédito: Cortesía de Balenciaga

En un comunicado de prensa, la marca con sede en París dijo que las fotos de la campaña muestran los zapatos “extremadamente desgastados, marcados y sucios”.

La marca afirma que los retratos de la naturaleza muerta “sugieren que los tenis Paris están pensados para ser usados toda la vida”, un punto que se siente especialmente relevante en medio de las crecientes conversaciones sobre la industria de la moda rápida y el impacto del consumo excesivo en el planeta.

Balenciaga posiciona el último grito de la moda

Un ejemplo de la versión menos desgastada de la zapatilla, disponible para pedido anticipado por US$ 625 en la web de Balenciaga. Crédito: Cortesía de Balenciaga

No es la primera polémica de Balenciaga

Demna es conocido por su estilo disruptivo y no es la primera vez que sus diseños han sido recibidos con reacciones de desconcierto, como ha sucedido en el lanzamiento de los tenis Paris.

En 2017, Balenciaga sacó un bolso que costaba US$ 2.145 y que fue ridiculizado por sus similitudes con el bolso “Frakta” de Ikea. En ese momento, el bolso original de Ikea se podía comprar por 99 céntimos.

El abrigo viral de Balenciaga que cuesta miles de dólares (y te recordará a Joey de “Friends”)

Balenciaga describe el zapato deportivo como un “diseño clásico retocado”, que tiene un acabado de “lona desgastada y bordes ásperos, lo que le confiere un aspecto predesgastado”.

Las reacciones en línea a los tenis Paris han sido variadas.

SoleSavy, un sitio web que se describe a sí mismo como una comunidad para “auténticos adictos a los tenis”, se preguntaba si la “tendencia de los tenis envejecidos” había ido demasiado lejos.

Balenciaga has unveiled its latest sneaker… Thoughts? 😂 📷: https://t.co/UI6RwU4Vcs pic.twitter.com/lcVkq1nlvL — The Sole Supplier (@thesolesupplier) May 10, 2022

Tora Northman, editora de noticias de la publicación Highsnobiety, dijo que la marca “lo había llevado al siguiente nivel”, añadiendo que Balenciaga “siempre crea artículos controvertidos que provocan conversación”.

Reacciones a favor

Pero no todo el mundo piensa que los tenis merecen ser objeto de burla.

La jefa de contenido editorial de GQ Francia, Pam Boy, dijo en un comentario en Instagram que el mensaje del producto es claro: “Compra y guarda para siempre”. Demna (el director creativo de Balenciaga) hará que la gente que puede permitirse artículos de lujo adquiera unas zapatillas de aspecto “pre-usado” por 1450 euros. Está poniendo patas arriba la esencia del lujo”.

Parece que el jurado no sabe si este último movimiento de marketing es digno de alabanza o de burla. En cualquier caso, Demna y Balenciaga han vuelto a dar que hablar, atrayendo sin duda a muchos a una marca que parece sentirse cada vez más cómoda con la polémica.

